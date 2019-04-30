В челябинском парке появилась аллея звезд бокса

Крепкие саженцы ив обживаются на новом месте — в парке «Калининский». Девять деревьев бережно высадили в заготовленные заранее лунки, тщательно пролили и назвали Аллей славы челябинского бокса. Популярный вид спорта в миллионном городе развивается уже 70 лет! На табличках у каждой ивы — имена знаменитых челябинских боксеров, родоначальников городской федерации бокса. Высадить деревца молодые звезды ринга пригласили главу города Владимира Елистратова. Мэр с удовольствием принял приглашение.

ОЧИСТИТЬ СОСНОВУЮ АЛЛЕЮ

В тот же день вместе с воспитанниками Челябинской федерации бокса, чемпионами и совсем юными спортсменами навел порядок вдоль аллеи в парке им. Гагарина. В миллионном городе полным ходом идет весенняя генеральная уборка: Челябинск освобождается от накопленного за зиму мусора и пыли.

Широкая асфальтовая дорога под раскидистыми соснами парка им. Гагарина ведет от ул. Энгельса к дворцу спорта «Динамо», где тренируются атлеты. Чтобы любимое место было аккуратным, около сотни атлетов надели перчатки и углубились в чащу. Вычищать участок парка от сухостоя спортсменам помогал Владимир Елистратов.

ПОЯВЯТСЯ ПАРКОВЫЕ СКАМЬИ

— Субботники идут в Челябинске с первых чисел апреля, в них принимают участие, в том числе, и сотрудники администрации города. Я вышел по приглашению федерации бокса города, и вместе с ребятами мы наведем порядок рядом с Дворцом спорта «Динамо», — рассказал Владимир Елистратов.

Огромные кучи сухих ветвей оперативно вывезли на полигон за город. Расчистив территорию, обговорили благоустройство аллеи.

— Место людное: детей во время занятий ожидают родители, прогуливаются молодые мамы с колясками, гуляют пенсионеры. По выходным я здесь часто бываю. Не хватает парковых скамеек. Родители спортсменов попросили решить этот вопрос. Федерация бокса взяла на себя все затраты, ну а мы, конечно, только приветствуем такие начинания. Поможем максимально быстро все установить, чтобы родителям было удобно ждать ребят, гулять здесь и отдыхать, — подчеркнул градоначальник.

КСТАТИ

Более 18 тыс. тонн мусора уже вывезено на полигоны ТКО с началом весенних субботников в Челябинске. Очищено более 70% городской территории.

Около 60 тыс. челябинцев, вооружившись граблями, наводят порядок в родном городе: сотрудники предприятий, жители многоквартирных домов, школьники, студенты, общественники.