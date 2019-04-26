А полмиллиарда где? В Златоусте расследуют схему «увода» кругленькой суммы

В Златоусте как детектив развивается ситуация с поиском долга за поставленный «Новатэком» газ. Сначала объявили в розыск, а затем арестовали директора ООО «Теплоэнергетик», предъявив ему обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, просочился инсайд про новых фигурантов уголовного дела. Попутно участились разговоры о заинтересованности городского главы Вячеслава Жилина в схеме, где кроме частного, замешано муниципальное предприятие.

Откуда, казалось бы, появился долг в полмиллиарда рублей? Ссылки на задолженность населения справедливы лишь отчасти. Ведь в других городах люди с такими же проблемами, и экономическое положение там примерно аналогично. Но ведь нигде в регионе нет столь катастрофической ситуации! А может дело в тарифах на тепло, которые в Златоусте по какой — то странной причине (может из-за жадности ООО «Теплоэнергетик») самые большие в области? Даже больше, чем в Челябинске.

Давно было понятно: что-то не так в работе системы коммунального хозяйства города. По крайней мере, в той ее части, которая касается расчетов за поставленное тепло. И ладно бы, если б ошибки были непреднамеренными. Так нет! Специалисты, разобравшись в схеме денежных потоков МУП «Коммунальные сети» («КС»), готовы утверждать: в городе действует слаженный механизм, умышленно генерирующий убытки. Основываясь на показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «КС», представленных врио южноуральского губернатора Алексею Текслеру, эксперты наглядно изобразили скрытую от глаз механику «черной дыры» златоустовской коммуналки. Более или менее точно прояснились и роли тех действующих лиц, которые сознательно, руководствуясь исключительно корыстными мотивами нахапать, как можно больше, довели сферу до фактического банкротства.

Ниточки наверх

Ничего бы не получилось, если бы на деле не фигурировали две фирмы — муниципальная и частная. И ничего бы не вышло без покровительства сверху. В том числе, вероятнее всего, не обошлось и без градоначальника Вячеслава Жилина.

Уже не раз было подмечено: состав учредителей меняется всякий раз, когда приходит время получать оброк с бизнеса. Делают далеко не всегда в открытую. Просто собственником на пару месяцев вдруг становится какое-нибудь частное или юридическое лицо. За последние четыре года такой ход совершали неоднократно. Скажем, ООО «УК «Златинвест» покупает в злосчастном «Теплоэнергетике» долю величиной в 25 процентов по номинальной стоимости. Через короткое время новый собственник вдруг решает перестать таковым являться. Зачем тогда заходил? Ответ на поверхности: избавляясь от своей доли, он реализует ее уже по реальной цене бизнеса. Желающий купить всегда готов это сделать (скажем, «Теплоэнергетик»). Сегодня это крупнейший держатель доли. Когда придет срок выдавать дивиденды, он ее снова продаст. И так по кругу.

Кстати, «УК «Златинвест» и ее 100-процентный владелец Вячеслав Бахчев — очень необычные «субъекты». Бахчев также является главой «Расчетно-аналитического центра», ранее зарегистрированного в Златоусте по адресу: пр. 40-летия Победы, 9. Подозревают, что этот центр был образован в 2013 году в качестве биллингового предприятия: его готовили для взимания платы в интересах создаваемых при поддержке муниципалитета новых управляющих компаний. Они частные (в совладельцах «Теплоэнергетик»), но интересы «управляек» защищает сам мэр: ходит по дворам, убеждая жителей переходить именно к ним. Там же, где были зарегистрированы «УК «Златинвест» и «Расчетно-аналитический центр», по странному стечению обстоятельств числится еще ряд принадлежащих, кому бы вы думали? Правильно — жене Вячеслава Жилина Ульяне компаний, например, фирма «Айс» и ООО УК «Дом Сервис».

Жонглеры и артисты

В этой компании все роли давно поделены. Каждый «актер» отточил свою партию до блеска. Подчиняясь художественным требованиям, можно даже назвать каждого «фокускником». Такая роль особенно удалась, возможно, Вячеславу Жилину. Он так умело жонглирует людьми и так искусно под свои действия подчиняет закон, что если бы не бдительные правоохранители, ничего бы никто не заметил. Именно с одобрения Жилина учредитель МУПа «Коммунальные сети» — администрация округа — согласовал крупную сделку, в результате которой вывели из-под удара частный ООО «Теплоэнергетик» и подставили сам МУП. «Теплоэнергетик» «простил» «Коммунальным сетям» часть задолженности за полученное для жителей тепло, но зато отдал ему свой долг за газ перед «Новатэком». Размен был явно неравнозначным: в результате сделки частный «Теплоэнергетик» защитил себя от посягательств газовиков. Сумма состоявшейся переуступки свыше 17 миллионов рублей. Повторимся: фокус в том, что такое действие, по закону, было бы невозможным без юридического одобрения свыше. Когда все состоялось, Вячеслав Жилин зимой этого года спокойно заявил в масс-медиа: город вздумал банкротить МУП. То есть «повесили» на него долги — и сами себе их простили. Правильно — банкротить «Теплоэнергетик» нельзя, зато нечастный МУП — можно?

Явный «землекоп» — директор «Теплоэнергетика» Михаил Попов. Он умеет рыть и делает это глубоко: успешно обкладывает «Теплоэнергетик» доходными договорами. Вот, например, теплосети. Они муниципальные, но всеми ремонтами по договору с МУП занимается… конечно же, «Теплоэнергетик». За последние несколько лет он освоил на этой операции кругленькую сумму N-ое количество миллионов рулей. Специалисты замечают: копает предприятие одни и те же участки по нескольку раз. Только отремонтирует — снова порыв. Цикл повторяется. Разумеется, на ремонтах можно хорошо заработать. Установить, что их на самом деле не было, либо были, но совсем на гораздо скромные суммы весьма проблематично — все перкопано, поди проверь. Зато деньги с муниципальной конторы можно тянуть бесконечно. Как? Так все просто — ремонтные работы принимает МУП, где у Попова свои люди, более того — поставленный Поповым «свой» директор в МУП, которого утверждает на должность «Фокусник», заключая с ним контракт. Эти лица, видимо не бескорыстно, готовы закрыть глаза и подписать любые акты приемки работ на любые суммы, не проверяя фактически выполненные объемы.

Аппетиты растут?

Еще одно действующее лицо — Ольга Шабунина. Ее, вероятно, не волнует, что муниципальные сети все в дырах. Хотя она директор муниципальной конторы и, по идее, интересы города и надо блюсти. Как бы не так!.. За нескольких лет подведомственное (в то время) предприятие стало беднее почти на 210 миллионов рублей. Напомним для сравнения, что долг города перед «Новатэком» полмиллиарда рублей.

Что сделали? Закупили у «Теплоэнергетика» много лишнего тепла. Перебрали сверху целую треть: «КС» приобрел почти 973 тысячи гигакаллорий, а реализовал лишь 677 тысяч — это официальные цифры, изложенные в отчете финансово — хозяйственной деятельности МУП «КС».

Если потери перевести на рубли, то выходит крупная сумма — те самые 209 миллионов 826 тысяч рублей! Эту утрату в качестве компенсации выпадающих доходов областная казна оплатила потом «Теплоэнергетику». Ссылаются на ржавые трубы, мол, из-за них приходится покупать больше, но ведь именно Михаил Попов ремонтирует теплосети, не так ли? Резонно спросить у Шабуниной — а зачет покупали такое количество калорий у «Теплоэнергетика», если они не были реализованы в жилой сектор? Ответ прост — аппетиты «коллектива» растут.

Убытки затем относят на население — ему расплачиваться, и закладывают потери в тариф. В свое время МУП «КС» обязан был как ресурсоснабжающая организация установить во всех многоквартирных домах теплосчетчики. Но сделал это далеко не везде. И теперь домам без приборов учета теплоноситель обходится на 10 процентов дороже. Соответственно, растущий долг накапливается быстрее на те же самые проценты. И опять «Теплоэнергетику» хорошо, денег на 10% больше, причем на пустом месте — просто потому, что МУП «КС» не стал в угоду «Теплоэнергетику» ставить на дома счетчики. А народ платит и платит.

Как всегда в запутанных триллерах, самый важный персонаж — такой, про которого ничего не подумаешь. Розалия Мухамадиева, пожалуй, выполняет роль «дирижера и серого кардинала». Все прочие лица — пешки в ее хитроумной партии. Розалия Фильсоновна через своего сына владеет долей в «Теплоэнергетике», но главное — она является «мозгом» всей конструкции. Ее авторству приписывают многие финансовые схемы, из которых течет финансовый «ручеек». Задача финансиста — разработать схему, увязать ее в тарифы, согласовать их рост в Едином тарифном органе Челябинской области, а затем положить тяжким бременем на бюджет и население.

Омут уголовных дел

Казалось бы, две фирмы — едва ли не родственники. Их руководители переплелись, и непонятно, кто в данный момент перед тобой: представитель «КС» или «Теплоэнергетика». Ольга Шабунина, Розалия Мухамадиева, Михаил Бабичев, Владимир Чеканников и еще с десяток фамилий то и дело «перетекают» из одной компании в другую и обратно (это также отражено в результатах проверки ГКУ по Челябинской области от декабря 2016 года). Несмотря на это обстоятельство, «Теплоэнергетик» регулярно подает в суды иски, требуя от МУПа проценты за пользование чужими денежными средствами. Их насчитали из-за несвоевременно оплаченных МУПом работ по ремонту муниципальных теплосетей. Что удивительно, МУП даже спорить не стал, с требованиями согласились и деньги заплатил, и заплатил прилично — более 37 миллионов рублей, которые снова перекочевали в карман ненасытного «Теплоэнергетика» и всех, кто стоит за этим удивительным предприятием. Для справки — общая сумма собранных с населения денежных средств за поставленное тепло превышает 1 миллиард рублей в год.

И 20 миллионов тоже отдал. Но по другой статье. Вероятно, «КС» заключал с «Теплоэнергетиком» фиктивные договоры, которые сейчас внимательно изучают в Следственном комитете в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество». При этом «Фокусник» вновь решил обойти закон и одобрил заключение договоров МУПом без проведения обязательных конкурсных процедур. А почему? Да потому, чтобы не дай Бог кто-то кроме «Теплоэнергетика» не забрал эти жирные куски. С января 2014-го по август 2017 годов руководители муниципального предприятия отдали «Теплоэнергетику» по такой схеме свыше 20 миллионов рублей. «КС» якобы поручил партнеру вести коллекторскую работу по сокращению долга за поставленное тепло. Однако следствие предполагает, что должностные лица вышли за пределы своих полномочий: плата была необоснованной, а работы по договору — неподтвержденными. То есть МУП КС отдал 20 миллионов рублей за то, чтобы взыскать долги за газ, однако долг только вырос, не взыскан, но деньги за невыполненные работы отдали. Следователи усматривают признаки преступления, предусмотренного частью первой статьи 286 УК РФ.

Предстали перед судом

Далее про еще один из пунктов большой схемы по выводу денег — капитальный ремонт сетей и строительство блочных котельных. По данному факту — прокладке за бюджетный счет газопроводов к частным котельным (принадлежат аффилированной с Михаилом Поповым фирме) на Чапаевском поселке — уже вынесено судебное решение. За превышение служебных полномочий осуждены два чиновника городской мэрии, на очереди — второй суд, уже по статье «Мошенничество». В Златоусте на скамье подсудимых мэра не встретишь: его принцип ничего не подписывать, подставляя под удар заместителей и других подчиненных. А вообще, если посчитать, то за время правления Жилина более 10 муниципальных служащих предстали перед судом и были привлечены к уголовной ответственности за мошенничество и превышение должностных полномочий.

Помимо прочего, есть и официально выплачиваемые «Теплоэнергетиком» дивиденды. «Ручейков», по которым средства перемещаются из общего кармана в частный, предостаточно. Как Главное контрольное управления установило в своем докладе, «с учетом аффилированности должностных лиц МУП [«Коммунальные сети»], ООО «ЗЭМЗ-Энерго» и ООО «Теплоэнергетик» с 2011 года за счет муниципального имущества и заключенных без конкурентных процедур договоров, созданы особые условия для экономической деятельности ООО «Теплоэнергетик», которое, оплачивая аренду за пользование 10 котельными (73,6% от общего объема тепла Златоуста) в размере 1,3 миллиона рублей в год, получило доступ к деятельности со среднегодовой выручкой 775 миллионов рублей».

В самое ближайшее время все эти факты получат оценку специалистов Главного следственного управления МВД по Челябинской области. В прошлый четверг в Центральном районном суде Челябинска рассматривалось ходатайство следователей об избрании меры пресечения для задержанного директора «Теплоэнергетика» Михаила Попова. Суд решил отправить под домашний арест обвиняемого по мошенничеству в особо крупном размере Попова сроком на два месяца. Обещают, что он не останется единственным фигурантом уголовного дела. Скоро их станет больше. Продолжение следует…