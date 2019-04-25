Жителю Челябинска, который напал на обидчика сына-школьника, вынесли приговор

В Челябинске вынесли приговор горожанину, который напал на пятиклассника в школе. Он угрожал ребенку убийством, из-за чего и возбудили уголовное дело.

История случилась в сентябре прошлого года.

— Стой, убью! — рявкнул мужской бас во дворе школы в Металлургическом районе Челябинска.

По двору бежал 11-летний Саня*, а следом за ним отец мальчика, которого Саня обидел. Погоня завершилась безуспешно: прохожие умерили пыл взрослого преследователя.

Конфликт начался на уроке физкультуры за пару дней до этого. В раздевалке оказались пятиклассники и второклассники. Младшеклассник Гоша* уронил сашин портфель. Тот не то наорал на малявку, не то оттолкнул. Главное, что без каких либо увечий, но конечно, маленькому было неприятно.

Дома Гоша пожаловался родителям. Наказать обидчика сына вызвался отец.

— Он позвонил нам и мы договорились устроить разбор инцидента. Собрались в кабинете социального педагога. На встрече были классные руководители, завуч. Разговор прошел, и вроде бы конфликт уладили. Вышли в коридор. Неожиданно мужчина… позволил себе резкую реакцию. Притянул Сашу к себе, но на защиту кинулась завуч. Ее мужчина оттолкнул в сторону... — рассказала директор школы Ирина Пономарева

После ЧП школьники еще неделю бурно обсуждали его подробности.Фото: Андрей АБРАМОВ

После такого в школу с проверкой нагрянули все инстанции. Родители Гоши тут же забрали документы сына из школы и перевели его в другую. А поступком отца семейства заинтересовался Следственный комитет. Дело дошло до суда.

— Его судили за угрозу убийством. Его приговорили к ограничению свободы сроком на 10 месяцев. Дело вызвало повышенный общественный резонанс, поскольку совершено преступление против ребенка в стенах школы. После изучения приговора мы решим, оспаривать решение суда или нет, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ограничение свободы можно назвать одним из самых мягких мер наказания. Сам вид ограничения определяется судьей в каждом случае индивидуально. Это может быть запрет выезжать за пределы города или страны, своеобразный комендантский час — не выходить на улицу после 22.00, запретить менять место жительства или все сразу.

Родители Саши требовали заплатить компенсацию в 100 тысяч рублей. Однако им присудили только 30 тысяч рублей.

*Имена изменены.

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