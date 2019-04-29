Погода на май 2019 в Челябинске: когда ждать жару в городе
Соцсети трещат от нахлынувшего возмущения: где глобальное потепление? На носу май, а за окном — снег. В третий раз за апрель! Хочется верить, что уже последний. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на май 2019 в Челябинске.
НАЧАЛО МЕСЯЦА: ИЗ ЗИМЫ — В ЛЕТО
Совсем недавно синоптики обещали, что Первомай город встретит в 20-градусную жару. Увы, этого не случилось. Но всего за неделю Челябинск пройдет короткий путь от зимы к лету.
Если в конце апреля в городе всего +2, то уже 1 мая будет +10.
А к воскресенью, 5 мая, — все +25.
Ночные температуры поднимутся от -8 до +8 градусов. На смену снегу придут дожди, но ненавязчивые, кратковременные.
ОБЫЧНОЕ ДЕЛО — ВОЗВРАТ ХОЛОДОВ
Май на Южном Урале — последний весенний месяц. Однако может случиться всякое. Были годы, когда уже в мае в Челябинске столбик термометра поднимался до + 35 градусов. А как-то похолодало до -11. В среднем майская температура за сутки держится на отметке +10…+13 градусов.
— В мае часто бывает возврат холодов. На севере области может установиться временный снежный покров высотой до 5 см. А в Челябинске может пойти мокрый снег, закружиться метель. Изредка в городе наблюдается гололед и налипание мокрого снега на провода, — говорят в Гидрометцентре.
В этом году природа будет разборчивой и не испортит нам Великий праздник. В будни, с 6 по 8 мая, в городе незначительно похолодает до +16…+19 градусов. Вторая часть майских праздников пройдет под знаком +22…+25 градусов.
Относительно жаркая температура сохранится до 16 мая.
К 25 мая снова похолодает до +9.
Дальше температура опять пойдет вверх.
ПО ДОЖДЯМ ПЕРЕВЫПОЛНИМ МНОГОЛЕТНЮЮ НОРМУ
Те, кто не верит (и правильно делает!) долгосрочным прогнозам, можем сказать одно: погода на май 2019 в Челябинске будет непредсказуемо колебаться. Но в целом месяц обещает быть, как и положено, теплым. А дождей в этом году будет больше.
Гидрометцентр России обнародовал прогноз температуры и осадков в России на апрель-сентябрь 2019 года. Так вот, в нем говорится:
— В мае температура на Южном Урале ожидается в пределах нормы, а количество осадков — больше нормы.
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ИСТОЧНИК KP.RU