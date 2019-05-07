2019-05-07T14:11:45+03:00
Звезды

Челябинский Молодежный театр приглашает на творческую встречу с Николаем Колядой

Поделиться:
Изменить размер текста:

Он создал свой театр, известный по всей России и в мире. Основал уральскую школу драматургии. Пишет пьесы, ставит спектакли, продвигает творчество молодых драматургов. Николай Коляда — знаковая фигура в современном российском театре. У него свой путь, свои взгляды и жизненная философия. Впервые Николай Коляда проведет в Челябинске большую творческую встречу. Она состоится 12 мая в 21:00 в Молодежном театре (ул. Кирова, 116).

Встреча пройдет в нетипичное время, вечером, в особом пространстве, где зрители смогут максимально погрузиться в атмосферу честного открытого разговора. В пространство, где можно задать любой вопрос и получить ответ, а также зарядиться позитивной энергией.

Зрители смогут узнать:

— как создать эффективно действующий частный театр в России;

— что означает звезда на логотипе «Коляда-Театра»;

— почему в девяностые Николай Коляда не остался жить и работать за границей, хотя его приглашали и в Германию, и в Америку;

— что в его понимании «живой театр»;

— чем хороша и чем плоха современная драматургия.

Отметим, встреча пройдет в преддверии премьеры спектакля по рассказам Николая Коляды «В Москву — разгонять тоску!».

«Встреча с Колядой — это всегда очень интересно, он такой человек, что ему даже вопросы порой не надо задавать, он сам заговорит, — делится актриса Молодежного театра Екатерина Филимонова. — А вечерний формат события напоминает немного времена пионерского лагеря, когда по вечерам все собирались на «свечки» или у костра. Вечерняя атмосфера располагает к более интимному общению, доверительному, открытому, в этом есть что-то домашнее, поэтому жду встречи с нетерпением».

Творческая встреча с Николаем Колядой состоится 12 мая (в воскресенье) в 21:00. Вход бесплатный. Необходимо предварительно пройти регистрацию.

Премьера спектакля «В Москву — разгонять тоску!» состоится в Молодежном театре 18 мая в 18:00, 20:00, 22:00, 19 мая, 4 и 11 июня в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наш ангел: рассказ из сборника Татьяны Устиновой "Свидание с Богом у огня"
"Ей нужно приехать совсем ненадолго. И вот она звонит по старой памяти – можно ли к нам?.. Если это неудобно, тогда, конечно же, в гостиницу..."Конечно, приезжай!" – сказала я, немного недоумевая, что именно мы все будем делать в одной квартире...
Светлана Ходченкова: Ни одна женщина не может устоять перед голосом Зеленского
На Московском фестивале, в программе кинообозревателя «КП» Стаса Тыркина «Фильмы, которых здесь не было», состоялась премьера картины «Сбежавшие в Аризону» [видео: полная версия фильма]
Музей Набокова на Большой Морской в Петербурге вновь открылся после скандала
Директор квартиры знаменитого писателя Андрей Аствацатуров рассказал, что сейчас ведутся переговоры по передаче личных вещей Владимира Владимировича из его американского Фонда [фото]
«Я сыграл нижнюю половину Никулина»: Леонид Каневский рассказал, как стал дублером в «Бриллиантовой руке»
50 лет назад в мировой прокат вышла самая успешная комедия СССР. Знаменитый «контрабандист бриллиантов» рассказал «КП» о съемках, подменах в кадре и о том, как увековечил имя своей любимой
Новости 24
Ремонт дорог в Челябинске откладывается: антимонопольная служба снова отменила итоги аукциона
Свадебное платье со скидкой и посещение салона красоты за полцены: купоны в полезных газетах «Комсомольская правда» и «Телепрограмма»
Эффективная работа ПАО «Челябинвестбанк» в 2018 году позволила выплатить дивиденды и направить значительную часть прибыли на развитие
Вход свободный: хаски-центр «Аквилон» приглашает южноуральцев на майские праздники
В Челябинске 140 пар станцуют Вальс Победы
Центр Челябинска перекроют из-за репетиции парада Победы 7 мая
Две женщины и двухлетний ребенок погибли на пожаре в Челябинской области
В Магнитогорске маршрутка протащила по асфальту сбитую на «зебре» пенсионерку
Водитель мусоровоза наказал нарушителя парковки в Челябинске
У школьников Челябинска появилось новое развлечение: преследовать учителя
В Челябинской области восстанавливают деревянный храм после пожара
В горздраве Челябинска прокомментировали инцидент со «скорой», которая четыре часа ехала до больного
СК начал проверку после смерти младенца, выпавшего из окна в Челябинской области
Южноуральца, обвиняемого в массовой резне в Нязепетровске, отправили в СИЗО
Девушка с трехлетним ребенком выпали на ходу из маршрутки в Челябинске
В Магнитогорске от силовиков сбежал обвиняемый во взятках бывший главврач горбольницы
Челябинским бизнесменам, учителям, школьникам и пенсионерам бесплатно расскажут, как избежать долгов
Мошенник, оставивший без жилья 30 семей, хотел выйти из тюрьмы досрочно
Челябинский ветврач Карен Даллакян спас от гибели экзотическую лисицу