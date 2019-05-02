В Челябинской области детям предлагают носить футболки с эмблемой украинских карателей

Фотографию детской футболки с символикой националистического батальона «Азов» опубликовал в социальной сети житель Магнитогорска. На детской майке прямо по центру напечатан шеврон карательного батальона, известного своей жестокостью.

— Увидел вот это сегодня в ТЦ «Семейный парк» в магазине «Заходи», — пишет автор поста.

Интернет-пользователи возмутились и посоветовали вызвать в магазин полицию.

— Нашим детям предлагают носить вещи с символами националистической организации, запрещенной на территории РФ? — недоумевают в сети магнитогорцы.

Корреспондент «Комсомольской правды» отправилась в магазин, где торгуют «запрещенными» футболками. На вешалках в детском отделе ничего подозрительного. Все, как обычно: майки и рубашки с яркими принтами мотоциклов и машинок.

Может уже спрятали? Показываю администратору зала опубликованное в сети фото футболки с шевроном «Азова».

— Ваша?

— Наша. Только директор вчера потребовал убрать на склад, — испугано признается мужчина. — Мы-то откуда знали? Написано «Азов», так это же название города...

— Откуда у вас такие футболки?

— Мы закупаем вещи на московских рынках, а шьет их Китай, — объясняет продавец.

Обычно, подобные коммерсанты заказывают партию футболок в КНР. Там изготавливают вещи с популярными и потребителей эмблемами и высылают оптом, без разбора. Вероятно, так футболка и попала в магазин.

По словам продавцов, они не первый день торгуют такими футболками. Однако никто из покупателей замечаний по поводу этой эмблемы, не делал.

— Еще бы фашистские символы СС на футболках напечатали! Карательное подразделение «Азов» уничтожает местное население под Донецком. Изображения их шевронов в России признано экстремистским, — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» — Челябинск» проживающий в Челябинской области ополченец Донбасса Филипп Венедиктов.

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