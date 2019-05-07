Челябинский Молодежный театр приглашает на творческую встречу с Николаем Колядой

Он создал свой театр, известный по всей России и в мире. Основал уральскую школу драматургии. Пишет пьесы, ставит спектакли, продвигает творчество молодых драматургов. Николай Коляда — знаковая фигура в современном российском театре. У него свой путь, свои взгляды и жизненная философия. Впервые Николай Коляда проведет в Челябинске большую творческую встречу. Она состоится 12 мая в 21:00 в Молодежном театре (ул. Кирова, 116).

Встреча пройдет в нетипичное время, вечером, в особом пространстве, где зрители смогут максимально погрузиться в атмосферу честного открытого разговора. В пространство, где можно задать любой вопрос и получить ответ, а также зарядиться позитивной энергией.

Зрители смогут узнать:

— как создать эффективно действующий частный театр в России;

— что означает звезда на логотипе «Коляда-Театра»;

— почему в девяностые Николай Коляда не остался жить и работать за границей, хотя его приглашали и в Германию, и в Америку;

— что в его понимании «живой театр»;

— чем хороша и чем плоха современная драматургия.

Отметим, встреча пройдет в преддверии премьеры спектакля по рассказам Николая Коляды «В Москву — разгонять тоску!».

«Встреча с Колядой — это всегда очень интересно, он такой человек, что ему даже вопросы порой не надо задавать, он сам заговорит, — делится актриса Молодежного театра Екатерина Филимонова. — А вечерний формат события напоминает немного времена пионерского лагеря, когда по вечерам все собирались на «свечки» или у костра. Вечерняя атмосфера располагает к более интимному общению, доверительному, открытому, в этом есть что-то домашнее, поэтому жду встречи с нетерпением».

Творческая встреча с Николаем Колядой состоится 12 мая (в воскресенье) в 21:00. Вход бесплатный. Необходимо предварительно пройти регистрацию.

Премьера спектакля «В Москву — разгонять тоску!» состоится в Молодежном театре 18 мая в 18:00, 20:00, 22:00, 19 мая, 4 и 11 июня в 18:00.