2019-05-06T14:50:45+03:00
Звезды

Спектакль «Калина красная» в Челябинске: Андрей Мерзликин сыграет роль Василия Шукшина

Где купить билеты на спектакль «Калина красная» в Челябинске в театре оперы и балета им. Глинки
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«Смелое режиссерское решение», «Смотрится вызовом», «Истории простые и понятные, психология обычного человека» — так писали критики о прошлых постановках Дмитрия Петруня. Он снимает фильмы, ставит спектакли, а на сцене театра «Русская песня» решил воплотить киноповесть Василия Шукшина «Калина красная».

Дмитрий Петрунь: «Эта история про ту открытость, которой сейчас не хватает, про вечный поиск лучшей жизни, про человека, который хочет насытиться эмоционально, но обретает удовлетворение и настоящее счастье в покое, находит приют на родной земле. Моя главная задача уйти от Шукшина хрестоматийного, на основе его текста рассказать свою историю, добиться того, чтобы у зрителей не возникало желания сравнивать спектакль с известным фильмом».

Фильм «Калина красная» вышел на экраны страны в 1974 году, в котором Василий Шукшин выступил как сценарист, режиссер и актер. Главную роль в фильме исполнила его жена — актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Спустя 43 года в спектакле театра «Русская песня» «заочницу» Любу Байкалову играет их дочь — Мария Шукшина.

Один из самых интригующих вопросов — кому достанется роль Егора Прокудина, ведь она была неповторимо исполнена, прожита в фильме самим Шукшиным? Режиссер спектакля остановил свой выбор на харизматичных актерах — Андрее Мерзликине и Юрии Катаеве. Им, каждому по-своему, предстоит переосмыслить и донести до зрителя противоречивый, непредсказуемый, сложный образ Егора.

«Калина красная» — спектакль музыкальный. Музыка дополняет текст Шукшина, раскрывает новые глубинные смыслы, помогает приблизиться к пониманию такой противоречивой и бездонной души русского человека. В исполнении Надежды Бабкиной и коллективов театра звучат лирические, шуточные, хороводные, духовные песни и романсы, которые образуют целый пласт русской традиционной культуры.

Театр оперы и балета им. М.И. Глинки, 6 июня, 19:00.

Актеры:

Андрей Мерзликин

Мария Шукшина

Елена Сафонова/ Наталия Егорова

Сергей Никоненко

Вячеслав Манучаров/ Петр Ключников

Светлана Рассказова

Александр Коган/ Иван Замотаев

Валентина Безух

Надежда Бабкина

А также коллективы театра: ансамбль «Русская песня», фольклорная группа «Славяне», балет «Живая планета», фолк-рок-группа «После 11», дуэт аккордеонистов «Братья Бондаренко».

Где купить билеты

Приобрести билеты можно на сайте.

Возрастное ограничение 16+

ИСТОЧНИК KP.RU

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