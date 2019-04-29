Погода на май 2019 в Челябинске: когда ждать жару в городе

Соцсети трещат от нахлынувшего возмущения: где глобальное потепление? На носу май, а за окном — снег. В третий раз за апрель! Хочется верить, что уже последний. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на май 2019 в Челябинске.

НАЧАЛО МЕСЯЦА: ИЗ ЗИМЫ — В ЛЕТО

Совсем недавно синоптики обещали, что Первомай город встретит в 20-градусную жару. Увы, этого не случилось. Но всего за неделю Челябинск пройдет короткий путь от зимы к лету.

Если в конце апреля в городе всего +2, то уже 1 мая будет +10.

А к воскресенью, 5 мая, — все +25.

Ночные температуры поднимутся от -8 до +8 градусов. На смену снегу придут дожди, но ненавязчивые, кратковременные.

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО — ВОЗВРАТ ХОЛОДОВ

Май на Южном Урале — последний весенний месяц. Однако может случиться всякое. Были годы, когда уже в мае в Челябинске столбик термометра поднимался до + 35 градусов. А как-то похолодало до -11. В среднем майская температура за сутки держится на отметке +10…+13 градусов.

— В мае часто бывает возврат холодов. На севере области может установиться временный снежный покров высотой до 5 см. А в Челябинске может пойти мокрый снег, закружиться метель. Изредка в городе наблюдается гололед и налипание мокрого снега на провода, — говорят в Гидрометцентре.

В этом году природа будет разборчивой и не испортит нам Великий праздник. В будни, с 6 по 8 мая, в городе незначительно похолодает до +16…+19 градусов. Вторая часть майских праздников пройдет под знаком +22…+25 градусов.

Относительно жаркая температура сохранится до 16 мая.

К 25 мая снова похолодает до +9.

Дальше температура опять пойдет вверх.

ПО ДОЖДЯМ ПЕРЕВЫПОЛНИМ МНОГОЛЕТНЮЮ НОРМУ

Те, кто не верит (и правильно делает!) долгосрочным прогнозам, можем сказать одно: погода на май 2019 в Челябинске будет непредсказуемо колебаться. Но в целом месяц обещает быть, как и положено, теплым. А дождей в этом году будет больше.

Гидрометцентр России обнародовал прогноз температуры и осадков в России на апрель-сентябрь 2019 года. Так вот, в нем говорится:

— В мае температура на Южном Урале ожидается в пределах нормы, а количество осадков — больше нормы.

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