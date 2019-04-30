«Равис»: едешь на пикник — купи шашлык!

Сочный, нежный вкус и манящий аромат… Уже не терпится отправиться на природу? Компания «Равис» экономит время и силы, предлагая широкий ассортимент продукции для сезона шашлыков.

Новинка!

Предлагаем Вашему вниманию купаты «Балыковые». Приготовлены из рубленого мяса — охлажденного куриного филе и нежной свиной вырезки. Сочный, насыщенный вкус! Минимум соли, жира и специй! Быстро и легко готовятся! На природе купаты можно приготовить на решетке или шампурах, в домашних условиях — поджарить на сковороде или запечь в духовке.

Народный продукт!

Аппетитные колбаски — чевапчичи — приготовлены по уникальному рецепту — из куриного филе и свинины. Сочный вкус этого продукта понравится, как взрослым, так и детям! 10 минут и народные чевапчичи готовы!

Наслаждайся моментом!

Для любителей нежной и сочной курочки «Равис» мы предлагаем охлажденную продукцию в оригинальных маринадах. В ассортименте — бедрышко, голень, крылышко… Вы можете легко учесть предпочтения всей компании и сформировать свое «шашлычное меню». Хит продаж последних лет — полуфабрикат для шашлыка из мяса птицы в удобном пакете «дой-пак».

Шашлык с «мужским» акцентом — стейк из куриной грудки и стейк из бескостного бедра в оригинальных маринадах. Уверены, вы по достоинству оцените эти продукты!

Разнообразь отдых!

Хотите удивить своих друзей и знакомых? Тогда купите фарш «Домашний» для люля-кебаб. Он приготовлен из отборного филе курочки и нежной свинины с добавлением сочного лучка. Нужно лишь сформировать котлетки и приготовить их на мангале или гриле.

Экспериментируйте!

Можно попробовать приготовить на углях и другие продукты ТМ «Равис» — курочку на бутылочке, цыпленка табака, котлеты для гамбургера… и даже чебуреки!

А чтобы шашлыки были еще вкуснее, советуем дополнить их свежими овощами или овощами, приготовленными на гриле. Добавляйте свои любимые соусы, зелень и лаваш и наслаждайтесь моментом!

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