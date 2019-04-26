Генеральная репетиция Парада Победы 9 Мая 2019 года в Челябинске: когда начнется, где посмотреть

Представляете, сколько народу соберется в центре Челябинска 9 мая? В День Победы в центр города съезжаются под сотню тысяч человек. С одной стороны, это здорово — большой праздник. Но желающие посмотреть парад нередко остаются разочарованными — из-за толпы не видно главного действа. Мы предлагаем вам интересную альтернативу — отправиться на генеральную репетицию Парада Победы 9 мая 2019 года в Челябинске. Она состоится 7 мая в 19.00, сообщили в администрации города.

ПОЧЕМУ СТОИТ СХОДИТЬ НА РЕПЕТИЦИЮ

Площадь Революции так расположена, что по сути видеть сам парад могут лишь те, кто попал на трибуну. Остальные в лучшем случае могут довольствоваться прохождением техники.

Да, во время генеральной репетиции будет не так торжественно. Зато можно расположиться на трибунах в любой удобной вам точке. Удастся разглядеть буквально каждого из двух тысяч участников. Курсанты училища штурманов, сотрудники МЧС в сочных оранжевых беретах, полицейские с белыми воротничками.

Посмотреть репетицию часто приходят влюбленные парочки. Иногда бывает действительно романтично: закат, пустые дороги, солдатики маршируют…

По проспекту Ленина также проедет крупногабаритная техника. На более ранних репетициях она не ездит, только на генеральной. А по самой площади проезжают ретро-автомобили и менее тяжеловесные военные машины. Например, грузовики, мотоциклы, современные джипы. Все это сможете посмотреть вблизи.

КОГДА ПЕРЕКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ

Обратите внимание, что в день генеральной репетиции Парада Победы 9 Мая 2019 года в Челябинске, которая состоится 7 мая, будет перекрыто движение машин в районе площади Революции с 18:30 до 22.00. Также не будет ходить общественный транспорт.

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