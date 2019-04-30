8 мая челябинцы смогут бесплатно посмотреть киноленту военных лет в микрорайоне Парковый

В преддверии Дня Победы челябинцы смогут бесплатно посмотреть военный фильм в кинотеатре под открытым небом. Управляющая компания «ЮУ КЖСИ» вновь проводит торжественные мероприятия в микрорайоне Парковый и приглашает на показ ленты «Крепкий орешек» (1967 года, студия «Мосфильм»).

Фильм рассказывает историю о фронтовом лейтенанте Иване Грозных, которого назначили командиром женского подразделения ПВО. Среди его подчиненных есть острая на язык сержант Орешкина, которая приносит немало хлопот новому командиру. В результате казуса на заградительном аэростате неженатый офицер и подчиненная оказываюся во вражеском тылу. Чтобы спастись от фашистов герои вынуждены переодеться в местных жителей: Орешкина — в мальчика, лейтенант Грозных — в бабушку…

— УК «ЮУ КЖСИ» открывает кинотеатр уже во второй раз. Начало доброй традиции мы положили в 2018 году фильмом «Небесный тихоход», — рассказывает директор УК «ЮУ КЖСИ» Александр Витальев. — В этом году гостей ждет особенный сюрприз. Перед началом показа парковчане смогут поближе познакомиться с автомобилями, которые принимали непосредственное участие в войне, лично пообщаться с их владельцами и сделать памятные фото. Еще на площадке мы разместим копии газет 1941-1945 годов. Надеемся, так жители еще ближе познакомятся с историей той нелегкой поры.

Для зрителей кинотеатра на площадке подготовят 150 сидячих мест, в первую очередь для гостей старшего поколения. Всего уличный кинотеатр вместит больше 400 человек, его дополнительно обработают от клещей. Все желающие могут взять с собой пледы, табуреты или раскладные стулья. Открытие музея военной техники — в 20:30, начало кинопоказа — в 21:30. Вход свободный.

Обращаем внимание, что в связи с непогодой в программе могут возникнуть изменения.