2019-05-01T05:52:02+03:00
Общество

Письма с войны шли 75 лет! В Челябинской области нашли мешок с фронтовыми посланиями

«Комсомолка» узнала удивительные истории тех, кто их писал и тех, кому они предназначались
Инна КУМЕЙКО
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Это на самом деле бесценная находка.Это на самом деле бесценная находка.
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...На Курской дуге Николай Голубятников был иссечен осколками. Потерял сознание, а когда очнулся, услышал чужую речь.

— И тогда притворился мой дядя мертвым: не хотел в плен. Немец со злостью ткнул его штыком в горло, но он не выдал себя стоном, — рассказала нам историю племянница героя Надежда Тихонова. — Потом фашист перевернул его на спину и клинком отхватил оба уха. От боли дядя опять потерял сознание. Пришел в себя от голосов наших бойцов: они обходили поле боя после сражения...

Очень долго Николай Голубятников лечился в госпиталях. На больничной койке ему вручили орден Красного знамени — за мужество и несгибаемую волю.

Генерал Батов вручает орден Николаю Голубятникову архив героя пубикации.

Генерал Батов вручает орден Николаю Голубятникову архив героя пубикации.

После войны герой жил в Челябинской области, в родном Чебаркуле, умер в преклонном возрасте от болезни сердца. Детей у него не было. Племянница — единственный ныне живой родственник.

— Письмо Николаю Дмитриевичу от его жены мне передадут 9 мая в Москве, на шествии Бессмертного полка, — говорит Надежда Сергеевна.

ОЧИЩАЛА БУМАГУ ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ

75 посланий, датированные июлем-августом 1943 года, нашли жители Чебаркуля на обломках здания старого почтового отделения.

— Скорее всего, письма лежали под половицами, в сухом месте. Потому хорошо сохранились. Можно прочесть оттиск штемпеля, адрес, сами послания. Почему послания оказались неотправленными, уже не установить, — рассказывает краевед Светлана Колодкина.

Она восстанавливала письма: мягкой детской зубной щеточкой убирала пыль и грязь, сканировала, сортировала.

На фронте для писем выдавали специальные бланки.

На фронте для писем выдавали специальные бланки.

— В толстой пачке — не только фронтовые треугольники, но и «гражданские», в типографских и самодельных конвертах. В первую очередь, мы разыскиваем адресатов писем с фронта и бойцам Десять человек уже откликнулись — внуки и правнуки. Трем из них оригиналы писем вручат 9 мая в Москве.

«УЗНАЛА ПОЧЕРК ОТЦА»

— Сколько помню отца, он болел все время: с фронта вернулся с осколком в легком. Развился туберкулез, умер молодым, в 42 года. Мне семь было, — рассказывает жительница Чебаркуля Елена Бузова о своем отце, Павле Васильевиче Бузове. — Как письмо в руки взяла, узнала почерк отцовский. Он у меня грамотным был: на фронте писарем служил, но не штабным, не в тылу, а на передовой.

После войны Павел Васильевич работал редактором газеты в родном Чебаркуле. Был всеми уважаем… Не думала его дочь, что почти через 76 лет получит весточку от отца!

Хорошо виден оттиск штемпеля фронтового письма.

Хорошо виден оттиск штемпеля фронтового письма.

Пока на руках у Елены Павловны — копия письма. Оригинал фронтового треугольника ей вручат 9 Мая, на Красной площади на шествии Бессмертного полка.

— Читаю письмо отца, отправленное своим родителям летом 43-го. Такие строки можно было написать только от всего сердца: «Не сегодня завтра — в бой. И если суждено будет погибнуть, знайте, что смерть моя не бесчестна». Новость о том, что письмо отца мне вручат 9 мая в Москве, я получила в свой день рождения. Такой вот отцовский подарок.

ВОССТАНАВЛИВАЛ СВЯЗЬ ПОД ОБСТРЕЛАМИ

Письмо от 28-летнего бойца Ильи Тягунова с фронта родственникам в Чебаркуль — это перечисление всех родни с наказами кланяться. Никаких подробностей дислокации, боев — иначе все вымарает военная цензура.

Послание из-под Курска.

Послание из-под Курска.

— Автор письма — родной брат моей бабушки, — рассказывает жительница Чебаркуля Надежда Чистякова. — Мы знали, что он воевал и под Сталинградом, и на Курской дуге. Чтобы понять, что происходило на фронте в дни, когда он отправил письмо, я обратилась в военные архивы.

Письмо написано 8 июля 1943 года — это самое начало битвы за Курск. Значит, писал дедушка весточку в перерыве между боями. За освобождение Сталинграда был награжден орденом Красной Звезды. В разгар боев, будучи связистом, под обстрелами восстанавливал связь. Награжден и медалью «За боевые заслуги».

Письмо-треугольник Ильи Тягунова.

Письмо-треугольник Ильи Тягунова.

Илья Ананьевич войну закончил в Японии, домой вернулся в 1946 году.

— Боевым прошлым никогда не хвастался. Женился на женщине с двумя детьми, родил еще сына и дочь. Сейчас я осталась одна, и за всю нашу некогда большую родню с огромной гордостью получу письмо героя на Красной площади, во время шествия Бессмертного полка, — говорит Надежда Чистякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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