2019-04-30T15:22:37+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис учета финансов и аналитики «Seeneco» в Интернет-банк для бизнеса

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Пользователям Интернет-банка для бизнеса «УРАЛСИБ — бизнес-online» теперь доступен сервис учета финансов и аналитики Seeneco. С помощью сервиса предприниматели могут проанализировать текущее финансовое состояние своей компании, спрогнозировать его дальнейшую динамику и своевременно принять правильные управленческие решения.

Сервис позволяет рассчитывать финансовый результат на начало и конец любого периода, составлять развернутые детализированные отчеты. Все документы можно экспортировать в Excel. В «Seeneco» можно подключить несколько счетов компании, или объединить несколько компаний в группу.

Сервис умеет просчитывать финансовые показатели и рентабельность проекта. Проектный учет можно адаптировать под непроектные типы бизнеса и контролировать эффективность сегментов, направлений, эффективность использования основных средств. Также в сервисе «Seeneco» есть настраиваемая структура управленческих доходов и расходов, анализ динамики любой статьи выплат и поступлений, прогнозирование возможного кассового разрыва.

Благодаря технологии сквозной авторизации Fintech API клиенты банка могут в один клик авторизоваться в сервисе из Интернет-банка. Информация о новых операциях загружается автоматически.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» регулярно интегрирует различные сервисы в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online». Предпринимателям уже доступны небанковские сервисы сравнительного анализа бизнеса MYCIE, конструктор документов FreshDoc, интернет-бухгалтерия «Мое дело» и другие.

В ближайших планах — интеграция в Интернет-банк «УРАЛСИБ — бизнес-online» таких сервисов, как юридические онлайн-консультации, тестирование и оценка персонала и многое другое.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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