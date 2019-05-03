Город в Челябинской области превратили в легендарную игру GTA

Серию видеоигр GTA поневоле знают даже те, кто никогда не садился играть. В каждой рассказывается криминальная судьба протагониста, который проворачивает свои дела в США. Главная особенность игры — свобода действий в виртуальном мегаполисе, который имеет реальный прототип: Сан-Франциско, Лас-Вегас, Нью-Йорк.

Дуэт разработчиков «Где Ты, А?» сделал свои декорации для игры. Теперь ее действие происходит в Кыштыме. Егор Былтаков живет здесь, а его коллега Александр Бурлаченко — из Москвы.

Городом Кыштым стал в 1934 году.

С момента основания и до сих пор южноуральский город известен своими горнозаводскими предприятиями. Есть здесь пара купеческих особняков, старинные храмы и обильная панельная советская застройка. Всю эту эклектику, которая характерна для тысяч городов постосовесткого пространства, перенесли на движок GTA: Vice City.

Поклонникам серии GTA непривычно видеть подобные монументы в игре.

— Мы полностью заменили всю местность нашей, отечественной. От Майами и других прототипов, ставших прообразами местности Vice City, не осталось и следа. По локациям можно походить, посмотреть их в деталях, поездить. В некоторые дома можно зайти и изучить проработанные интерьеры.

Даже такие бытовые нюансы отрисовали разработчики.

Парни отрисовали не только кыштымские дома и памятники. Еще и перенесли в виртуальный мир известные модели транспортных средств.

Машинам уделяют повышенное внимание.

— Большинство имеет реальные прототипы. Самое интересное, конечно — создавать уникальную технику с нуля, и к этому я стремлюсь. Иногда я использую авторские модели с разрешения их создателей. Собрали огромное количество материалов для создания моделей заднемоторного трактора Т-16 с кузовом спереди, первого советского легкового автомобиля НАМИ-1, рижского инкассаторского RAF-Labbe, эрзац-броневичка с советского парада на шасси грузовика. А на основе авторских моделей я сделал копии единственного универсала-такси ГАЗ-24ТС, пестрого «Москвича-412ИЭ» 1974 года названного владельцем «Облачком», и многого-многого другого. Автопарк мода значительно шире, — рассказывает Александр.

Ретро-автомобиль, Ленин и типовое советское здание — эклектика!

По сути, кыштымскую модификацию GTA нельзя назвать игрой. Здесь нет сюжета. Это огромный виртуальный полигон для новых экспериментов разработчиков. Сообщество поклонников модификаций этой видеоигры внушительно. Свои наработки Александр и Егор выкладывают на форумах, где увлекаются модами для GTA.

Монумент аварии на "Маяке" 1957 года.

— Сама модификация диктует и направляет: многие объекты мира сейчас уже так не выглядят, и получается безвременье. Можно представить себе этакий временной парадокс, при котором может происходить все, что угодно, — определяют свой проект разработчики.

Герой в строгом костюме подобрал провинциалку возле избушки и повез катать.

Атрибуты советского времени воссозданы с точностью.

Как вам такой герой GTA?