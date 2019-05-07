Благое дело коту под хвост: в Челябинске засыхают молодые деревья

Перекресток Университетской набережной и ул. Молодогвардейцев в Челябинске — сбойка двух широченных дорог. Год назад по весне на самой кромке газона, впритык к дороге, высадили саженцы ясенелистных кленов и яблонь. Посадили деревца и по другую сторону пешеходной дорожки.

Из трех десятков саженцев прижились всего два деревца. У каждого — по одной распустившейся зеленой почке. Почки появились назло придорожной пыли и невниманию людей.

В Челябинске засыхают недавно высаженные деревья 00:00 00:00

Мы решили узнать, кто отвечал за погибшие деревья: кто должен был их поливать и подкармливать, следить за их «самочувствием». Позвонили в отдел благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского района. И здесь нас огорошили. Оказывается, чиновники не знают, что кто-то когда-то здесь высадил деревья.

За саженцами никто не ухаживал. Найти тех, кто их высадил не получилось.Фото: Инна КУМЕЙКО

ОТКУДА РАСТУТ КОРНИ — НЕЯСНО

— Замечательный вопрос. Я, как начальник отдела, понятия не имею, что там высадили зеленые насаждения. Потому ответить, кто их должен содержать, не могу. Напишите письмо на сайт администрации Челябинска, они обязательно перешлют его нам. Мы бы ни при каких условиях не согласовали высадку деревьев на этом месте. В этом году мы планируем благоустроить пешеходную зону от дома №14 по Университетской набережной до ул. Молодогвардейцев по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», — сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник отдела Ольга Карнаух.

А можно ли было вообще в этом месте высаживать деревья?

— Возле дорог молодые деревья высаживать можно. Но при этом опираться нужно только на нормативы высадки. Это должно быть определенное расстояние от мачт освещения, от подземных коммуникаций, от края дороги. И если все отвечает требованиям, деревья можно высаживать, так как растения — живой щит для пешеходов. Функции по содержанию деревьев возложены на администрации районов. Ответственные определяются по итогам конкурсов, — пояснила директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

ЧТО БУДЕТ С УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Пешеходная «полоса» на Университетской набережной действительно указана в адресном списке территорий Челябинска для благоустройства. Длина участка — почти 2,5 км. Деревья здесь уже растут — раскидистые ивы, тополя, кедры, вязы, липы. И пешеходные тропки с газонами тоже были. Сейчас все разбито и выщерблено.

Вот так сейчас выглядит пешеходная зона вдоль Университетской набережной.Фото: Инна КУМЕЙКО

— Мы максимально сохраним зеленые зоны и высадим новые деревья. Проложим пешеходные тропы, оборудуем участки для тихого и активного отдыха. Например, появится мини-скалодром. Будет площадка для выгула собак, — рассказал «Комсомолке» и.о. замминистра строительства Челябинской области. Иван Белавкин.

В открытом доступе мы нашли документацию электронного аукциона по поэтапному благоустройству «зеленки» вдоль Университетской набережной.

Цена вопроса — 15,3 млн руб. Из них более 10 млн руб — на озеленение. Итоги торгов должны подвести 20 мая.

Новый сквер будет нуждаться в особом уходе. Фото: minstroy74.ru

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ СДЕЛАТЬ?

1. Высадить деревья

До 1 ноября в новом сквере появятся деревья-крупномеры, высотой в 3,5-4,5 метра: ели, черемухи, яблони, сосны, рябины, ивы.

Украсят пространство вечнозеленые карликовые хвойные и цветущий кустарник (пузыреплодник, спирея), многолетние и однолетние цветы. Предполагается разбить клумбы-габионы (в проволочной сетке) и цветник в форме ящерицы.

2. Установить качели и железных птиц

Новый облик пространства — это «громкие» зоны качелей для детей, мини-скалодром. Появится скульптура «Летающие стрижи» возле дома №32 по Университетской набережной. Задумка — три быстрокрылые птицы в полете, выполнены из металла. Размах крыльев «скульптурных стрижей» — от 1,8 до 2,2 м.

3. Устроить долину муми-троллей

Плоскостной привычный рельеф решили изменить, устроив невысокие холмики. По таким зеленым холмикам здорово бегать малышам.

ЗЕЛЕНЬ СНОВА ВЫСОХНЕТ?

В теории — все отлично. А на практике как будет? За высаженным великолепием нужно ухаживать. Внимание и беспрестанная забота о зеленых насаждениях указана в техническом задании аукциона по озеленению. Например, ели-крупномеры нужно обильно поливать. После посадки — два раза в неделю, по 20-30 литров; осенью — 100 л под дерево каждый день в течение пяти дней. Весной — 100 л каждый день в течение пяти дней. Свои рекомендации — у каждого растения.

Такую красоту, зеленую и уютную, нам обещают устроить. Деньги есть. Фото: minstroy74.ru

— Подрядчик, который определится на аукционе по благоустройству и озеленению, должен ухаживать за растениями в течение пяти лет — это гарантийный срок. Все деревья должны быть высажены до 1 ноября нынешнего года, — пояснила начальник отдела благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского района Ольга Карнаух.