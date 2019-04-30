2019-04-30T13:07:44+03:00
Общество

8 мая челябинцы смогут бесплатно посмотреть киноленту военных лет в микрорайоне Парковый

Поделиться:
Фото: кадр из фильма «Крепкий орешек»Фото: кадр из фильма «Крепкий орешек»
Изменить размер текста:

В преддверии Дня Победы челябинцы смогут бесплатно посмотреть военный фильм в кинотеатре под открытым небом. Управляющая компания «ЮУ КЖСИ» вновь проводит торжественные мероприятия в микрорайоне Парковый и приглашает на показ ленты «Крепкий орешек» (1967 года, студия «Мосфильм»).

Фильм рассказывает историю о фронтовом лейтенанте Иване Грозных, которого назначили командиром женского подразделения ПВО. Среди его подчиненных есть острая на язык сержант Орешкина, которая приносит немало хлопот новому командиру. В результате казуса на заградительном аэростате неженатый офицер и подчиненная оказываюся во вражеском тылу. Чтобы спастись от фашистов герои вынуждены переодеться в местных жителей: Орешкина — в мальчика, лейтенант Грозных — в бабушку…

— УК «ЮУ КЖСИ» открывает кинотеатр уже во второй раз. Начало доброй традиции мы положили в 2018 году фильмом «Небесный тихоход», — рассказывает директор УК «ЮУ КЖСИ» Александр Витальев. — В этом году гостей ждет особенный сюрприз. Перед началом показа парковчане смогут поближе познакомиться с автомобилями, которые принимали непосредственное участие в войне, лично пообщаться с их владельцами и сделать памятные фото. Еще на площадке мы разместим копии газет 1941-1945 годов. Надеемся, так жители еще ближе познакомятся с историей той нелегкой поры.

Для зрителей кинотеатра на площадке подготовят 150 сидячих мест, в первую очередь для гостей старшего поколения. Всего уличный кинотеатр вместит больше 400 человек, его дополнительно обработают от клещей. Все желающие могут взять с собой пледы, табуреты или раскладные стулья. Открытие музея военной техники — в 20:30, начало кинопоказа — в 21:30. Вход свободный.

Обращаем внимание, что в связи с непогодой в программе могут возникнуть изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов попрощался с болельщиками в Инстаграм
Ко Дню Победы южноуральские ветераны получат именные поздравления от президента
Дело виновника ДТП, в котором погибли священник и его дочь под Челябинском, направлено в суд
На трассе Челябинск-Курган опрокинулся грузовик со свежим хлебом
На Южном Урале возросло число детей, пострадавших на пожаре в деревянном храме
Челябинский депутат сам себе выписал благодарность «за огромный вклад» в детский спорт
На улице в Челябинской области нашли дорогую собаку с разноцветными глазами
«Обзывал женщин баранами»: водитель маршрутки довел до слез пассажирку в Челябинской области
Мошенники шантажируют девушек Челябинской области неприличной группой «ВКонтатке»
В Челябинске пятиклассник пропал на трое суток
Где перекроют движение на 1 мая в Челябинске
Собака умерла от бешенства в приюте на Южном Урале
В Челябинской области посадили 70-летнего рецидивиста за сбыт наркотиков
СК и прокуратура начали проверку после пожара в храме на Южном Урале, где пострадали дети
В челябинском зоопарке тяжело болеет львица Виктория
В Челябинске стало больше погибших в дорожных авариях
В Челябинске кладбища обработали от клещей
Клиенты Челябинвестбанка выиграют путешествие и много призов
Челябинцев приглашают заявить о ремонте своих дворов
Станислав Мошаров переизбран Президентом Союза российских городов
«БКС Брокер» и «Яндекс.Деньги»: доступ частным инвесторам открыт
Житель Челябинской области пойдет под суд за избиение главы поселения
Названа дата последнего сеанса катания в челябинской «Уральской молнии»
Врио губернатора Алексей Текслер утвердил новую структуру правительства Челябинской области
Названа причина апрельского коммунального ЧП на Северо-Западе Челябинска
Двое жителей Челябинска украли с заправки 7 тысяч литров бензина