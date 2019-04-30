2019-04-30T09:14:26+03:00
Общество

«Равис»: едешь на пикник — купи шашлык!

Поделиться:
Изменить размер текста:

Сочный, нежный вкус и манящий аромат… Уже не терпится отправиться на природу? Компания «Равис» экономит время и силы, предлагая широкий ассортимент продукции для сезона шашлыков.

Новинка!

Предлагаем Вашему вниманию купаты «Балыковые». Приготовлены из рубленого мяса — охлажденного куриного филе и нежной свиной вырезки. Сочный, насыщенный вкус! Минимум соли, жира и специй! Быстро и легко готовятся! На природе купаты можно приготовить на решетке или шампурах, в домашних условиях — поджарить на сковороде или запечь в духовке.

Народный продукт!

Аппетитные колбаски — чевапчичи — приготовлены по уникальному рецепту — из куриного филе и свинины. Сочный вкус этого продукта понравится, как взрослым, так и детям! 10 минут и народные чевапчичи готовы!

Наслаждайся моментом!

Для любителей нежной и сочной курочки «Равис» мы предлагаем охлажденную продукцию в оригинальных маринадах. В ассортименте — бедрышко, голень, крылышко… Вы можете легко учесть предпочтения всей компании и сформировать свое «шашлычное меню». Хит продаж последних лет — полуфабрикат для шашлыка из мяса птицы в удобном пакете «дой-пак».

Шашлык с «мужским» акцентом — стейк из куриной грудки и стейк из бескостного бедра в оригинальных маринадах. Уверены, вы по достоинству оцените эти продукты!

Разнообразь отдых!

Хотите удивить своих друзей и знакомых? Тогда купите фарш «Домашний» для люля-кебаб. Он приготовлен из отборного филе курочки и нежной свинины с добавлением сочного лучка. Нужно лишь сформировать котлетки и приготовить их на мангале или гриле.

Экспериментируйте!

Можно попробовать приготовить на углях и другие продукты ТМ «Равис» — курочку на бутылочке, цыпленка табака, котлеты для гамбургера… и даже чебуреки!

А чтобы шашлыки были еще вкуснее, советуем дополнить их свежими овощами или овощами, приготовленными на гриле. Добавляйте свои любимые соусы, зелень и лаваш и наслаждайтесь моментом!

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Только дети должны за себя агитировать": Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»
Ростовчанин считает, что участвовать в шоу должны только ребята из народа, а дочке Алсу посоветовал "не обращать внимание на крики людей" [аудио]
Новости 24
Дело виновника ДТП, в котором погибли священник и его дочь под Челябинском, направлено в суд
На трассе Челябинск-Курган опрокинулся грузовик со свежим хлебом
На Южном Урале возросло число детей, пострадавших на пожаре в деревянном храме
Челябинский депутат сам себе выписал благодарность «за огромный вклад» в детский спорт
На улице в Челябинской области нашли дорогую собаку с разноцветными глазами
«Обзывал женщин баранами»: водитель маршрутки довел до слез пассажирку в Челябинской области
Мошенники шантажируют девушек Челябинской области неприличной группой «ВКонтатке»
В Челябинске пятиклассник пропал на трое суток
Где перекроют движение на 1 мая в Челябинске
Собака умерла от бешенства в приюте на Южном Урале
В Челябинской области посадили 70-летнего рецидивиста за сбыт наркотиков
СК и прокуратура начали проверку после пожара в храме на Южном Урале, где пострадали дети
В челябинском зоопарке тяжело болеет львица Виктория
В Челябинске стало больше погибших в дорожных авариях
В Челябинске кладбища обработали от клещей
Клиенты Челябинвестбанка выиграют путешествие и много призов
Челябинцев приглашают заявить о ремонте своих дворов
Станислав Мошаров переизбран Президентом Союза российских городов
«БКС Брокер» и «Яндекс.Деньги»: доступ частным инвесторам открыт
Житель Челябинской области пойдет под суд за избиение главы поселения
Названа дата последнего сеанса катания в челябинской «Уральской молнии»
Врио губернатора Алексей Текслер утвердил новую структуру правительства Челябинской области
Названа причина апрельского коммунального ЧП на Северо-Западе Челябинска
Двое жителей Челябинска украли с заправки 7 тысяч литров бензина