В Челябинске выбрали самую очаровательную сотрудницу в форме

Самая очаровательная девушка-сотрудник правоохранительных органов — какая она? Стройная, подтянутая, сильная, смелая и, конечно же, красивая. В редакции «КП-Челябинск» подвели итоги фотоконкурса «Красавицы в погонах».

Среди девушек состоялась серьезная борьба за зрительские симпатии. Да и читателям, признаться, было непросто: участницы — одна краше другой!

За победу сражались 78 участниц из челябинских отделов ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУФСИН, ГИБДД, Росгвардии, прокуратуры и Следственного комитета, а также управления службы судебных приставов.

Настало время подвести итоги. Напомним, что помимо читателей сайта свой выбор сделали и партнеры конкурса.

Публикуем имена победительниц.

Виктория Прокопьева, победительница конкурсаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Титул главной красавицы в погонах, а также сертификат на 5 000 рублей от салона лазерной эпиляции «Клеопатра», сертификат на 5 000 рублей от салона красоты «Леди’С» и скидочную карту на 10 000 рублей от компании «Пегас-Тур» достались Виктории Прокопьевой. Радиотелефонист ЦППС СПТ ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области», младший сержант набрала более 28 тысяч голосов.

Анастасия Коновалова, лидер онлайн-голосования.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лидером онлайн-голосования стала судебный пристав-исполнитель Брединского РОСП УФССП Анастасия Коновалова.

«Комсомольская правда» поздравляет победительниц и благодарит всех прекрасных участниц.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также в число победительниц вошли:

— диспетчер ЦППС СПТ ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области», прапорщик внутренней службы Татьяна Козлова;

— младший инспектор группы профилактики пожаров 7 ПСЧ ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области», прапорщик внутренней службы Екатерина Желтышева;

— радиотелефонист ЦППС СПТ ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области» младший сержант внутренней службы Ирина Павлючкова;

— старший инспектор отделения кадровой и воспитательной работы ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области», капитан внутренней службы Анна Морозова.

Они также получили сертификаты на поход в салон красоты «Леди’С» и подарочные карты номиналом в 10 000 рублей от компании «Пегас-Тур».

Победительницы конкурса «Красавицы в погонах» в Челябинской области.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомольская правда» поздравляет победительниц и благодарит всех прекрасных участниц, а также партнеров проекта!