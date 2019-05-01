Письма с войны шли 75 лет! В Челябинской области нашли мешок с фронтовыми посланиями

...На Курской дуге Николай Голубятников был иссечен осколками. Потерял сознание, а когда очнулся, услышал чужую речь.

— И тогда притворился мой дядя мертвым: не хотел в плен. Немец со злостью ткнул его штыком в горло, но он не выдал себя стоном, — рассказала нам историю племянница героя Надежда Тихонова. — Потом фашист перевернул его на спину и клинком отхватил оба уха. От боли дядя опять потерял сознание. Пришел в себя от голосов наших бойцов: они обходили поле боя после сражения...

Очень долго Николай Голубятников лечился в госпиталях. На больничной койке ему вручили орден Красного знамени — за мужество и несгибаемую волю.

Генерал Батов вручает орден Николаю Голубятникову архив героя пубикации.

После войны герой жил в Челябинской области, в родном Чебаркуле, умер в преклонном возрасте от болезни сердца. Детей у него не было. Племянница — единственный ныне живой родственник.

— Письмо Николаю Дмитриевичу от его жены мне передадут 9 мая в Москве, на шествии Бессмертного полка, — говорит Надежда Сергеевна.

ОЧИЩАЛА БУМАГУ ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ

75 посланий, датированные июлем-августом 1943 года, нашли жители Чебаркуля на обломках здания старого почтового отделения.

— Скорее всего, письма лежали под половицами, в сухом месте. Потому хорошо сохранились. Можно прочесть оттиск штемпеля, адрес, сами послания. Почему послания оказались неотправленными, уже не установить, — рассказывает краевед Светлана Колодкина.

Она восстанавливала письма: мягкой детской зубной щеточкой убирала пыль и грязь, сканировала, сортировала.

На фронте для писем выдавали специальные бланки.

— В толстой пачке — не только фронтовые треугольники, но и «гражданские», в типографских и самодельных конвертах. В первую очередь, мы разыскиваем адресатов писем с фронта и бойцам Десять человек уже откликнулись — внуки и правнуки. Трем из них оригиналы писем вручат 9 мая в Москве.

«УЗНАЛА ПОЧЕРК ОТЦА»

— Сколько помню отца, он болел все время: с фронта вернулся с осколком в легком. Развился туберкулез, умер молодым, в 42 года. Мне семь было, — рассказывает жительница Чебаркуля Елена Бузова о своем отце, Павле Васильевиче Бузове. — Как письмо в руки взяла, узнала почерк отцовский. Он у меня грамотным был: на фронте писарем служил, но не штабным, не в тылу, а на передовой.

После войны Павел Васильевич работал редактором газеты в родном Чебаркуле. Был всеми уважаем… Не думала его дочь, что почти через 76 лет получит весточку от отца!

Хорошо виден оттиск штемпеля фронтового письма.

Пока на руках у Елены Павловны — копия письма. Оригинал фронтового треугольника ей вручат 9 Мая, на Красной площади на шествии Бессмертного полка.

— Читаю письмо отца, отправленное своим родителям летом 43-го. Такие строки можно было написать только от всего сердца: «Не сегодня завтра — в бой. И если суждено будет погибнуть, знайте, что смерть моя не бесчестна». Новость о том, что письмо отца мне вручат 9 мая в Москве, я получила в свой день рождения. Такой вот отцовский подарок.

ВОССТАНАВЛИВАЛ СВЯЗЬ ПОД ОБСТРЕЛАМИ

Письмо от 28-летнего бойца Ильи Тягунова с фронта родственникам в Чебаркуль — это перечисление всех родни с наказами кланяться. Никаких подробностей дислокации, боев — иначе все вымарает военная цензура.

Послание из-под Курска.

— Автор письма — родной брат моей бабушки, — рассказывает жительница Чебаркуля Надежда Чистякова. — Мы знали, что он воевал и под Сталинградом, и на Курской дуге. Чтобы понять, что происходило на фронте в дни, когда он отправил письмо, я обратилась в военные архивы.

Письмо написано 8 июля 1943 года — это самое начало битвы за Курск. Значит, писал дедушка весточку в перерыве между боями. За освобождение Сталинграда был награжден орденом Красной Звезды. В разгар боев, будучи связистом, под обстрелами восстанавливал связь. Награжден и медалью «За боевые заслуги».

Письмо-треугольник Ильи Тягунова.

Илья Ананьевич войну закончил в Японии, домой вернулся в 1946 году.

— Боевым прошлым никогда не хвастался. Женился на женщине с двумя детьми, родил еще сына и дочь. Сейчас я осталась одна, и за всю нашу некогда большую родню с огромной гордостью получу письмо героя на Красной площади, во время шествия Бессмертного полка, — говорит Надежда Чистякова.