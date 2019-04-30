Меха, приравненные к хламу

Владелец банкротящейся сети магазинов меховых изделий «Дионис» Илиас Циоплиакис в минувшую пятницу, 26 апреля, впервые прорвался на склад, где хранится его товар — арестованные два года назад 2545 шуб и пальто. Известный продавец дорогой одежды, осмотрев меха, схватился за сердце: в комнатах с вешалками нет ни вентиляции, ни увлажнителей. Зато есть откормленная моль.

Ночной кошмар торговца шубами

Напомним, в 2017 году в отношении «Диониса» началась процедура банкротства. В ее рамках судебные приставы наложили арест на 2,5 тысячи меховых изделий общей стоимостью в 265 миллионов рублей в ценах 2016 года. Шубы были включены в конкурсную массу вместе с принадлежащей супруге Циоплиакиса недвижимостью: предполагается, что конкурсный управляющий реализует их и за счет вырученных денег расплатится с кредиторами. До этого управляющий обязан обеспечить сохранность меховых изделий.

По словам Циоплиакиса, за прошедшие два года он ни разу не смог прорваться в место хранения и осмотреть товар. Напомним, за это время меховая конкурсная масса несколько раз меняла стоимость: сначала шубы заочно, даже не осматривая, оценили в 53 миллиона. Затем, когда эту сумму оспорили юристы «Диониса» в суде, шубы «взлетели» до 176 миллионов. А уже в 2019 году выяснилось, что около 200 меховых изделий были арестованы необоснованно: приставы и понятые из числа сотрудников банка-кредитора случайно прихватили во время изъятия вещи, принадлежащие не должнику, а его сыну. После этого непонятно почему (повторная инвентаризация и оценка не проводились) шубы, судя по документам кредитора, снова подешевели — уже до 158 миллионов рублей. Причем 377 из них, судя по последним заявлениям банка-кредитора в суде, стоят по тысяче рублей за штуку. Цена для меховой вещи, согласимся, более чем странная.

Именно необходимость идентифицировать не принадлежащие должнику вещи и позволила Илиасу Циоплиакису и его юристу прорваться-таки в помещения, отведенные под хранение шуб, на улице Худякова, 10 в Челябинске. К должнику и его команде присоединились заодно и представители «Челиндбанка» — одного из кредиторов в деле о банкротстве «Диониса».

Моль в засаде

Две споловиной тысячи изделий, как выяснилось, хранятся в десяти комнатах. В первых двух картина нерадостная: пуховики, дубленки и пальто просто свалены в кучи на постеленный на пол черный полиэтилен. На изделиях — ценники с логотипом «Диониса», свидетельствующие, что в грудах одежды — экземпляры, когда-то продававшиеся по цене от пяти до 55 тысяч рублей.

В других помещениях попристойнее: по крайней мере, арестованные шубы и дубленки тут не валяются на полу, а висят на длинных вешалках. Здесь встречаются вещи из высшей категории — шубы по 200, 260 тысяч. Позволить себе такие может, согласимся, далеко не каждый.

Сотрудники «Диониса», вооружившись описями, начали искать «безвинно изъятые» вещи. Дело небыстрое: номера на нацепленных на складе бирках не совпадают с приведенными в акте инвентаризации управляющего, искать приходится по информации как раз на ценниках. На некоторых шубах вдобавок прилеплены бумажки с надписями от руки. Если верить этим «ярлыкам», то норковая шуба за номером 1017 с некоторых пор стоит только три тысячи рублей — меньше, чем сегодняшняя цена повседневных пуховиков. Причина указана даже дважды: старый мех. Одна из вешалок, на которой размещено не меньше двух десятков пальто и мужских дубленок, обозначена кратко: «хлам».

Хозяин «Диониса» сваленным на пол товаром возмутился, но пока еще сдерживался. Его терпению пришел конец, когда из рукава одной из шуб (цена которой когда-то превышала 100 тысяч рублей) выпорхнула крупная откормленная моль. Насекомое изловила юрист «Челиндбанка», до того с любопытством осматривавшая меховое изобилие. Еще одну на фоне зашторенного окна заметили сотрудники «Диониса».

«Похоже, шубы чем-то опрыскали перед самым нашим приходом, — заявил Илиас Циоплиакис. — Но от моли это не спасет: еще год-два в таких условиях, и шубы действительно будут стоить не больше, чем по тысяче за штуку!»

По словам должника, уже двадцать лет занимающегося меховыми изделиями, шубы и пальто должны храниться в специально подготовленных помещениях, где обеспечены вентиляция, увлажнение воздуха, даже необходимая яркость освещения — то есть мехам необходим особый микроклимат. В сухом, непроветриваемом воздухе склада на Худякова на некоторых изделиях уже начал вылезать мех.

«Я предлагал управляющему взять оборудование из магазина, установить здесь, чтобы обеспечить сохранность шуб, — рассказывал юристам «Челиндбанка» хозяин «Диониса». — Меня предпочли не услышать. А шубы здесь просто гибнут! Уже сейчас, чтобы привести их в товарный вид, надо потратить навскидку 10 — 15 миллионов! Как минимум — срочная химчистка всем!»

Продать нельзя хранить

Пропадающие шубы — не только повод для расстройства бизнесмена, как специалиста по мехам. Чем хуже состояние вещей, включенных в конкурсную массу, тем меньше за них можно выручить денег. Это понимают и юристы «Челиндбанка», но их голос в собрании кредиторов «Диониса» не решающий. Кроме того, напомним, главный кредитор настаивает на продаже всей груды меховых изделий одним лотом, то есть сумма в любом случае будет внушительная для одного покупателя. По данным Циоплиакиса, с рядом специализирующихся на шубах магазинов Челябинска уже идут неофициальные переговоры. Результат их коммерсанту-банкроту неизвестен.

Вдобавок, по словам юридического представителя «Диониса», официально реализовать арестованные шубы просто невозможно. Мы уже писали, что для торговли мехами на каждое изделие оформляется специальный КиЗ — контрольно-идентификационный знак, подтверждающий безопасность и качество шубы или дубленки. Но часть шуб Циоплиакиса была приобретена им до введения КиЗов, а на других эти знаки аннулированы после ареста. Каким образом сейчас восстанавливать столь необходимые бумаги и кто должен взять на себя ответственность за хранение немаркированного товара — не понятно. Вот и получается, что продавать шубы нельзя, но и хранить их в таком виде (да вдобавок платить при этом аренду за помещения) тоже недопустимо и незаконно в части КиЗ.

Между тем владелец «Диониса» уверен: ситуация с шубами и халатное отношение к хранению дорогого товара возникли не просто так. Главному кредитору, по мнению должника, плевать на возврат долга и, соответственно, сохранность мехов: его цель — на примере раскрученной торговой марки «Дионис» показать другим своим должникам, что спорить с банком, а может быть, и с его отдельными сотрудниками — чревато.