2019-04-30T13:23:15+03:00
Общество

Как выглядели демонстрации 1 мая в Челябинске во времена СССР

Южноуральцев приглашают на виртуальную экскурсию в Первомай
Лидия ПЕСКОВА
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Первомай 1972 года. Фото: Евгений Ткаченко.Первомай 1972 года. Фото: Евгений Ткаченко.
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Мало кто из нас собирается на первомайскую демонстрацию. Многие едут на дачи. А как еще отметить праздник Весны и Труда? Отличный способ придумали в краеведческом музее области. Его сотрудники приглашают на виртуальную экскурсию в Первомай.

Около 80 архивных снимков выложены в открытый доступ на сайте музея. Самые ранние сделаны в 1957-м году, самые свежие уже в 2008-м. Между ними — полвека и огромная пропасть.

На первых кадрах, еще черно-белых, уже забытая нами эпоха. Народ-победитель встречает весну. Мужчины в длинных пальто. Причесанные по моде женщины. Нарядные и счастливые дети. Взрослые еще помнят тяготы военной жизни. Первомай для них — лишний повод ощутить единение со всей страной. Гуляния в этот день еще трогают душу. А поглазеть на демонстрантов люди выходят на свои балконы, самые смелые — залезают на крыши.

В 1959-м на демонстрацию ходили семьями. Фото: Л. Лебедева.

В 1959-м на демонстрацию ходили семьями. Фото: Л. Лебедева.

Шествие в Металлургическом районе города, 1959 год. Фото: Л. Лебедева.

Шествие в Металлургическом районе города, 1959 год. Фото: Л. Лебедева.

В 70-е горожане одеваются побогаче, моднее. Вместо темных пальтишек на детях — пионерская форма и ярко-красные галстуки. На медных трубах горнистов играет солнце. Транспарантов становится гораздо больше, а портреты Ленина и Карла Маркса подпирает плечами символический образ человека труда. По главной площади города идут колонны из ветеранов и бравые физкультурники. В глазах челябинцев еще заметна сплоченность, но их улыбки уже совсем скоро уступят место унынию.

А это 70-е годы. Фото: Евгений Ткаченко.

А это 70-е годы. Фото: Евгений Ткаченко.

Идут пионеры, 1972 год. Фото: Евгений Ткаченко.

Идут пионеры, 1972 год. Фото: Евгений Ткаченко.

На рубеже веков Первомай — это повод заявить о правах маленького человека. Мы возвращаемся к давним истокам праздника, когда люди выходили на улицу ради митингов и протестов. Изменились и лозунги: в них не гордость, а ожидание справедливости. Фотографии давно стали цветными, но буйство красок не затмевает серые лица. Демонстранты подавлены, озабочены.

2005-й год, горожанам не до веселья. Фото: Анатолий Колющенко.

2005-й год, горожанам не до веселья. Фото: Анатолий Колющенко.

— В советское время мы видим портреты вождей. Причем, с каждым годом они все крупнее. А уже потом на транспарантах сплошная крамола: «Повышать зарплату, а не квартплату», «Студентам — достойную стипендию» и прочие требования. Не поленитесь, просмотрите эту первомайскую фотохронику 1957-2016 от начала до конца. Пытливому человеку эти фотографии расскажут больше, чем любой учебник истории — ведь фотообъектив врать не умеет, — говорит пресс-секретарь Государственного исторического музея Южного Урала Юрий Богатенков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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