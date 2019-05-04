Красавице из Челябинска запрещают работать

Чего только не пишут в соцсети маме-блогеру «знающие» люди.

— Какая еще работа? Ты должна быть с ребенком 24/7. Он же у тебя инвалид, забыла? Работать она собралась! — такие сообщения получала Хаза, когда обмолвилась, что пора начать финансово помогать своей семье.

Мы познакомились с Хазой в соцсети. Такую красавицу с очаровательным малышом сложно не заметить. Она написала пост в Инстаграме, что популярная певица Ханна подарила им дорогущую детскую инвалидную коляску. У Руслана, которому на днях исполнится пять лет, — тяжелая форма ДЦП. Полгода назад мы опубликовали дневник матери-одиночки особенного ребенка. А на днях решили узнать, как дела у Хазы, и оказалось, что она сильно изменилась.

НЕГАТИВ ЗАКАЛЯЕТ

Раньше молодая мама сильно переживала из-за сообщений хейтеров, которым то новая кофточка не понравится, то фотография в кафе. Ведь как можно пить кофе, когда ты собираешь деньги на реабилитацию сына? На воде и хлебе должна сидеть! Хаза боролась с этим ярлыком. Пыталась доказать, что маме ребенка-инвалида положительные эмоции нужны вдвойне. Они дарят силы и хорошее настроение, которые передаются и малышу.

Хаза и сегодня ломает стереотипы о маме особенного ребенка как о несчастной женщине с синяками под глазами. Но теперь ее не трогают злобные сообщения. Соцсети так устроены, что негатив там всегда был и будет. Она не пытается кого-то перекричать, а доказывает своим примером. К тому же добрых людей, готовых поддержать, всегда больше.

Хаза уверена: добрых людей больше! Например, эта незнакомая ей девушка сделала футболку с фото и ссылкой на аккаунт, где собирают помощь Руслану. Фото: @pomojem_ruslanu

Вопреки советчикам, Хаза устроилась на работу. Даже на две. Мы попросили ее рассказать, как может заработать одинокая мама с ребенком-инвалидом.

ДВЕ РАБОТЫ ОДНОЙ МАМЫ

— Я давно хотела работать. Причин две. Во-первых, катастрофически не хватает средств. А во-вторых, надо себя занять чем-то, кроме походов по больницам с ребенком. Иначе можно впасть в депрессию.

Меня всегда привлекала сфера красоты. Стать визажистом — моя мечта с детства. Но маме особенного ребенка нужно учитывать многое при выборе профессии. Макияж, в основном, делают на выезде. А я не могу себе позволить постоянно отлучаться из дома. Подруга предложила выучиться на мастера маникюра. Она и моя мама помогли мне с учебой: сидели с Русланом, когда я была на занятиях, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск» Хаза.

Хаза и Руслан. Фото: @ha_za_96

Одна из клиенток подсказала ей идею открыть онлайн-магазин корейской уходовой косметики, которая сейчас очень популярна. Так у Хазы появилось еще одно дело.

— Я могла бы накручивать на цену товара куда больший процент, но мне стыдно подобным заниматься. Мамочкам особенных деток вообще отдаю косметику по себестоимости. Любая мама должны быть красивой, и я рада нашим девушкам в этом помочь.

На самом деле стереотип, что мама больного ребенка должна выглядеть ужасно, работает только в соцсетях. В жизни же наоборот: если мы ухожено и опрятно выглядим, то и окружающие к нам более приветливы. Я хочу донести до мам особенных деток, что не нужно пытаться оправдать ожидания окружающих. Не нагружайте себя лишними мыслями, — советует Хаза.

ПРО ОФИС МОЖНО ЗАБЫТЬ

К счастью, сейчас есть удаленная работа, фриланс, развита продажа всевозможного рукоделия. А вот устроиться на работу в офис, по мнению Хазы, маме ребенка-инвалида практически невозможно.

— Есть несколько причин. Первая: ребенку периодически нужна реабилитация. Не каждый руководитель позволит, чтобы его сотрудник пропадал на месяц несколько раз в год.

Вторая причина: если устроиться на работу официально, лишат пособия по уходу за ребенком-инвалидом. Эти шесть тысяч рублей — для нас все же деньги.

Третья причина — многие дети-инвалиды требуют большого ухода, и это не переложишь на плечи родных, — говорит Хаза.

Хаза и Руслан практически не расстаются. Фото: @ha_za_96

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