Трудности перевода в деле «Диониса»

Объявленный банкротом владелец «Диониса» Илиас Циоплиакис пытается через суд доказать, что изъятый у него товар стоит гораздо больше, чем хотелось бы банку-кредитору. За прошедшие три года цена конфискованных шуб менялась уже четырежды, причем логики в оценке «мехов преткновения» все меньше и меньше.

Мех по цене тряпок

Напомним, в августе 2017 года один из крупнейших кредиторов торговой марки «Дионис» настоял на старте процедуры банкротства. Тогда же был изъят основной товар компании: судебные приставы вывезли из магазина 2545 шуб и других меховых изделий. В ценах 2016 года меха стоили более четверти миллиарда — 265 миллионов рублей. В принципе, стандартная практика при банкротстве: товар, изъятый у должника, продается, а деньги идут на погашение претензий кредиторов.

Однако с шубами чуть ли не с самого начала творятся странности. Оценка, проведенная по заказу финансового управляющего «Диониса», снизила их стоимость на 80 с лишним процентов — с 265 миллионов рублей до 53 миллионов. Именно такая сумма была указана в положении о порядке продажи залогового имущества должника на сайте ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. — Прим. ред.) в августе 2018 года. Причем в отчете оценщика (есть в распоряжении редакции) все меховые изделия указаны как «бывшие в употреблении», а несколько экземпляров шуб и пальто признаны бракованными или испорченными. Уточним: речь идет о мехах, увезенных прямо из магазина, известного многим челябинцам, торговавшего дорогим и модным товаром. Более того, около 400 «меховушек» из 2,5 тысячи оценены всего в 1000 рублей — цена для шубы или даже пальто неслыханная. Откуда взялся брак, почему почти 400 шуб и пальто стоят дешевле, чем ширпотребовские пуховики — не ясно до сих пор.

В дальнейшем «меховой дефолт» удалось признать необоснованным: оценщик (имя не приводится по этическим соображениям) на допросе в Арбитражном суде Челябинской области признал, что сам шуб даже не видел, а основывался на некоем рекомендательном письме управляющего.

Из рублей вычитаем шубы

Подешевевшие с легкой руки оценщика меха от «Диониса» к концу 2019 года снова «подорожали»: в новом положении и порядке продажи, составленном банком как кредитором, уже 2538 меховых изделий заявлялись как один лот по цене в 176,8 миллиона. Затем из конкурсной массы были исключены еще 190 шуб. Сегодня банк-кредитор предполагает продать уже 2348 изделий за 158,9 миллиона рублей.

Почему куча шуб начала таять? Лишь в суде удалось доказать, что судебные приставы, изымая меха — собственность «Диониса» из фирменного магазина, прихватили еще и шубы, являющиеся собственностью не Илиаса Диониса Циоплиакиса, а его сына. Очевидно, перепутали инициалы на ценниках. Но дело не в этом. Не понятно, каким образом были выведены специалистами банка новые суммы — 176 и 158 миллионов, если первая оценка была признана судом неправомерной, а других не проводилось? Юристы Циоплиакиса тоже недоумевают. «Каким образом произведен расчет, если не установлена стоимость единицы товара, не известно, — пишут они в ходатайстве о проведении инвентаризации конкурсной массы (то есть все тех же шуб). — По правилам арифметических действий складывать и вычитать можно только однородные величины. Из рублей вычитать штуки нельзя».

По версии юридического представителя «Диониса», само последнее положение о порядке продаж, в котором указана сумма в 158 миллионов, не имеет силы, так как не утверждено собранием кредиторов. Оценка рыночной стоимости не проводилась. Должник, таким образом, даже не может защищаться: нет документов, которые владелец «Диониса» мог бы оспорить.

С момента ареста шуб в марте 2017 года меховые изделия никто не проверял. Перечень шуб в момент изъятия составляли не сами приставы, а привлеченные финансовым управляющим специалисты, фамилии которых не известны. Совпадают ли списки в актах ареста и изъятия товаров и в перечне шуб от банка-кредитора, проверить невозможно, так как к осмотру шуб должника — собственника изделий не пускают.

Зачем греку переводчик?

На последнем судебном заседании по делу о банкротстве Циоплиакиса представители бизнесмена подняли вопрос о назначении переводчика с русского на греческий язык — иначе банкроту, греку по национальности, просто сложно разобраться в доводах оппонентов.

Представители банка против переводчика возражали: по их мнению, должник просто пытается потянуть время. Как заявили юристы кредиторов, Илиас уже много лет живет в России, имеет российское гражданство, заключал в прошлом на русском языке множество сделок и даже участвовал в других судебных процессах без толмача.

«Раньше у меня был целый финансовый отдел, где работали соотечественники-греки, — объяснял им Циоплиакис. — Они помогали мне разобраться во всех вопросах. Сейчас такого отдела нет! Мы с юристом общаемся по-русски, но не всегда понимаем друг друга. Я не могу до сих пор понять, почему у меня взяли шубы из магазина, а сейчас они бракованные. Взяли по одной цене, а сейчас их продавать намереваются по 1000 рублей. Мне нужен переводчик!»

Ходатайство о переводчике судья Диана Холщигина удовлетворила. Но единственный реальный выход, который видит сейчас банкротящийся бизнесмен, — добиваться проведения инвентаризации конкурсной массы, причем с непременным участием представителей должника. Ведь по факту вообще неизвестно, существуют ли сегодня «шубы преткновения» и в каком они состоянии. Судебная экспертиза стоимости товара, проведенная независимым экспертом, поможет установить эти тонкости. А в идеале — и увеличить стоимость конкурсной массы, что позволит бизнесмену погасить большую часть долгов.

P.S. Будем следить за развитием событий.

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