Майские праздники в Челябинске 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть

Производственный календарь подарил Челябинску да и всей стране пять выходных. Майские праздники в 2019 году довольно затяжные. Посмотрите нашу программу мероприятий и решайте, куда сходить. Не сидеть же дома! Кроме традиционной демонстрации, предлагаем вам культурно-спортивную программу мероприятий.

«Руки вверх!» с новой программой в Челябинске 12+

В прошлом году группа Сергея Жукова собрала два «Олимпийских» и теперь отправилась в тур по городам. В Челябинск команда приедет с новой программой «22». Помните хит всех дискотек «18 мне уже»? Как ловко они обыгрывали этот мотив в год 18-летия коллектива. А сейчас «Руки вверх!» уже 22 года, потому так и назвали программу.

— Ожидается масштабное шоу с зажигательными танцами всем залом, специальными звездными гостями и множеством сюрпризов. Концерт — это всегда эксклюзивная постановка, специальные видеоинсталляции, бешеная энергетика, танцы всем залом, бесценная возможность вернуться в свою юность. Все это лишь малая часть того, что ожидает зрителей на большом концерте в Челябинске! — хвастаются организаторы.

Для истинных ценителей группы продают VIP-ложи по цене 10 000 руб. за место. Вдруг вы не хотите отдаваться танцам на общем танцполе, а предпочтете смотреть концерт с высоты балкона.

1 мая, среда

ЛА «Трактор»

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 20.00

Билет: 2 000 — 3 000 руб.

Что посмотреть в краеведческом 12+

На майские праздники в 2019 году в Челябинске предлагаем отправиться в исторический музей Южного Урала. На протяжении праздников экскурсии на постоянной экспозиции будут проводить ежечасно с 13.00 до 17.00. Также работают выставки техники «ВелоМотоЭпоха» и оружия «Легендарный Калашников». Расскажем, что еще интересного есть в краеведческом.

Начал работать «Музей на крыше». Экспозиция посвящается истории Челябинска. С чего начинался и как застраивался город, кто заселял крепость и как жили люди сто, двести лет назад. Экскурсии в 12.00, 14.00, 16.00 часов. Стоимость — 150 — 2 000 руб.

Идут две фотовыставки. Первая «Аватар» — фотопроект о древних деревьях нашей планеты всемирно известного японского фотографа Шигеру Йошиды. По соседству с ней открывается вторая персональная выставка челябинки Юлии Боровиковой, она называется «Калейдоскоп мгновений».

До 12 мая открыта «Лабиринт-2» челябинца Сергея Черкашина. Большая часть экспозиции — портреты, причем жанр варьируется от камерных лирических до сложных тематических композиций. Билет: 100 руб.

С 1 по 5 мая музей работает с 11.00 до 19.00.

Кассы — до 18.15.

Оперу в декорациях Большого театра приготовили в Челябинском оперном 6+

Театр имени Глинки представляет спектакль, созданный на основе декораций, реквизита и костюмов, безвозмездно переданных Большим театром. Режиссером обновленной версии выступил кандидат искусствоведения, главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев из Москвы.

«Богема» считается одной из самых популярных в мире опер. Атмосфера Парижа, драматический сюжет и пронзительная музыка Джакомо Пуччини. Главные герои — молодые творческие люди, которые живут в нищете, но при этом они веселы и беспечны.

Если не сходите сейчас, то в следующий раз постановку получится посмотреть только под занавес театрального сезона 21 июня. Исполняется на итальянском языке с русскими субтитрами.

5 мая, воскресенье

Театр оперы и балета им. Глинки

Тел.: (351) 263-87-63, 263-99-82

Начало: 18.00

Билет: 100 — 2 000 руб.

Фестиваль спорта и патриотизма 6+

Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль к дню памяти великомученика Георгия Победоносца. Проводится по благословению митрополита Григория на майские праздники в 2019 в Челябинске. В программе соревнования по гиревому спорту, многоборью ГТО, воркауту, стронгфиту, народному жиму, армрестлингу и каратэ.

— На мероприятии предусмотрена масса развлечений: многочисленные интерактивные площадки, спортивные аттракционы, мастер-классы, аквагрим. Гости смогут поучаствовать в розыгрыше призов, — говорят организаторы фестиваля

4 мая, суббота

Легкоатлетический манеж УралГУФК

Тел. +7 (922) 750-11-77

Начало: 12.00

Вход свободный.

Челябинских пенсионеров бесплатно учат скандинавской ходьбе 55+

Движение «Беги за мной» продвигает ЗОЖ в Челябинске. Активисты запустили новый проект — секцию для пожилых людей. Назвали лаконично: "Активное долголетие: 55+". Обучают скандинавской, суставной и дыхательной гимнастике. Занятие бесплатны.

В проекте запланирована оценка состояния здоровья, определение уровня сахара в крови неинвазивным способом, а также встречи со специалистами разного профиля. Например, специалистом по питанию.

Группы собираются каждый вторник, четверг, суббота с 11.00 в саду Победы.

В понедельник, среду и пятницу в парке им. Терешковой.

Нужна предварительная запись по телефону 8 908-062-85-25

Сходить на «Мстителей» 12+

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Показ четвертой части блокбастера «Мстители: Финал» в Челябинске вызвал небывалый ажиотаж (подробности)