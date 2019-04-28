Откровения вожатой лагеря: богатые родители бросают детей на все лето и едут за границу

Моей знакомой Марине (имя изменено) 23 года, она учится в педуниверситете. Вот уже третий год летние каникулы проводит на море. Но не отдыхает, а работает. Она вожатая в одном из лучших детских лагерей страны (не «Артек»). В соцсетях в закрытой группе «Записки вожатого» она ведет дневник. С ее разрешения мы публикуем самые инересные страницы.

ДЕТИ В ШОКЕ!

Первые четыре-пять дней в смене самые тяжелые. Дети сначала пребывают в шоке от происходящего. Комната на 13 человек, день по распорядку, каша по утрам, никаких чипсов и компьютера. Особенно переживают те, кто первый раз в лагере. Сутками льют слезы и просятся к маме. Я работаю с детьми от 7 до 11 лет. Им расставание с домом дается особенно тяжело.

Самый большой удар для детей — нужно сдать телефон. Таковы правила лагеря, чтобы ребята отдыхали, развлекались, а не сидели в интернете. Первые два дня мобильник не выдается вообще. А далее выдается на полчаса в день.

Если родители заранее обсудили этот момент с ребенком, он отдаст гаджет спокойно. А если нет — будет истерика. Дети уже зависимые. Если случай совсем тяжелый, подключаем психолога. Он проводит беседу.

Первое время у некоторых бывает «ломка» по вечерам. Слезы градом, глаза бешеные. Кричат: «Это мой телефон, не имеете право, отдайте!». Пытаемся отвлечь разговорами, игрой. Если сильно плачет, зовем психолога.

Телефоны забирают еще и для того, чтобы себя обезопасить. Дети же по любой мелочи жалуются родителям. А их «проблемы» может на раз-два решить вожатый.

Ребята сейчас общаются с родителями в основном по видеосвязи. Был случай. Девочка разговаривала с папой. Тут подошел мальчик и ударил ее по голове. На фоне стоял вожатый и никак не отреагировал — просто не увидел. Отец сбросил звонок и тут же позвонил начальнику лагеря, устроил взбучку. К счастью, ситуацию урегулировали мирно.

У детей забирают телефоны, чтобы они наслаждались отдыхом, а не сидели в интернете.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ЗОЛОТЕ И С ДОРОГИМИ АЙФОНАМИ

А с какими дорогими телефонами дети приезжают. С последними моделями «айфонов»! Я такие только в рекламе видела, а они уже с ним ходят.

Был забавный случай. Обязанность вожатого ставить телефоны на зарядку. По правилам, все мобильники перед этим нужно отключать, чтобы не трезвонили. И вот мне попался навороченный телефон. Стою, кручу его в руках, а как выключить не знаю. Пришлось звать на помощь ребенка. Посмотрел на меня с удивлением — мол, какая ты древняя.

Умные родители дают на время поездки старые кнопочные телефоны. С ними никаких проблем. Не страшно, что ребенок разобьет или сломает. Плюс эти телефоны не поддерживают интернет. Такие «старички» самое-то для лагеря.

У самих вожатых телефон всегда с собой. У многих простые смартфоны. Бывает, дети говорят: «Фу, какой отстойный телефон». Объясняешь им, что это на работе у тебя такой, потому что можешь уронить — боишься, а дома лежит хороший. Иначе просто не поймут.

Отдельная тема — золотые украшения. Мы сразу просим их снимать. Если ребенок потеряет сережку или цепочку, будет скандал от родителей. Можно же надеть в поездку обычные серьги — бижутерию, а крестик повесить на веревочку.

В отряде по три вожатых. А детей тридцать и больше.Фото: Олег УКЛАДОВ

ЭТО ЧЬЯ ОДЕЖДА?

Родители как думают, ребенок едет в лагерь, надо купить новые, красивые вещи. В итоге после стирки мы показываем детям одежду и спрашиваем — чье? Все молчат. Им мама купила, засунула, даже не показала. Бывает, вообще с этикетками вещи кладут, только из магазина.

У нас есть отдельный шкаф с «потеряшками». Родители приезжают на день открытых дверей и перебирают его. Если чего-то не находят — скандал.

Один ребенок потерял кроссовки. С чего-то сказал маме, что вожатая забрала их и дала другому мальчику. Такого выслушали! «Да в этих кроссовках стельки только на пять тысяч!» В итоге кроссовки нашли на полке в отряде. Никто их не трогал.

Если вы знаете, что ваш ребенок непоседа, неаккуратный, не кладите дорогую одежду. Или объясните, чтобы надевал ее только на мероприятия.

Чтобы вещи не терялись, нужно подписывать их: указывайте имя и фамилию ребенка на лейблах. Еще сейчас продаются специальные бирки-наклейки. Не лишним будет написать список вещей, положить его в чемодан. При отъезде эта «опись» поможет ребенку собрать все свои вещи.

ПОБЕГИ ИЗ ЛАГЕРЯ

Часто родители уезжают отдыхать за границу, а ребенка отправляют к нам. Когда он об этом узнает, например, бабушка проговорилась, начинается истерика. Доходит до страшного.

Как-то вечером забегает коллега и говорит, что ребенок пропал! Проверили здание — нет нигде. Давай искать на улице. На площадке пусто. Побежали в лес.

Стемнело, а его нигде нет! Кричим, уже сорвали голоса, а он не откликается. Потом ему самому, видимо, стало страшно, и он подал голос. Только было вообще непонятно откуда звук. Ребенок откликается, а мы не понимаем, где он сидит.

Тут я ему говорю: «Пой песню, которую мы сегодня учили». Он начинает петь, мы бежим на голос. Оказалось, мальчик спрятался в ветках под большой елью, а выйти боится. Успокоили его, повели к психологу. За территорию лагеря ребенок бы, конечно, не убежал — кругом охрана. Но страху натерпелся и он, и мы.

Был мальчик, которого прислали на три смены, но после второй забрали. Ему было уже тяжело — плакал, скучал по дому.

Бывает, родители, отправляют детей в лагерь в наказание. Закончил плохо учебный год — «в ссылку». И вот что нам, вожатым, делать? Ребенок уже приехал негативно настроенный. А наша задача, сделать все, чтобы он уехал счастливый.

Вожатым некогда отдыхать, за детьми нужен глаз да глаз.Фото: Евгения ГУСЕВА

ПРО ЛЮБОВЬ И «ЭТО»

В лагерях дети влюбляются друг в друга. Это естественно и нормально. Но не всегда хорошо и мило. Кому-то достаточно на дискотеке потанцевать, а кто-то норовит ночью в кровать залезть.

Был случай, когда застукали мальчика и девочку в кровати — причем, вовремя. В комнате никого не было, все были на дискотеке. Что у них было на уме? Потом с детьми проводили беседу психологи.

Сейчас в старших отрядах вожатые сидят по ночам между комнатами мальчиков и девочек — караулят. А что делать? Девочка «залетит», всех нас потом затаскают по судам.

О «НАЦИОНАЛЬНЫХ» КОНФЛИКТАХ

В лагерь нередко приезжают дети из других стран. Среди них есть ребята, которые практически не говорят по-русски. Их отправляют к вожатым, знающим язык. Вожатые же — студенты педвузов, есть среди них учителя иностранных языков.

В отрядах стараются не делать «винегрет», не намешивают разных национальностей. Потому что бывают конфликты. Дети могут высмеять речь, внешность — «у этого мальчика узкие глаза» и т.д.

МАЗАТЬ ЗУБНОЙ ПАСТОЙ НЕЛЬЗЯ

В лагере последняя ночь перед отъездом, как и было всегда, называется «Королевская». Никто не спит. Мы в детстве мазали друг друга зубной пастой. Сейчас это строго запрещено. Вдруг будет аллергия и раздражение на коже. На ночь нас заставляют собирать пасты.

Но традиции есть традиции. «Королевскую» ночь дети все равно проводят. Причем, идей на шалости у них хватает. Мы не запрещаем им отрываться в эту ночь, но следим, чтобы все было в пределах разумного.

Цель, чтобы ребенок не только отдохнул, но и научился чему-то полезному.Фото: Евгения ГУСЕВА

ВОЖАТЫЕ ЕДУТ НЕ ЗА ДЕНЬГАМИ

За смену мы получаем всего 16 тысяч рублей. Но наши эмоциональные затраты при этом невосполнимы, поскольку мы буквально оставляем в лагере часть себя. В вожатые идут не за деньгами, а за опытом. Люди когда едут сюда в первый раз, даже не спрашивают, сколько будут платить. Им это неважно.

Мы почти не спим - всего по три часа. Рабочий день начинается в 7 и заканчивается в 23 часа. Потом ты готовишься к завтрашнему мероприятию. Раз в неделю выходной. И вот в таком графике работаешь четыре месяца. Между сменами три дня пересменки. Но это время нужно приготовить лагерь к приезду детей.

Зарплата вожатых небольшая, а обязанностей много.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В отряде трое вожатых, а детей тридцать. Физически и морально это очень тяжелая работа. Всегда есть неуправляемые дети, до которых доходит только, когда наорешь или дашь по пятой точке.

Но мы не имеем права даже голос повысить. Стукнуть тем более. Нас вообще в университете учат — не трогайте детей, не прикасайтесь. Прикосновения могут растолковать по-разному. Только спокойная беседа и педагогические уловки.

Ты всегда идешь к детям бодрый и с улыбкой. Мы должны сделать все, чтобы детям в лагере понравилось. Большую роль играет статус лагеря. Мы обязаны держать марку. Нас даже просят чистить страницы в соцсетях. Сейчас все продвинутые, родители молодые. Могут найти наши аккаунты. Выходишь в город на выходных, идешь в кафе — не выкладывай это. Сфотографировалась в купальнике на пляже — тоже не выкладывай. Потому что могут быть проблемы.

Быть вожатым непросто, но если втянешься — заболеешь детьми, лагерем, этой атмосферой навсегда. Я в этом году отведу десятую смену. А по окончании вуза планирую вернуться в лагерь, но уже в должности посерьезнее и на постоянную работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Летний детский отдых: Самая опасная — третья смена, а больше всего нарушений — у частников

Что нужно знать, отправляя ребенка в лагерь (подробнее)

Как подготовить ребенка к поездке в лагерь

«Комсомолка» поговорила с экспертом и выяснила, как правильно подготовить своего ребенка к поездке в детский лагерь (далее)