Патриарший хор Грузии «Басиани» выступит в Челябинске

20 мая на сцене Челябинского государственного академического театра драмы им. Н. Орлова выступит Патриарший хор Грузии «Басиани». Солисты хора — певцы из традиционных певческих династий, которые начинали свой творческий путь в местных детских фольклорных коллективах. Они виртуозно владеют различными техниками исполнения и особенным артистизмом.

Хор Грузинского патриархата Basiani — один из самых необычных и профессиональных коллективов в мировой хоровой культуре.

В программе челябинского концерта прозвучат грузинские и русские духовные песнопения, грузинские народные песни в сопровождении национальных грузинских инструментов, а также русские народные песни. Будет исполнено множество мировых шедевров хоровой музыки.

Билеты можно купить на сайте chel.kassy.ru