2019-04-26T12:08:20+03:00
Общество

«Мстители: Финал» в Челябинске: купить билеты на премьеру уже практически невозможно

Финал четвертой части блокбастера «Мстители: Финал» в Челябинске вызвал небывалый ажиотаж
Андрей АБРАМОВ
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Билеты на премьеру «Мстители: Финал» в Челябинске уже практически раскупили.Билеты на премьеру «Мстители: Финал» в Челябинске уже практически раскупили.
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Фильм «Мстители: Финал» в Челябинске еще не показали, но о нем уже много говорят. Самая популярная тема для обсуждения — покупка билетов. Казалось бы, это звучит абсурдно: в эпоху, когда фильмы сливают в интернет до премьеры, когда кинотеатры проигрывают сериалам, которые можно гораздо дешевле, а то и совсем бесплатно посмотреть в Сети, финал «Мстителей» вызывает небывалый ажиотаж.

«Мстители: Финал» в Челябинске: зрители раскупили почти все билеты до премьеры

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Как и по всей стране, показ четвертой части «Мстителей» начнется ночью 28 апреля. Обратите внимание, что это именно дата кинотеатров. Формально это будет ночь с 28 на 29 апреля, то есть с воскресенья на понедельник. Пример: сеанс 28 апреля в 0.10, это фактически сеанс 29 апреля в 0.10.

Думаете, что билеты на самые первые ночные сеансы «Мстители: Финал» в Челябинске купят лишь пару человек? Спешим вас разуверить. В некоторых кинотеатрах города залы уже полностью проданы. На остальные занята стабильно половина зала. Мест в серединке уже не купить.

С утра 29 апреля сеансы стартуют буквально ежечасно. Кинотеатры отдают подавляющее большинство залов под премьеру.

СКОЛЬКО СТОЯТ БИЛЕТЫ НА «МСТИТЕЛЕЙ 4» В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Мы приятно удивились, когда прошерстили сайты кинотеатров и обнаружили, что залы не стали задирать цену за билет. Все довольно стандартно.

На утренние сеансы в будни можно попасть за 150 руб. Днем цена вырастает до 250 руб., а к вечеру в районе 300 руб. В выходные и праздники цена немного вырастет, но не существенно.

Дороже всего сеанс стоит в зале IMAX «Синема Парка» в Челябинске — от 430 руб. Но здесь высокий ценник оправдан уникальным оборудованием и билеты сюда всегда стоят прилично.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

«Мстители: Финал» в Челябинске одновременно начинают показывать во всех кинотеатрах. Купить билеты можно в «Мегаполис», «Алмаз», «Этаж», «Синема Парк», Nikaland, «Киномакс-Урал», «Киномакс-Родник», «Знамя».

Исключением стал лишь «кинотеатр Пушкина». Но здесь в принципе не показывают массовые блокбастеры. Да и в зале обвалился экран, так что кинотеатр закрыт на реконструкцию.

О ЧЕМ ФИЛЬМ «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ»

Целых 22 картины предшествовало заключительному эпизоду. Успели рассказать историю Железного Человека, Тора, Стражей Галактики и прочих персонажей киновселенной. В «Финале» все истории сплетаются воедино.

Зрителям обещают завершение эпической саги об известнейших супергероях. Напомним, в конце прошлой части титан Танос по щелчку пальцев стер половину населения Галактики. В буквальном смысле. Исчезли не только люди и все живые существа, но и часть супергероев.

Страшную концовку долго обсуждали киноманы: а может быть, Танос был прав? Ведь так он пытается спасти миры от перенаселения. В «Мстители: Финал» оставшиеся в живых члены команды и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана.

После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку. Посмотревшие фильм критики говорят, что это самая удачная часть саги. Здесь будут и драматические моменты, от которых захочется прослезиться, и фирменные комические эпизоды, и эпичные битвы.

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Мстители: Финал официальный трейлер (16+).Блокбастер выйдет на экраны 29 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU

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