Шоу слонов, обновление краеведческого и фестиваль оперы: проводим уик-энд в Челябинске

Шоу слонов приезжает в Челябинск 0+

Привозят его представители европейской династии цирковых артистов из Германии — братья Гертнер. Еще до зачисления в первый класс парни вышли на цирковую арену. А теперь в их представлениях им ассистируют уже их дети.

В Челябинск циркачи приезжают со своей коронной программой — шоу слонов-великанов из Индии. Зрителям обещают четырех самых крупных млекопитающих планеты.

— Кроме слонов на сцену выйдут артисты из нескольких стран. Это своеобразный коктейль из традиций Польши, Италии, Германии. Сами братья исполнят фирменный номер «Колесо смерти». Будут арабские скакуны и пони, смешанная группа животных «Веселые ритмы», попугаи ара, какаду и королевские пуделя, воздушные гимнасты, акробаты и веселые клоуны, — гласит афиша шоу.

Программа идет 2,5 часа с одним антрактом.

27 апреля, 16.00

28 апреля, 12.00

Челябинский цирк

Тел. (351) 264-73-45

Билет: 800 — 1 500 руб.

Японский и китайский теноры споют на челябинском фестивале оперного искусства 6+

В 13-й раз Челябинск принимает «Вива оперу» — фестиваль с мировой известностью. На его площадках выступали звезды мировой оперной сцены, среди которых солисты Большого, Мариинского театров, Ла Скала, Римской и Венской оперы.

Впервые принимает участие солист из Японии Харуо Каваками — тенор, окончивший с отличием Токийский университет искусств. Он совершенствовал свое мастерство в Италии. В программе заявлены солист Ла Скала Жан Лука Пазолини, китаец, который объездил половину Европы, Ченьянг Лин.

Вместе с гостями фестиваля на сцену выйдут солисты, хор, оркестр Магнитогорского театра оперы и балета, который является организатором фестиваля «Вива опера».

— В Челябинск приедет огромная команда: более 100 человек музыкантов, вокалистов, солистов хора, технических служб. Это будет по-настоящему гала-концерт. Программу составят шедевры мировой оперной классики, настоящие жемчужины бельканто. Концерт из двух отделений будет проходить в сопровождении симфонического оркестра Магнитогорского театра оперы и балета, — рассказали в филармонии.

28 апреля, воскресенье

Концертный зал им. Прокофьева

Тел.: (351) 264-76-71

Начало: 19.00

Билет: 600 — 1 500 руб.

Новые экспонаты в краеведческом 6+

Давно не были в музее? Отличный повод еще раз побродить по постоянной экспозиции. Туда добавили новых экспонатов, а прежде, чем разнести их по залу, собрали в одном месте.

— Будут представлены предметы, принятые в музейный фонд в прошлом году, подаренные неравнодушными гражданами или специально закупленные музеем. Сможете увидеть элементы женской одежды начала XX века, традиционный текстиль народов Урала, милицейскую форму и предметы советского быта, которые еще лет 60 назад были частью повседневности, а теперь занимают свое место в витринах. Будут представлены и новинки художественной коллекции — изделия современных златоустовских мастеров гравюры на стали, — рассказали организаторы выставки.

Выставка разместится в галерее «Восток — Запад» постоянной экспозиции музея.

До 16 июня

Государственный музей истории Южного Урала

(351) 263-08-32, 265-23-88

С 10.00 до 18.00

Билет: 100 — 250 руб.

Новый взгляд на сказку «Робин-Бобин» представляют в кукольном театре 4+

Главным героем спектакля станет внук знаменитого обжоры, тоже Робин-Бобин, но младший, которого придумала челябинская писательница Ася Горская. Персонаж обожает путешествия: он плавает по морю, летает по воздуху и даже умудряется слетать в космос и опуститься на дно морское. В пути совершает много добрых дел и находит новых друзей. Продолжительность спектакля 45 минут с антрактом.

28 апреля, воскресенье

Театр кукол им. Вольховского

Тел. (351) 791-66-04

Начало: 11.00, 13.30, 15.30

Билет: 150 — 300 руб.

Концерт клуба гармонистов 12+

Его организует известный уральский ансамбль «Митрофановна». Поклонников среди людей старшего поколения у него масса. Тем более что на местном ТВ давно идет одноименная передача. В концерте «За околицей гармонь поет» примут участие недавние герои передачи. Концерт обещает быть очень разнообразным и запоминающимся. Послушаем любимые песни, споем и спляшем.

27 апреля, суббота

ДК ЖД

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 12.00

Билет: 250 — 350 руб.