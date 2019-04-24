2019-04-24T15:12:40+03:00
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Патриарший хор Грузии «Басиани» выступит в Челябинске

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20 мая на сцене Челябинского государственного академического театра драмы им. Н. Орлова выступит Патриарший хор Грузии «Басиани». Солисты хора — певцы из традиционных певческих династий, которые начинали свой творческий путь в местных детских фольклорных коллективах. Они виртуозно владеют различными техниками исполнения и особенным артистизмом.

Хор Грузинского патриархата Basiani — один из самых необычных и профессиональных коллективов в мировой хоровой культуре.

В программе челябинского концерта прозвучат грузинские и русские духовные песнопения, грузинские народные песни в сопровождении национальных грузинских инструментов, а также русские народные песни. Будет исполнено множество мировых шедевров хоровой музыки.

Билеты можно купить на сайте chel.kassy.ru

Хор "Басиани" выступит в Челябинске.20 мая, театр драмы

ИСТОЧНИК KP.RU

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