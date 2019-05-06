Родительский день в Челябинске в 2019 году: как будет работать общественный транспорт 7 мая

Радоница, или день поминовения близких, в этом году выпадает на вторник, 7 мая. «Комсомолка» узнала, как добраться на общественном транспорте до кладбищ в Родительский день в Челябинске в 2019 году.

Градское кладбище. Автобус № 94, от остановки «Ул. Чичерина». Первый рейс — 9.00. Последний рейс, от кладбища, — в 19.00. Интервал — 8-12 минут.

Преображенское кладбище. Автобус № 96 от остановки «Ул. Чичерина». Первый рейс — 9.10. Последний рейс, от кладбища, — в 18.44. Интервал движения 11 — 15 минут.

Кстати, Родительский день в Челябинске в 2019 году — это еще и дополнительный рейсы трамваев и троллейбусов. Пассажиров будут подвозить к основным городским кладбищам и пересадочным узлам.

В Родительский день в Челябинске в 2019 году усилят работу троллейбусного маршрута № 26 «Ул. Молдавская — п. Первоозерный». Он будет подвозить челябинцев к остановке «Ул. Чичерина». Там горожане смогут пересесть на автобус № 94 «Ул. Чичерина — Градское кладбище» и № 95 «Ул. Чичерина — Преображенское кладбище».

Успенское кладбище. 7 мая будут усилены маршруты трамвая № 3 «Завод им. Колющенко — ЧМК» и № 14 «Ул. Чичерина — ЦХП».

Усилят маршруты троллейбуса № 7 «ЧМК — АМЗ», № 14 «ЦПКиО им. Гагарина — ЧМК», № 15 «ЧМК — ул. Молдавская».

В Родительский день в Челябинске в 2019 году до погостов пустят дополнительный подвижной состав общественного транспорта.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фатеевское кладбище. В Родительский день в Челябинске в 2019 году в дневное время пустят дополнительные троллейбусы маршрута № 8 «ЦПКиО им. Гагарина — ЧКПЗ».

Кроме того, будет дополнительный троллейбусный маршрут № 25 «Политехникум — ЧКПЗ».

Также можно добраться автобусов № 17 «Ул. Барбюса — п. Фатеевка».

Митрофановское кладбище. В Родительский день в Челябинске в 2019 году будет усилена работа троллейбусных маршрутов № 7 «ЧМК — АМЗ» и № 12 «Ул. Молдавская — п. Старокамышинский».

Сухомесовское кладбище. Дополнительный автобус выйдет на маршрут № 83 «ЮУрГУ — п. Старокамышинск».

Кладбище в п. Сосновка. В Родительский день можно будет добраться автобусом № 51 «ул. Братьев Кашириных — п. Сосновка».

Кладбище в п. Исаково. Можно добраться автобусным маршрутом № 52 «Областная больница — п. Исаково».

На дополнительных маршрутах будет действовать Единый пересадочный билет. Срок действия: 60 минут — 25 руб; 90 мин — 34 руб. Число пересадок в течение оплаченного времени не ограничено. Сервис доступен для держателей транспортных карт. Но он не действует на маршрутах автобуса № 15, 16 «ЧМК — ЮУрГУ».