2019-04-30T13:07:44+03:00
Общество

Звезды UFC Алексей Олейник и Андрей Орловский приедут в Челябинск на майские праздники

Они станут почетными гостями турнира по смешанным единоборствам RCC6
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Алексей Олейник. Фото: RCCАлексей Олейник. Фото: RCC
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В майские праздники в Челябинск приедут сразу три звезды UFC: Алексей Олейник, Андрей Орловский и Иван Штырков станут почетными гостями турнира по смешанным единоборствам RCC6.

4 мая на ледовой арене «Трактор» при поддержке «Русской медной компании» пройдет турнир Russian Cagefighting Championship. Перед началом шоу Олейник, Орловский и Штырков примут участие в автограф-сессии для фанатов смешанных единоборств.

Алексей Олейник провел за свою карьеру 70 поединков, 56 из которых он выиграл. Четыре раза он становился чемпионом мира в различных организациях. Сейчас Олейник входит в топ-10 рейтинга тяжеловесов UFC. Предыдущий бой он провел в Санкт-Петербурге против Алистара Оверима.

Андрей Орловский. Фото: RCC

Андрей Орловский. Фото: RCC

Андрей Орловский — экс-чемпион UFC в тяжелом весе. В его активе 17 побед в 45 боях. Как и Олейник, он входит в число сильнейших бойцов мира и занимает 15-ю строчку UFC. Кроме того, Орловский снимался в фильмах «Универсальный солдат» и «Великий уравнитель — 2».

Иван Штырков подписал контракт с UFC чуть больше месяца назад и еще не успел выступить в топовой организации.Тем не менее Штырков — главная звезда Урала и RCC, где он провел 16 поединков. На сегодняшний момент боец занимает вторую строчку российского рейтинга полутяжеловесов России.

Иван Штырков. Фото: RCC

Иван Штырков. Фото: RCC

Напомним, что предстоящий турнир RCC6 станет главным спортивным событием в Челябинске, посвященном празднованию Дня Победы. В рамках шоу состоится 11 поединков с участием бойцов из России, США, Канады, Германии, Чехии и Бразилии. В главном бою вечера легенда российского ММА Александр Шлеменко выйдет в октагон против бразильца Вискарди Андраде. Кроме того, свои поединки проведут челябинские бойцы Ирина Алексеева и Денис Лаврентьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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