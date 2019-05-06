2019-05-06T14:50:45+03:00
Общество

Военная техника и участники парада Победы 2019 года в Челябинске: лучшие места для обзора и порядок движения

Мы узнали, где вблизи посмотреть на военную технику и участников парада Победы 2019 года в Челябинске
Андрей АБРАМОВ
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Военная техника и участники парада Победы 2019 года в Челябинске: лучшие места для обзора и порядок движения.Военная техника и участники парада Победы 2019 года в Челябинске: лучшие места для обзора и порядок движения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Состав военной техники и участников парада Победы в Челябинске остается неизменен из года в год. Торжественную колонну 9 мая 2019 возглавят машины времен Великой Отечественной. Это легендарные челябинские танки Т-34, ИС-3 и артиллерийская установка ИСУ-152. В честь Дня Победы и аккурат к параду в Челябинске ее приводят в порядок инженеры ЧТЗ, где техника выпускалась в годы войны.

Легендарная тройка машин: Т-34, ИС-3 и ИСУ-152. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Легендарная тройка машин: Т-34, ИС-3 и ИСУ-152.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАКАЯ ТЕХНИКА УЧАСТВУЕТ НА ПАРАДЕ 9 МАЯ 2019

Начало парада 9 мая 2019 в Челябинске состоится в 12.00 на площади Революции. После торжественного построения и прохождения пехоты, спустя примерно полчаса после начала, по проспекту Ленина от Арбитражного суда в сторону Детского мира поедет военная техника.

Тяжелая техника идет по проспекту Ленина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тяжелая техника идет по проспекту Ленина.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По автомобильным полосам идут габаритные и тяжелые машины: танки, артиллерия. А непосредственно по площади Революции проходят грузовики, внедорожники, современная спецтехника.

Мотоциклы с минометом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мотоциклы с минометом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На параде 9 мая 2019 года в Челябинске зрители могут увидеть отечественные внедорожники Hunter и Patriot от фирмы УАЗ. Эти машины можно встретить и в обычный день: их активно использует полиция. Действительно в диковинку модификация «Патриот-ОКАПИ». Внешне это тот же джип, но внутри начинка для наблюдения. Такие машины используют спецслужбы, в том числе ФСБ.

На БТР можно посмотреть за площадью Революции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На БТР можно посмотреть за площадью Революции.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Само собой среди военной техники и участников парада Победы 2019 года в Челябинске будут традиционные камуфлированные военные КамАЗы и «Уралы». Всегда много внимания машинам ПЭМ-1 и ПЭМ-2. Их вы точно не пропустите. Выкрашены они в синий цвет, отчего их даже поэтично прозвали «Синими птицами». Имеют необычную форму. Такие используют в спасательных операциях, в том числе, для встречи космонавтов.

Машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2. Фото: Андрей АБРАМОВ

Машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2.Фото: Андрей АБРАМОВ

Среди раритетной техники по площади Революции провезут пушки рапира и гаубицы. Проедут четыре БТР-80 и два тягача МТЛБ. Плюс разная «мелочевка» вроде мотоциклов, невоенных ретро-машин, полевой кухни.

Версия без коляски. Фото: Андрей АБРАМОВ

Версия без коляски.Фото: Андрей АБРАМОВ

Также в 2019 году челябинцам обещают пролет нескольких фронтовых бомбардировщиков СУ-24М и новых истребителей СУ-34. Примечательно, что несмотря на то, что под Челябинском дислоцируется полк ВКС, раньше в парадах участвовала гражданская авиация из Калачево.

Раритетные авто на параде 9 Мая в Челябинске. Фото: Андрей АБРАМОВ

Раритетные авто на параде 9 Мая в Челябинске.Фото: Андрей АБРАМОВ

ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ ОБЗОРА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ НА ПАРАДЕ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Как известно, лучший вид на парад в Челябинске открывается со стороны трибун на площади Революции. Понятно, что вход туда всем заказан. Пускают туда 9 мая исключительно по билетам. Так еще и очередь большая на вход и мест на всех не хватает. Зато можно отлично рассмотреть торжественное прохождение пехоты. Остальные челябинцы выстраиваются вдоль проспекта Ленина, Цвиллинга. Да, парад практически не видно. Зато прямо перед тобой проедут танки.

БТР ведут участники войны в Афганистане. Фото: Андрей АБРАМОВ

БТР ведут участники войны в Афганистане.Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще один лайфхак: можете потолпиться в районе администрации города и театральной площади. Часть техники проезжает там, вниз по ул. Воровского к Арбитражному суду.

Учтите, что места для обзора парада в Челябинске люди приходят занимать заранее. Поэтому, если очень хотите видеть все как можно лучше, то придется прийти минимум за час на остановку к площади Революции напротив памятника Ленину и ждать начала праздника.

«ГАЗ-АА», он же «полуторка», он же «фронтовая подруга». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ГАЗ-АА», он же «полуторка», он же «фронтовая подруга».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, после окончания торжественной части на площади около Молодежного театра устраивают мини-выставку. Оставляют часть техники: пускают посидеть внутрь и сфотографироваться.

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Афиша 9 Мая 2019 в Челябинске — это 25 событий. Нас ждут торжественное построение Челябинского гарнизона на площади Революции, шествие Бессмертного полка, праздничный концерт Льва Лещенко и Елены Ваенги и салют на набережной реки Миасс. (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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