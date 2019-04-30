«Комсомолка» наградила победителей конкурса среди почтамтов

Ежегодное итоговое совещание с почтамтами в Челябинске началось с приятного сюрприза — вручения призов от «Комсомольской правды».

В начале года челябинская «Комсомолка» запустила конкурс активных продаж своих изданий: газеты, журнала «Телепрограмма» и «Экспресс-газеты». По условиям, сотрудники почты должны были увеличить их продажи в первом квартале как минимум на 15% по сравнению с этим же периодом в 2018 году.

Конкурс проходил с января по март.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Лучше всех с этой задачей справились два почтамта: Магнитогорский — прирост составил 39,86% и Верхнеуфалейский — прирост 18,94%. Руководители отделов розничных товаров этих почтамтов получили продуктовые наборы от партнеров — компании «Союзпищепром» и «Макфа», — рассказала директор по продажам и продвижению Челябинского филиала АО ИД «Комсомольская правда» Ирина Аверенкова.

Директор Челябинского филиала ФГУП «Почта России» Владимир Образцов и директор по продажам и продвижению Челябинского филиала АО ИД «Комсомольская правда» Ирина Аверенкова наградили коллектив Троицкого почтамтаФото: Валентина ВАГАНОВА

В Магнитогорске в число призеров попало 14 почтовых отделений. Ни в одном городе Челябинской области такого количества отделений призеров нет.

— Это трудоемкая работа всего звена почты, начиная от почтальонов-операторов, и заканчивая руководителем отдела розницы и его заместителя. Мы и в следующий раз поучаствуем в конкурсе. Нам понравилось получать подарки, — говорит начальник Магнитогорского главпочтамта Артем Яхимович.

Чтобы победить сотрудники почты почти каждый день мониторили количество проданных и непроданных газет. По их словам, они и сами с удовольствием читают «Комсомолку».

Начальник Магнитогорского главпочтамта Артем Яхимович вручает подарок начальнику почтового отделения 455051 Екатерине Крутовой.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Также подарки получили 50 отделений почтовой связи, показавшие наилучшие результаты. Призы вручили руководителям, а они затем передали их своим старательным сотрудникам.

— Нашему коллективу удалось достичь желаемых результатов, потому что мы предлагали клиентам покупать «Комсомольскую правду». Например, почтальоны, которые разносят пенсии по домам, на вопрос «Что есть интересного почитать?» рекомендовали свежий номер газеты. Еще выкладывали газеты и журналы на барьеры, чтобы пока люди стоят в очереди, могли полистать их. Причем, интересовались не только пожилые люди, среднего возраста, но и молодежь, — рассказала оператор связи ОПС 454090 Люция Мустафина.

1 мая конкурс стартует снова и «Комсомольская правда» — Челябинск» приглашает сотрудников почты вновь принять в нем участие.

Сотрудникам почты вручили подарки от «Макфа» и «Союзпищепром»Фото: Валентина ВАГАНОВА

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