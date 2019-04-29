Шпаргалка для родителей: чем занять ребенка летом

Откроем вам страшную тайну: родители радуются летним каникулам иногда даже больше, чем сами школьники. Да-да, взрослые тоже устают от утомительных домашних заданий. Однако в эти три месяца отдыха появляются другие заботы. Как организовать досуг ребенка, чтобы оставить ему право на свободу и самостоятельность, но при этом позаботиться о безопасности, а также творческом и интеллектуальном развитии?

«Комсомолка» составила шпаргалку. Это своеобразная памятка для родителей по детскому и семейному отдыху в Челябинске.

Допрыгнуть до солнца: батутный центр WOW PARK

Лето — самое время заняться активным отдыхом, наполнить жизнь драйвом, яркими эмоциями и отточить свои физические данные. А сделать это можно в оном из самых больших на Южном Урале батутном парке WOW PARK. Прыжки на батутах — невероятно здорово! Об этом, конечно, знает любой ребенок. Но и те взрослые, которые уже побывали в батутном парке WOW PARK , подтвердят это.

WOW PARK — это более 34 батутов, огромная надувная подушка, FunWall скалодром, баскетбол и вышибалы на батутах, тарзанка, поролоновая яма, воздушная подушка и многое другое! Сюда можно прийти с друзьями или всей семьей — каждый сможет взбодриться, поднять себе настроение, ощутить невероятные суперспособности и свободный полет, от которого захватывает дух. А после этого нырнуть в совершенно безопасную поролоновую яму.

Хотите не просто повеселиться, а еще и улучшить свои акробатические навыки? Профессиональные инструкторы WOW PARK помогут отточить мастерство, а веселые аниматоры — организовать незабываемые праздники для детей и взрослых.

Батутный центр WOW PARK работает на третьем этаже торгового города «Алмаз» и приглашает отдохнуть всех желающих, независимо от возраста и уровня подготовки. Обратите внимание, что к прыжкам допускаются дети от двух лет и взрослые массой до 120 кг.

Добавив к этому удобное время работы с 10.00 до 21.30 без выходных и демократичные цены — от 300 рублей за посещение, мы получим не просто батутный парк. Это самый настоящий секретный способ, как поднять настроение, занять неугомонных чад и оставаться в тонусе даже во время каникул.

Фотографии и видео из батутного центра можно посмотреть на сайте WOW PARK и в официальной группе ВКонтакте. Кстати, среди участников группы в соцсетях регулярно проводятся розыгрыши с бесплатным посещением, билетами в кино или другими призами.

Батутный центр WOW PARK — это отличный способ провести каникулы активно и здорово!

WOW PARK г.Челябинск

Копейское шоссе, 64 (ТЦ «Алмаз»);

Тел.: +7-922-714-50-34;

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Приключения на свежем воздухе в детском лагере «Ветерок» на озере Касарги

Спортивные игры на пляже, мастер-классы и творческие выступления, а еще душевные вечерние песни у костра — романтику настоящего пионерского лагеря предлагает ДОЛ «Ветерок», расположенный на берегу озера Касарги.

Первая смена в лагере в 2019 году стартует уже с 9 июня, а последняя закончится 28 августа. Уже третий год подряд в лагере «Ветерок» закрепились традиции отрядной жизни. Это интересные мероприятия, игры, концерты, дискотеки, общелагерные линейки с построением отрядов и торжественным поднятие флага.

Футбол или волейбол, концерты или творческие мастер-классы, а может увлекательные квесты — каждый день в лагере наполнен интересными приключениями, где каждый может выбрать занятия по своему темпераменту и настроению. И каждый вечер — дискотека с зажигательными танцами, диджеем и светомузыкой. Ну как такое можно пропустить?!

Кстати, о том, как ребенок провел день, родители могут узнать в официальной группе ВКонтакте. Информация обновляется ежедневно.

ДОЛ «Ветерок» приглашает школьников от 6 до 16 лет. Ребята будут проживать вместе с ровесниками в трехэтажном корпусе с номерами по три-пять человек. Здесь есть все необходимое для современного подростка: эргономичная мебель, санузел, разделенный на женское и мужское отделение и оборудованный отдельными кабинкам, а для девочек предусмотрена гигиеническая кабинка. Также на территории лагеря расположено здание душевых, в котором также предусмотрено помещение для постирочной и сушилки.

Ребятам будет обеспечено пятиразовое питание с фруктами, соками, молочной продукцией и вкусной выпечкой. Подкрепиться они смогут в столовой на 150 человек с современной техникой и мебелью.

Немаловажен и вопрос безопасности. Территория лагеря охраняется круглосуточно, по периметру установлен забор. В любое время суток можно обратиться к дежурному врачу.

Одним словом, ДОЛ «Ветерок» — это лагерь, в который дети влюбляются с первой смены и возвращаются с большим желанием каждые летние каникулы.

Узнать продолжительность смены и стоимость путевок, а также задать интересующие вопросы и посмотреть фото- и видеоотчеты можно в официальной группе ВКонтакте.

По вопросам приобретения путевки обращайтесь по адресу:

г. Челябинск, ул. Неглиннная, 43, оф.15;

Тел.: +7 951 440-97-31, +7 912 319-00-40;

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Отмечаем праздники и отрываемся на аттракционах в семейном парке развлечений «Планета Смайлс»

Отметить успешную сдачу экзаменов, провести выпускной или просто отдохнуть всей семьей приглашает семейный парк развлечений «Планета Смайлс».

Здесь представлено более 100 игровых аппаратов и аттракционов: трехуровневый лабиринт с шариковым бассейном, XD-кинотеатр, автодром, карусели, качалки, детский сад с развивающим модульным городком, батутом и много других развлечений на любой возраст!

Для веселых компаний представлены 12 дорожек для игры в боулинг, 15 столов для американского пула и русского бильярда.

Для детей, школьников и студентов действуют специальные скидки на игру в боулинг и бильярд (при предъявлении соответствующего документа).

А для именинников в «Планете Смайлс» подготовили приятные сюрпризы — скидку 30% на игру в боулинг и бильярд, а также скидку в 20% при покупке игровой карты на все аттракционы и игровые аппараты центра развлечений. Призы вручаются при заказе праздника в отделе банкетов и действуют в течение недели с даты дня рождения.

При заказе праздничной программы для детей можно выбрать практически любых героев современных детских фильмов и мультиков: Машеньку и Медведя, черепашек-ниндзя Леонардо и Микеланджело, Лунтика и Милу, Гонщика и Ская из Щенячьего патруля, троллей Цветана и Розочку, фею и сказочную пони Искорку, фей Винкс, Рапунцель и Юджина, Эльзу и Олафа, миньонов, индейцев, пиратов, ковбоев и других сказочных персонажей. Отметить праздничную дату можно в банкетных залах, а блюда на стол заказать из трех ресторанов комплекса на выбор. Стоимость программ — от 2800 рублей.

В парке развлечений постоянно действуют специальные акции, следите за новостями и получайте подарки, потому что «Планета Смайлс» — это территория хорошего настроения для детей и взрослых.

ТРК «КУба», семейный парк развлечений «Планета Смайлс»,

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, 4 этаж;

информация по телефону: (351) 245-26-26 (центральная касса);

бронирование дорожек боулинг и столов бидьярда: (351) 245-28-28;

заказ дня рождения: (351) 245-25-25.

«Планета Смайлс»

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Танцуем хип-хоп, рисуем граффити и миксуем треки: танцевальный лагерь Brooklyn

Сразу три хорошие новости для школьников. Впереди целых три месяца каникул. Провести их в городе можно так, что позавидуют все одноклассники. Освоить модные направления граффити, научиться брейкингу и битбоксингу, познать законы успеха эмси и диджеев, а еще завести новых друзей предлагает городской танцевальный хип-хоп лагерь Brooklyn.

Уже с 3 июня здесь стартует первая смена этого сезона. А всего их четыре: можно познавать современную культуру хоть до конца августа!

В городском лагере Brooklyn нет скучных экскурсий и тоскливых уроков, время здесь пролетает незаметно: на смену танцевальным баттлам приходит катание на скейтах, далее — запись рэпа, занятия по граффити и пробы за пультом диджея.

Каждый день в Brooklyn расписан по минутам. Основное внимание здесь уделяется танцевальным тренировкам, которые проходят в дружеской, непринужденной атмосфере. За одну смену здесь можно познакомиться со всеми направлениями современной хореографии: научиться двигаться в стиле брейк-данса и хауса, понимать различия между локингом и хип-хопом, попробовать себя в граффити и битбоксе.

Активные игры и прогулки на свежем воздухе пробуждают здоровый аппетит, подкрепиться можно здесь же — в столовой лагеря, а после заняться творчеством или посетить увлекательные лекции по хип-хоп культуре.

После полдника у ребят начинается free time. В это время они могут поиграть с йо-йо, дженгу или твистер, либо самостоятельно отточить движения перед зеркалом в танцевальном зале.

Кстати, вместо скучных и уставших учителей в Brooklyn с ребятами занимаются кэмп-лидеры и профессиональные танцоры, которые общаются с подростками на одном языке. Инструкторы в возрасте от 22 до 30 лет уже имеют достаточный опыт работы с детьми и личный опыт развития в молодежной культуре. А еще сюда часто наведываются гости — известные не только в Челябинске танцоры, диджеи и спортсмены. Под их руководством ребята записывают треки или упражняются в кроссфите.

В конце смены абсолютно все ребята участвуют в отчетном концерте, где родители могут сами увидеть, чему научились их дети. Все выпускники получают сувениры и подарки, а самые способные — возможность поучаствовать в танцевальном городском концерте.

В Brooklyn могут записаться школьники от 6 до 15 лет, и умение танцевать — не самое главное. Все группы разбиты по возрастам, а для продвинутых танцоров есть специальные курсы.

Кстати, лето в городском танцевальном лагере — это гораздо выгоднее, чем в загородных и спортивных лагерях. А еще путевку в Brooklyn можно приобрести заранее по специальной цене.

Узнать все новости и задать вопросы можно в официальной группе ВКонтакте. Ребят и их родителей ждут по адресам: пр. Ленина, 84 (легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной, 2-й этаж) и в филиале по ул. 40 лет Победы, 31 Б, 3-й этаж. Торопитесь: свободных мест осталось немного.

Успеть забронировать путевку в городском танцевальном лагере и узнать больше о Brooklyn можно по телефону: (351) 223-6-224 или на сайте Brooklyn74.ru.

«Киберлето» для супергероев в Центре активных развлечений «Портал-74»

В прошлом году детский лагерь «Киберлето» открыл свои двери впервые. К каждому ребенку относились с трепетом и волнением, стараясь доставить как можно больше радостных эмоций. И дебют удался: все получилось!

С начала весны в «Киберлето» звонят родители челябинский школьников, которые отдыхали здесь в 2018 году, и спрашивают, будет ли работать лагерь летом 2019-го. Конечно, будет!

— Для нас большое счастье — проводить с вашими детьми теплые солнечные дни. Видеть, как они смеются, задают смешные вопросы, дружат, бегают, морщат носик, когда пьют компот и просят добавки, — рассказывают в детском лагере «Киберлето».

Уже сейчас идет запись в лагерь на две смены: с 1 по 12 июля и с 15 по 26 июля. Причем, родители могут выбрать по пять рабочих дней из разных смен или миксовать дни и недели по своему усмотрению.

За десять дней ребята посетят лазертаг и квесты, дважды сходят в кино, попрыгают на батутах, испытают свою храбрость и ловкость на лесном экстриме, сыграют во внеаренный пейнтбол в парке Гагарина, посетят уроки спортивных танцев в танцевальной студии и прокатятся на аттракционах в парке Гагарина. Но и это еще не полный список развлечений.

Боулинг, зоопарк с кормлением животных, минифутбол на футбольном поле, спортивные эстафеты в парке Гагарина, встреча с кинологом в парке, мастер-класс по дрессировке собак и дискотека с аниматором в последний день — все это и многое другое ждет ребят в течение десятидневной смены.

В лагере «Киберлето» не забыли и про зарядку для ума. Школьники посетят мастер-классы по актерскому мастерству, съемкам «Ералаша», изготовлению магнитов на холодильник и поделок из бумаги, робототехнике, работе с ультрафиолетовым пластилином и ультрафиолетовыми фломастерами. А еще каждый желающий сможет принять участие в интеллектуальной игре «Эрудит» и получить свою роль в спектакле.

А теперь приятное для родителей! Стоимость пребывания ребенка в лагере составляет: 2 000 рублей за один день, 8 000 рублей за пять дней и 15 000 рублей за 10 дней. Пожалуй, таким веселым для детей и выгодным для родителей лето еще не было!

В стоимость также входит полноценный обед в ресторане «Максимильянс», полдник в клубе «Портал-74» и страхование ребенка от компании «АСКО-страхование».

Лагерь проходит в ТРК «Гагарин Парк» по ул. Труда, 183, а все активности — на свежем воздухе в парке им. Гагарина.

Фотографии с отдыха детей в прошлом году можно посмотреть в фотоальбомах. А записаться в лагерь — по телефону: (351) 215-55-58. После записи с вами свяжется менеджер по летнему лагерю для обсуждения всех вопросов.

Городской лагерь «Киберлето»

г. Челябинск, ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин Парк», 5-й этаж (вход со стороны «Центрального футбольного стадиона»);

Тел.: (351) 223-75-58, 215-55-58;

chelyabinsk.lazertag-portal.ru

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«ВидимоНевидимо»: из школьных будней назад в настоящее детство

Творчество и развивающие игры — вот что нужно ребенку летом, чтобы отдохнуть от школы, найти новых друзей и увлечения, а еще открыть в себе яркую творческую личность.

Студия мультипликации и медиа «ВидимоНевидимо» приглашает школьников 7-12 лет на каникулярную досуговую программу полного дня Art kids с 27 мая по 30 августа! Ребят ждут 14 разных программ от «Лего-мании» до «Играем в издательство».

Принципиальное отличие студии в том, что здесь предлагают не смены, а абонементы. Можно приобрести абонемент на такое количество дней, чтобы было удобно выстроить свой летний график семьи. Например, прийти на половину дня, на один день, на неделю, хоть на весь месяц или все лето. А можно выбрать только те мастер-классы, которые будут интересны ребенку. При наличии мест, можно посещать отдельные занятия студии во время Art kids.

В чем плюсы студии «ВидимоНевидимо»:

— весь день ребенок занят творчеством и позитивным общением, сыт и отлично проводит время на прогулке;

— каждую неделю — новая тема, ребенок не соскучится;

— творчество сочетается с мастер-классами и активными играми;

— студия работает по будням с 9:00 до 18:00, но есть возможность привозить детей раньше и забирать позже;

— каждый день четыре мастер-класса, две прогулки и трехразовое питание, также планируются экскурсии и выходы в спортивные комплексы, но без фанатизма;

— с детьми работают практики (режиссеры, фотографы, мультипликаторы, археологи и т.п.), педагоги, в том числе преподаватели челябинских вузов, ведущие творческих курсов студии, а также поэты, психологи, художники, музыканты, а вожатые займут ребят во время перерывов в творческой программе;

— в перерывах между мастер-классами — настольные игры, лего, рисование на песочных столах и прогулки.

Подробнее о недельных темах на лето 2019 года можно узнать на сайте.

Что касается питания, это второй завтрак утром (чай, печенье, фрукты), полноценный обед в кафе и полдник (чай или сок, фрукт, булочка). Если ребенок на индивидуальном питании, этот вопрос тоже решается: в студии есть холодильник и микроволновая печь.

Прогулки проходят во дворе на игровых площадках в парке им. Гагарина (прогулки, квесты, спортивные игры и просто активные игры).

В группе максимум 10-12 детей в группе, всего две группы. На 4-5 детей — один взрослый.

Стоимость абонемента составляет от 1300 рублей в день. Чем больше дней в абонементе, тем меньше его стоимость. На второго ребенка из семьи (родные братья и сестры) действует скидка 10%.

Раннее бронирование (50% выкупа абонемента) до 1 мая (на программы июня), до 1 июня (на программы июля и августа): скидка 10% на любой абонемент. Стоимость абонементов на 2019 год указана на сайте.

Внимание! Для читателей «Комсомольской правды» про кодовому слову «Комсомолка» скидка 400 рублей на любой абонемент.

Записаться и задать интересующие вопросы можно по телефону: +7-912-77-922-91.

Студия «ВидимоНевидимо» создает программы на каникулы уже 9 лет! Каникулы в городе пройдут интересно!

г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 7а (рядом с бассейном ЮУрГУ)

Тел.: +7-912-77-922-91;

mult74.ru

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