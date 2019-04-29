2019-04-29T14:42:53+03:00
Общество

Подпишись и выиграй приз: акция «Комсомолки» и газеты «Однако, Жизнь»

Розыгрыш полезных подарков среди подписчиков
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Блендеры, электрочайники, тонометры и памятные сувениры — все это можно выиграть, подписавшись на две газеты одновременно — «КП-еженедельник» («толстушка») и «Однако, Жизнь».

Стоимость подписки

Стоимость подписки на 2 полугодие на газету «КП-еженедельник» составляет 765, 36 руб для льготной категории (индекс 84755) и 812, 94 руб — для всех (индекс 50176).

Стоимость подписки на 2 полугодие на газету «Однако, Жизнь» составляет 354, 36 руб для льготной категории (индекс ПРО80) и 386, 04 руб — для всех (П2780).

Что дальше?

Отправьте ксерокопию или фото, подтверждающие оплату подписок на два издания любым удобным способом:

— e-mail: viktor.petruhin@phkp.ru

— адрес: 454091, г.Челябинск, ул. Красная, 4, оф. 607.

— WhatsApp: +79634629533

Выигрывайте подарки!

Список призеров, определенных методом случайных чисел, будет опубликован на нашем сайте.

Читай полезную газету, подпишись и выиграй!*

* Срок проведения конкурса: с 1 апреля по 20 июня 2019 г. Сбор заявок на участие — до 10 июля 2019 г. Подведение итогов конкурса — до 20 августа 2019 г. Публикация результатов награждения победителей — до 10 сентября 2019 г.

Внешний вид приза может отличаться от изображения. Об организаторах конкурса, правилах проведения, количестве, сроках и порядке получения призов читайте на сайтах www.kp.ru и yunilin.ru, а также узнавайте по телефону: (351) 700-09-67 (доб.1024).

ИСТОЧНИК KP.RU

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