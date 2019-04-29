Челябинский педагогический: «Учись учить!»

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (Челябинский педагогический) — один из старейших вузов и единственный педагогический в регионе. Он является ведущей кузницей кадров и транслятором педагогических новаций благодаря научным школам, богатым традициям, опытным преподавателям, ученым, талантливым студентам и сотрудникам.

Вожатская практика на Черном море — память на всю жизнь.

По данным Национального рейтинга вузов РФ (2018 год) среди гуманитарных вузов ЮУрГГПУ занимает 11-е место в стране по востребованности своих выпускников.

Студенческий актив. И это только его малая часть.

Вуз обучает по программам среднего профессионального образования (колледж), бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, связанными не только с педагогикой. Главное внимание уделяется социально востребованным профессиям: учитель, воспитатель, логопед, эколог, психолог.

Парад студенчества.

Студенты ЮУрГГПУ оттачивают мастерство в школах и на предприятиях, в детских лагерях, в том числе во всероссийских и международных детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан». Таланты студентов и выпускников ЮУрГГПУ признаются на многих уровнях, в том числе на конкурсах профессионального мастерства.

Творчество — это тоже часть студенческой жизни.

Университет богат научнымитрадициями. Недавно на базе вуза был открыт Южно-Уральский научный центр Российской академии образования — единственный в Челябинской области.

Совенок Улула — символ университета — имеет свой Инстаграм.

Университет славится особым подходом к воспитанию будущих специалистов. В вузе поддерживаются условия для разностороннего развития личности: волонтерство, самоуправление, творчество, спорт — каждый выбирает то, что по душе.

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет

Приемная комиссия: пр. Ленина, 69, каб. 118.

Тел.: (351) 216-57-12, (351) 216-63-63

www.cspu.ru

На правах рекламы.