В Челябинске определится победитель интеллектуальной «Битвы волонтеров»

28 апреля в Челябинске пройдет финал проекта для волонтерских команд и центров, инициаторами которого выступили клуб для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наше место» и Ассоциация Волонтеров Южного Урала.

«Битва волонтеров» среди добровольцев Челябинска и области проходила в течение всего апреля. 12 команд, представляющие волонтерские центров и объединения прошли несколько испытаний в форматах «Квиз», «Музыкальная азбука», «Золотой монокль», «Что? Где? Когда?».

«Участие в «Битве волонтеров» для нас было познавательным,- рассказывает капитан команды волонтерского центра «Современное сердце» Челябинского механико — технологического техникума. — Этот проект нужен для волонтеров, полезен он был и для нашей команды: где можно еще собраться такой командой единомышленников, причем в непривычной обстановке. Во время битвы были сложные задания, но азарт брал свое, было очень интересно».

В финале команда, набравшая наибольшее количество очков сразиться с командой знатоков. В ее состав войдут уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова, и.о. заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский, руководитель регионального штаба ЧРСО Юрий Болдырев, директор АНО «Ассоциация волонтеров Южного Урала» Александр Носков, руководитель Уральской лиги КВН Наталья Давыдова.

В «Битве волонтеров», которая проходила при поддержке Челябинской Лиги Интеллектуальных игр, приняли участие следующие команды:

1. Команда «Добрая воля» Копейского политехнического колледжа им. С.В. Хохрякова

2. «Центр подготовки спортивных волонтеров» Уральского государственного университета физической культуры

3. Команда «Формула успеха» Южно-Уральского государственного технического колледжа

4. Команда «В Центре» Центра культурно-информационной деятельности

5. «Коты круты» Колледжа индустрии питания и торговли

6. Волонтерский центр «Современное сердце» Челябинского механико — технологического техникума

7. Команда «Свои люди» Челябинского промышленно-гуманитарного техникума им.А.В. Яковлева

8. Команда «Свежая кровь» Платформа роста волонтеров «PRO|ДЕЙСТВИЕ»

9. «Команда Ч» Челябинского автотранспортного техникума

10. Команда «LOGOS» молодежного миссионерского общества волонтеров «LOGOS» Храма «Достойно есть» (г. Миасс)

11. Команда «Не интеллектуалы» Клуба для молодежи с инвалидностью «Наше место»

12. Команда «Творцы добра» Южно-Уральского государственного колледжа

Именно 28 апреля будет названа команда — победитель, она и сразится в формате игры «Что? Где? Когда?» с представителями исполнительной власти и молодежных сообществ.

Особым подарком для 500 гостей финала «Битвы волонтеров» станет выступление популярного в молодежной среде исполнителя Тимы Белорусских.