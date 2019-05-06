Купите счастливый билет для Атоса

21 мая на благотворительном концерте «Карен Даллакян собирает друзей» выступит ансамбль, именем которого названа звезда.

Татьяна Перевозкина — руководитель коллектива, обязательно всем новеньким в своем коллективе показывает стенд, где собраны награды ансамбля.

— Свидетельство о том, что в честь нашего коллектива названа звезда, нам вручили после победы в очень престижном конкурсе «Алые паруса», который проходит в Казани. Ансамбль много выступает и каждый выход на сцену — это возможность языком танца рассказать о том, что в жизни действительно важно — о счастье творчества, — говорит руководитель коллектива Татьяна Перевозкина. — Мы с радостью приняли приглашение Фонда развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус принять участие в благотворительном концерте. Дети серьезно готовятся к выступлению, для них это возможность помочь животным приюта. Один из номеров, который увидят зрители «Одинокий волк», поставленный на одноименную песню группы «Любэ».

Эту постановку танцуют мальчики подростки. По словам руководителя, они с удовольствием репетируют танец, ведь история одинокого волка — это рассказ о мужестве и силе характера. В программе выступления «Аллегро» заявлено еще два танца — «Шанские уточки» и калмыцкий танец «Журавли». В исполнении ансамбля эти постановки получали массу призов и заслужили всенародную любовь.

Посещение благотворительного концерта — это помощь подопечным приюта «Спаси меня». И сегодня мы вам расскажем о животном, прекраснее которого, не найти во всем мире. Это пума Атос и у него нет одной лапы.

Пума или горный лев — четвертый по величине представитель семейства кошачьих в Европе, а в Америке и вовсе второй. Крупнее этой «кошечки» только тигр, лев и ягуар.

В длину пумы достигают 100-180 см, при длине хвоста 60-75 см, высоте в холке 60-90 см и весе до 105 кг. Обычный нормальный самец около 60-80 кг. А наша пума — мальчик, поэтому Атос крупный и красавец каких поискать.

В приюте «Спаси меня» Атос оказался в результате стечения трагических для него обстоятельств.

Неизвестно, как малыш оказался в передвижном цирке, но там совершенно не было условий для содержания зверей. Скорее всего, все звери-артисты подвергались жестокому обращению. Атос оказался в одной клетке с леопардом. Сосед напал на пуму и нанес смертельные раны. Помощь животному никто не оказал, раны воспалились, началась гангрена.

В результате ветеринары ампутировали Атосу лапу. После операции он оказался в частном зоопарке Омска, где недоедал и очень сильно исхудал.

Зоопарк в итоге разорился, и волонтеры помогли Атосу найти свой дом в челябинском приюте «Спаси меня».

Дорогие друзья, когда вы будете принимать решение покупать билеты на благотворительный концерт «Карен Даллакян собирает друзей», вспомните Атоса и других обитателей приюта.

Каждый ваш билет, это спасение животных пострадавших от жестокости человека.

Мы не можем стереть из памяти зверей страдания, которые они перенесли, но можем сделать их сегодняшнюю жизнь насколько это возможно нормальной и безопасной.

Присоединяйтесь к тем, кто уже купил билеты!

Просим вас также рассказать о нашем благотворительном вечере на своих страничках в социальных сетях.

Увидимся на концерте!

Тигржорик.рф