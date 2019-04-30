Челябинский депутат сам себе выписал благодарность «за огромный вклад» в детский спорт

Сам себя не похвалишь — никто не похвалит, решил южноуральский законотворец Анатолий Лесин и выписал на свое имя благодарность. Депутат совета поселка Полетаево Челябинской области поблагодарил себя за «огромный вклад в развитие детской футбольной лиги». А, чтобы событие не осталось незамеченным, выложил фото поощрительного листа на своей странице «ВКонтакте». Под снимком Лесин сделал сопроводительную надпись: «Очередная благодарность! Спасибо!».

Благодарственное письмо самому себе наделало много шума Фото: vk.com личная страница Анатолия Лесина

На фото видно, что благодарственное письмо подписано не только главным судьей соревнований и организатором турнира, но и самим Анатолием Лесиным.

Этот пост народный избранник опубликовал еще в начале апреля — сразу после награждения на детском спортивном празднике в Челябинске. Лесин был одним из его организаторо. Однако пользователи социальных сетей обратили внимание на грамоту с благодарностями самому себе только на днях.

На депутата тут же посыпались насмешки от пользователей соцсетей.

— Хвали себя, чтобы другие боялись, — пишут южноуральцы.

Нашлись и такие, кто заподозрил депутата в нечестности. Мол, нередко к благодарственному письму прилагалась денежная премия. Может у здесь такая схема?

Однако организаторы футбольного турнира рассказали, что никаких материальный поощрений к грамотам не прилагалось. Более того, депутат Лесин выделил десять тысяч рублей на печать благодарственных писем.

Между тем Анатолий Лесин поспешил объяснить курьезную ситуацию, назвав ее следствием технической ошибки.

— Более тридцати грамот было отпечатано для турнира. Они были одинаковые для всех участников. На каждой уже заранее стояли подписи организаторов и главного судьи, а в самом низу моя подпись. Организаторы турнира решили и меня тоже поблагодарить такой грамотой, но имя мое снизу не догадались убрать, — объяснил Анатолий Лесин.