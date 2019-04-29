Спеть ради раненых лебедей

Продолжаем знакомить вас с братьями и сестрами нашими меньшими — жителями приюта «Спаси меня!» Это, один из самых знаменитых приютов страны для четвероногих, пострадавших от жестокого обращения, ведь здесь был спасен знаменитый на всю страну тигр Жорик.

Сегодня познакомим вас с природными антагонистами — лебедями и лисами. Именно для них неравнодушные горожане будут собирать средства на благотворительном концерте «Карен Даллакян собирает друзей», до которого осталось меньше месяца.

Организаторы концерта — Фонд защиты дикой природы «Спаси меня», группа компаний «ТИРС» и Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус — приглашают челябинцев принять участие в этом уникальном событии.

Лебеди регулярно попадают в приют «Спаси меня»! Охотники с какой-то особой жестокостью охотятся на этих прекрасных птиц. Некоторых удается вылечить и вернуть в их среду обитания. Однако не у всех лебединых историй такой счастливый финал. Несколько птиц навсегда получили прописку в приюте. Все они жертвы браконьеров. У кого-то оторвана лапка — запутались в крепких сетях. В кого-то попали пули… У них повреждены крылья и летать они уже никогда не смогут.

Гордым птицам нужны просторные вольеры, ведь жить в маленьких клетках для них мучительно.

Рядом с белокрылыми красавцами, в другом вольере обитают лисы. Попали они в приют в результате серьезных травм. Рыжие красавицы не успели выскочить из-под колес автомобилей. Выжить им помог доктор Даллакян. Травмы, полученные на дорогах, были несовместимы с жизнью, но случилось чудо! Лисички сейчас живы-здоровы!

Чтобы жилось им в приюте комфортно, нужно купить билеты на благотворительный концерт. А после прийти в гости и посмотреть, как им живется в новых и просторных вольерах.

Еще одна обитательница приюта — аристократка чернобурая лиса Алиса была выкуплена Кареном Даллакяном на звероферме. Конечно, Алиса и сейчас живет в клетке, но уже никогда не станет воротником, шапкой или рукавом шубы.

Если хотите, чтобы ваши дети выросли добрыми и сопереживающими, покупайте билеты на благотворительный концерт! Весте мы сможем помочь тем, кто не смог себя защитить и пострадал от жестокого обращения!

Мы уже рассказали о нескольких хореографических ансамблях, которые выступят на сцене ДК Железнодорожников 21 мая. Сегодня наши герои — вокальный ансамбль «Вольница» из Миасса. Николай Михайлов руководит им уже 20 лет.

— У нас мужской ансамбль, поэтому, если хотят петь женщины, то им надо привести в ансамбль мужа, — шутит Николай Николаевич.

Вообще в составе коллектива из 18 человек есть и детская группа, здесь поют все — от семи до 70 лет! Репертуар основан на казачьих песнях, многие из которых записаны в экспедициях по казачьим станицам Урала.

Артистам из Миасса рукоплескали зрители Большого театра. На главной сцене страны ансамбль выступил благодаря победе в конкурсе «Казачий круг». Удивительно, но «Вольнице» искушенные зрители аплодировали дольше всех!

— Мы поем казачьи песни, многие из которых зрители слышат на наших концертах впервые. Например, казачий романс «Струнки тонкие, струнки звонкие», «Отец мой был природный пахарь», «На краю Руси обширной». Это потрясающей красоты песни, и мы будем рады выступить с ними на благотворительном концерте, — добавляет Николай Михайлов.

Приобрести билеты на концерт можно на сайте Тигржорик.рф