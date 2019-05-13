2019-05-13T08:02:51+03:00
Здоровье

«Зубной стандарт»: познавательное реалити об искусстве в стоматологии

Простым языком на примере обычных людей расскажем о современных стандартах стоматологического здоровья
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Ровные здоровые белые зубы и красивая улыбка — удел обеспеченных людей и звезд шоу-бизнеса. Согласитесь, такую фразу нередко можно услышать из уст челябинцев. Да и чего греха таить, не любит наш народ стоматологов и побаивается их изрядно. А в стоматологическом кресле оказывается, когда уж совсем невмоготу, хоть режь. И приходится порой резать. А ведь все могло быть иначе, обратись человек к стоматологу вовремя. И финансы бы сэкономил.

Именно поэтому «Комсомольская правда» и клиника «Зубной стандарт» объявляют стоматологический ликбез! На примере обычных людей и под прицелом камер мы расскажем о современных достижениях в стоматологии, о профессиональных врачах и возможностях сохранения и восстановления стоматологического здоровья. А еще докажем, что получить голливудскую улыбку можно, не покидая Челябинск. Причем, за приемлемую цену.

Героями нашего реалити станут совершенно разные люди. Все они от первого лица расскажут о своих страхах и переживаниях, а также о впечатлениях после каждой процедуры. Диагностика и профессиональная гигиена, виниринг и установка имплантатов, а также лечение зубов у детей под наркозом — вместе со специалистами клиники «Зубной стандарт» мы разберемся во всех тонкостях этих процессов и развенчаем стереотипы.

Уже осенью вы увидите истории наших героев. А сейчас вы можете принять участие в съемках будущих программ. Да-да, получить голливудскую улыбку от клиники «Зубной стандарт»* смогут челябинцы, прошедшие кастинг.

Например, теле- и радиоведущие, блогеры и медийные персоны Челябинска могут получить полный комплекс услуг виниринга со скидкой в 50%. Для участия в проекте лишь нужно оставить заявку на сайте.

А людей старше 40 лет приглашаются в качестве героев, которые на себе испытают услугу «Все на 4-х» или «All-on-4» за половину стоимости*, когда с помощью протезирования на четырех имплантатах можно восстановить зубы как на верхней, так и на нижней челюсти. Для этого также нужно подать заявку и оставить краткий рассказ о себе.

Познавательное реалити «Зубной стандарт» — это 12 серий, созданных на основе реальных ситуаций героев проекта, их переживаниях и эмоциях после проведения стоматологических процедур. В каждой серии профессиональные врачи будут рассказывать доступным языком о стоматологических процедурах и мифах, с ними связанных. «Комсомольская правда» и «Зубной стандарт» вместе с героями проекта расскажут, что голливудская улыбка в Челябинске — это возможно и, главное, доступно.

«Зубной стандарт»: искусство в стоматологии

* Предложение не является публичной офертой, стоимость услуги для конкретного пациента будет определена после осмотра в клинике «Зубной стандарт» г.Челябинск. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

телефоны: (351) 242-03-03, 265-30-30;

Zubnoystandart.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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