2019-04-29T12:58:56+03:00
Происшествия

Шестеро детей пострадали на пожаре в деревянном храме Челябинской области

Ребята были на колокольне, когда здание загорелось [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Шестеро младшеклассников пострадали при пожаре в храме поселка Межевой. Фото: «Саткинский рабочий»Шестеро младшеклассников пострадали при пожаре в храме поселка Межевой. Фото: «Саткинский рабочий»
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ЧП в небольшом поселке Межевой Челябинской области. Днем 29 апреля здесь загорелся деревянный храм Спиридона Тримифунтского. Через две минуты после вызова пожарных первый расчет уже развертывался у церкви.

— Всего на месте ЧП работали четыре отряда. Пришлось разобрать часть крыши, чтобы пролить очаг возгорания. Сейчас огонь потушен, — рассказали в местной пожарной части.

В Челябинской области сгорела церковь во время экскурсии для детей.

Причину пожара установит специальная комиссия. Местные жители обсуждают слух, что пламя разгорелось от обычной церковной свечи. Внутреннее убранство храма серьезно пострадало. Священники успели вытащить из огня несколько икон и других церковных реликвий.

Пожарные пожаловались, что во время ЧП вокруг вертелись любопытные дети. Фото: «Саткинский рабочий»

Пожарные пожаловались, что во время ЧП вокруг вертелись любопытные дети. Фото: «Саткинский рабочий»

— Во время пожара в церкви пострадали шесть детей — четыре девочки и два мальчика шести-семи лет. По нашей информации, группа детей пришла на экскурсию и поднялась на колокольню. В это время на нижнем уровне началось возгорание. Детям пришлось спускаться через задымленные помещения. К счастью, обошлось без ожогов, — сообщила пресс-секретарь регионального минздрава Мария Хворостова.

Все дети сейчас находятся в Саткинской больнице с жалобами на одышку, кашель, затрудненное дыхание. Двух младших девочек изначально положили в реанимацию. Они в сознании, дышат сами. Поэтому врачи подумывают перевести их в общую палату.

В Межевом горит церковь.Сегодня, 29 апреля, в Межевом загорелась церковь. Пожарные трёх ПЧ (из Сатки, Межевого и Кигов) борются с огнём

Храм святителя Спиридона Тримифунтского в поселке Межевой построили 14 лет назад на деньги благотворителей. Есть помещение трапезной. В церкви находятся частицы мощей св. Спиридона и святых блаженных дивеевских жен.

Храмы был построен в 2005 году. Фото: «Саткинский рабочий»

Храмы был построен в 2005 году. Фото: «Саткинский рабочий»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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