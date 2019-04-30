Ультразвуковая диагностика — отправная точка в алгоритме диагностического поиска

За последнее время ультразвуковая диагностика претерпела грандиозный эволюционный скачок и стала неотъемлемой частью обследования пациента. Основные принципы работы медицинских ультразвуковых сканеров были заимствованы у оборудования, которое применяли корабельные и авиационные заводы.

К преимуществам УЗИ следует отнести его высокую информативность при большинстве урологических заболеваний, включая и неотложные состояния, возможность применения у взрослых, детей и беременных женщин, безвредность для медицинского персонала. Поэтому УЗИ считают отправной точкой в алгоритме диагностического поиска.

В Урологическом центре доктора Соколова А.В. все врачи урологи прошли профессиональную переподготовку по направлению ультразвуковая диагностика и имеют большой опыт выполнения диагностики, что позволяет при обращении пациента обследовать его в сжатые сроки. Особенно это актуально для иногородних пациентов, когда прямо на приеме можно поставить предварительный диагноз.

УЗИ органов мочеполовой системы и брюшной полости давно стало рутинным в практике уролога для взрослых и детей. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся изменения. Например, при остром пиелонефрите по наличию или отсутствию визуализации чашечно-лоханочной системы устанавливают характер заболевания. Карбункул почки может определяться как образование с четкими и неровными контурами. А вот при начальных стадиях хронического пиелонефрита применение УЗИ не позволяет выявить каких-либо достоверных признаков данного заболевания. Поэтому боли в спине требуется диффериенцировать, например, с поясничным остеохондорозом. И здесь уже требуется лабораторная диагностика. При далеко зашедшем воспалительном процессе в почках с исходом в сморщивание почки отмечают значительное уменьшение ее размеров.

УЗИ может быть проведено у детей любого возраста. На сегодня УЗИ почек и мочевого пузыря должно входить в обязательный компонент при профилактических осмотрах.

Крайне информативно УЗИ при появлении крови в моче (макрогематурии). В ряде случаев это позволяет выявить очаг кровотечения (опухоль почки или мочевого пузыря). Опухоли мочевого пузыря определяются как образования различных размеров, вдающиеся в полость мочевого пузыря, с неровными контурами.

Безусловна роль ультразвука нижних мочевых путей при возникновении у больного расстройств мочеиспускания. Так УЗИ позволяет выявить камень мочевого пузыря, признаки воспалительных изменений, инородные тела, опухоль и дивертикулы мочевого пузыря, камень устья мочеточника, заболевания предстательной железы и семенных пузырьков (такие как аденома, кисты, простатит, рак). Кроме того, можно оценить функциональную емкость мочевого пузыря и установить количество остаточной мочи, наиболее часто УЗИ сочетается с уродинамической диагностикой (урофлоуметрия). При остром воспалении мочевого пузыря УЗИ не позволяет получить необходимую информацию. На первом плане клинические симптомы и осмотр уролога на приеме, сдача анализов крови и мочи. В отдельных наблюдениях, как при остром, так и при хроническом циститах, удается выявить утолщение стенки, неровность контура, а иногда асимметрию мочевого пузыря.

Гиперплазированная предстательная железа (аденома) и рак предстательной железы имеют характерные изменения, и УЗИ является основным способом их первичной диагностики.

Изменения при простатите зависят от формы воспаления и крайне разнообразны. Так, при остром простатите можно наблюдать увеличение размера предстательной железы и понижение ее эхо-плотности. При возникновении абсцессов их диагностируют достаточно легко с помощью трансректального исследования (ТРУЗИ). Абсцесс выглядит как образование округлой или неправильной формы.

Допплерография служит одним из информативных ультразвковых методов оценки кровоснабжения органа. Например, диагностика сосудистого генеза эректильной дисфункции стала рутинной при внедрении в клиническую практику ультразвуковой допплерографии сосудов полового члена.

При заболеваниях органов мошонки УЗИ является наиболее информативным методом первичного обследования. При увеличении количества жидкости в оболочках развивается водянка оболочек яичка (гидроцеле), точность диагностики которой при УЗИ приближается к 100%. УЗИ оказывает помощь в диагностике воспалительных процессов в яичке и его придатке, кистах, варикоцеле, травмах органов мошонки, в поисках яичка при крипторхизме.

Следует отметить, что доступность и невысокая стоимость УЗИ способствует его повсеместному применению.

Врач ультразвуковой диагностики и врач-уролог должны хорошо ориентироваться в нормальной ультразвуковой картине органов мочеполовой системы и эхографической семиотике урологических заболеваний, а установить правильный диагноз можно только при сопоставлении данных УЗИ с клинико-лабораторными данными, при необходимости — и с результатами уточняющих способов обследования.

Диагностическое значение эхографии значительно возросло. Новые возможности визуализации сегодня помогают точно и своевременно распознать урологические заболевания, что способствует разработке оптимальной тактики обследования и лечения на стадии первичного обращения пациентов.

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