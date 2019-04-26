2019-04-26T09:13:49+03:00
Общество

В Челябинске выбрали самую очаровательную сотрудницу в форме

Победительницам конкурса «Красавица в погонах» вручили призы
Поделиться:
В редакции «КП-Челябинск» подвели итоги фотоконкурса «Красавицы в погонах».В редакции «КП-Челябинск» подвели итоги фотоконкурса «Красавицы в погонах».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Самая очаровательная девушка-сотрудник правоохранительных органов — какая она? Стройная, подтянутая, сильная, смелая и, конечно же, красивая. В редакции «КП-Челябинск» подвели итоги фотоконкурса «Красавицы в погонах».

Среди девушек состоялась серьезная борьба за зрительские симпатии. Да и читателям, признаться, было непросто: участницы — одна краше другой!

За победу сражались 78 участниц из челябинских отделов ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУФСИН, ГИБДД, Росгвардии, прокуратуры и Следственного комитета, а также управления службы судебных приставов.

Настало время подвести итоги. Напомним, что помимо читателей сайта свой выбор сделали и партнеры конкурса.

Публикуем имена победительниц.

Виктория Прокопьева, победительница конкурса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Виктория Прокопьева, победительница конкурсаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Титул главной красавицы в погонах, а также сертификат на 5 000 рублей от салона лазерной эпиляции «Клеопатра», сертификат на 5 000 рублей от салона красоты «Леди’С» и скидочную карту на 10 000 рублей от компании «Пегас-Тур» достались Виктории Прокопьевой. Радиотелефонист ЦППС СПТ ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области», младший сержант набрала более 28 тысяч голосов.

Анастасия Коновалова, лидер онлайн-голосования. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Анастасия Коновалова, лидер онлайн-голосования.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лидером онлайн-голосования стала судебный пристав-исполнитель Брединского РОСП УФССП Анастасия Коновалова.

«Комсомольская правда» поздравляет победительниц и благодарит всех прекрасных участниц. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомольская правда» поздравляет победительниц и благодарит всех прекрасных участниц.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также в число победительниц вошли:

— диспетчер ЦППС СПТ ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области», прапорщик внутренней службы Татьяна Козлова;

— младший инспектор группы профилактики пожаров 7 ПСЧ ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области», прапорщик внутренней службы Екатерина Желтышева;

— радиотелефонист ЦППС СПТ ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области» младший сержант внутренней службы Ирина Павлючкова;

— старший инспектор отделения кадровой и воспитательной работы ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области», капитан внутренней службы Анна Морозова.

Они также получили сертификаты на поход в салон красоты «Леди’С» и подарочные карты номиналом в 10 000 рублей от компании «Пегас-Тур».

Победительницы конкурса «Красавицы в погонах» в Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Победительницы конкурса «Красавицы в погонах» в Челябинской области.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомольская правда» поздравляет победительниц и благодарит всех прекрасных участниц, а также партнеров проекта!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Каждому из нас грозили обрезать веревки»: откровения промышленного альпиниста о странных заказах и покупке «корочек»
В сезон работ на высоте узнали, где учат промышленных альпинистов, кто думает о своей безопасности и почему бабушки грозят перерезать веревки "высотникам"
«Чтобы все восстановить, нужно 1,5 миллиона»: пенсионер из Екатеринбурга рассказал, как коммунальщики разрушили его сад на крыше
Ему понадобилось 18 лет, чтобы высотка зацвела березами, ивами, сиренью и елью, а управляющей компании, лишь одно утро, чтобы все уничтожить
Новости 24
В Челябинской области коммунальщики просят власти разобраться в проблемах ЖКХ
Жители поселка в Челябинской области оказались невыездными из-за плохих дорог
Черную скалу в национальном парке Челябинской области засеют овсом
Пересчитать! В Челябинске Регоператор по обращению с отходами мухлевал в квитанциях
Челябинцы сами пекут куличи и пасхи
Посетители зоопарка в Челябинске пытались накормить зебр котлетами
Иван Ургант озабочен отсутствием кандидатов на пост мэра Копейска
Женская месть? В Магнитогорске кто-то облил краской автомобиль девушки и пожелал ей смерти
В Магнитогорске разыскивают молодую семью, которая оставила деньги в банкомате
Дети знаменитой кошки Люси, которая сама уехала на вокзал, ищут дом
В Челябинске ящиками продают гнилую клубнику
Исторический статус «немецкого квартала» в Челябинске отстаивают в суде
Свел счеты с жизнью экс-глава поселения в Сосновском районе