5 мурлык, которые нас удивили: кот с душой собаки и усатая нянька

Даже если вы любите собак, эти усатые-полосатые не оставят вас равнодушными. Рассказываем об отличившихся кошках Челябинской области: преданных, безрассудных и, конечно, невероятно милых.

ХАТИКОТ

Рыжик на фоне сгоревшего дома, где он полтора года ждал хозяев. Фото: Светлана Ципровская

Принято считать, что преданность — это качество собак. Кошки же свободолюбивы и так не привязываются к своим хозяевам. Но наш герой Рыжик из Златоуста — исключение. А, быть может, у него душа собаки. Бедолага полтора года жил на пепелище дома и ждал хозяев, которые скончались при пожаре. За это местные жители прозвали его Хатико.

В ту злополучную ночь, когда загорелся дом, семья не успели даже проснуться. Кот же чудом спасся из огня. Не смотря на сильный стресс, он не сбежал. Более того — каждый день выходил на дорогу, по которой хозяйка возвращалась из школы. Подбегал к детям и жалобно мяукал, понимая, что это не она.

Узнав о судьбе Рыжика, зоозащитница Светлана Ципровская решила найти ему новую семью.

— После того, как я забрала его с пепелища, он прошел осмотр и лечение у ветеринара. Проставили все прививки, провели кастрацию и обработку от паразитов. В общем, привели котика в хорошее состояние, и поехал он в новый дом, — рассказала Светлана корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск.

ОСОБЕННАЯ КОШКА

Слева - кошка Уна. Фото Федора Меркульева. Справа - Федор общается с корреспондентом "Комсомолки" перед тренировкой на скалодроме. Фото Валерия Звонарева, архив КП.

Эта история — про то, что ничего не может помешать радоваться жизни. Ни человеку, ни животному. У челябинца Федора Меркульева ампутирована левая нога, а у его кошки Уны — левая лапа. Оба попали под поезд. При этом оба живут очень активно, мотивируя всех своим примером.

О Федоре «Комсомолка» писала еще в 2015 году. Молодой человек стал первым в России конькобежцем с протезом. А еще он катался на вейкборде и играл в следж-хоккей. Сейчас ушел с головой в творчество: профессионально занимается видеосъемкой.

— Был алкоголик, клишированный персонаж. Ампутация перевернула полностью весь мой мир. Иногда даже жалею, что две ноги не оторвало. Когда ждешь девушку на свидание зимой, одна все-таки мерзнет. Да и носков не надо было бы, и обуви, — с иронией рассказывает о себе Федор.

У Федора — производственная травма. Он работал на железке в Челябинске. Не успел отскочить, когда неожиданно пустили вагон.

Уна жила на железнодорожной станции Копейска. Там три года назад попала под локомотив. Пришлось ампутировать лапу.

— Я взял кошку себе вместе с ее черно-белой подругой, которую назвал Чебэшка. Потом к нам подселился кот Серый, — рассказывает Федор журналисту «Комсомолки». — Уна, не смотря на свою особенность, очень активная. Целый день носится. Перед тем, как куда-то забраться, она рассчитывает, как это можно провернуть с тремя лапами. Бывает, кувыркнется. Но непреодолимых преград для нее нет. И характер у нее боевой. Если ее подружка прогибается под Серого, то она легко может надавать ему по морде одной лапой. Знает себе цену!

КОТ БЕГЕМОТ

На фото слева Кот Бегемот, когда его только нашли. Справа - в своем новом доме. Фото: Приют для кошек «Три Товарища»

Посмотрите на этого большого котяру с очаровательно-пугающими клыками.

— Да это же кот Бегемот из «Мастера и Маргариты»! — писали челябинцы под его фото в соцсетях.

То же самое подумала и нашедшая его на улице хозяйка приюта для животных «Три товарища» Юлия. Так что долго думать над именем для кота не пришлось.

— Бегемот — один из самых необычных котов, попадавших в приют. И это самый быстрый наш пристрой! За ним целая очередь выстроилась. Бегемот пожил у нас в приюте всего один день. А сейчас хозяйничает в новой семье, — рассказала «Комсомолке» Юля.

Добавим, что бывшие хозяева выкинули Бегемота на улицу со всей его семьей: белоснежной кошкой и несколькими их котятами. Но сейчас у них все хорошо.

КОШКА ПУТЕШЕСТВЕНННИЦА

Кошка Люси самостоятельно уехала на вокзал. Фото: Олеся Мебельерова

Эта кошка самостоятельно уехала на вокзал. Не верите? Сейчас объясню.

Помните песню Газмановых «Люси» про пропавшую собаку? Вот и нашу героиню по кличке Люси настигла эта участь. Только, у нас речь пойдет о кошке, конечно. Жила она в Мебельном цехе в городе Миассе. В декабре 2018 года ее хозяева написали в соцсети пост, что их любимица потерялась.

— Ушла утром и не вернулась… Кто поможет отыскать — с нас подарок в виде полки! Если кто взял домой, верните, мы очень ее любим и ждем. Заберем в любое время дня и ночи! — написали хозяева.

Благодаря этому сообщению, уже через два дня кошечка нашлась. Причем на другом конце города — на вокзале. Пешком она явно туда добраться не могла. Работники цеха предположили, что Люси уехала на газели при погрузке мебели. Видимо, запрыгнула и вышла незаметно. Но кошка была рада возвращению домой: прильнула к хозяину и тарахтела, как трактор.

Сама Люси не нашла бы дорогу обратно. Добрые люди случайно увидели ее у подъезда и сообщили хозяевам. Тогда кошка-путешественница стала звездой новостей, ее даже по телевизору показывали. А недавно у нее родились пять котят. Хозяев для них нашли также при помощи соцсетей.

КОШКА НЯНЬКА

Маруся провожает и встречает ребенка из школы. Фото: группа «Подслушано в Озерске», VK

Жительница Озерска увидела идущую по школьному двору кошку и подумала, что та потерялась. Чистенькая, с белой ленточкой на шее — явно ведь чья-то. Женщина сфотографировала животное и выложила пост во «ВКонтакте». Мол, чья потеряшка гуляет? Взгляд у кошки на фото такой, будто она говорит: «Да не потерялась я, отстаньте!»

Так оно и оказалось на самом деле. Местные жители рассказали, что она каждый день гуляет и возвращается домой. Но гуляет не просто так.

— Это Маруся с улицы Иртяшской. Провожает до школы своего хозяина и встречает, — пояснил житель Озерска Юрий Бикметов, который живет по соседству с этой кошкой.