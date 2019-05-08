«Это просто ужас!» Что увидели жители Челябинской области на кладбищах в Родительский день

Множатся гневные посты от жителей Челябинской области, навестивших в эти дни могилы своих близких. На что жалуются люди?

ГОРЫ МУСОРА

Горы мусора на кладбище. Фото: Олеся Шумкова.

— Директор «Мемориала» говорил в интервью, что весь мусор вывозится, а не сжигается. Ложь! Сжигают так, что страдают памятники. В прошлом году была почти такая же ситуация. Нам сказали, что не повторится. Что же я вижу сейчас? Мусорку почти на могиле, — написала Олеся Шумкова в группе «Свободный Миасс» в VK.

Впрочем, больше претензий по этому поводу не к администрациям кладбищ, а к самим посетителям.

— Почему люди — такие свиньи? Каждый раз, как прихожу на могилы, вижу кучи мусора возле калитки. А то и старые надгробия валяются. Неужели так сложно пройти пару метров до мусорных контейнеров? Имейте совесть к усопшим и к живым людям, которые это все убирают, — высказалась в соцсети жительница Магнитогорска Ксения Михалкина.

Такая же ситуация и на Градском кладбище в Челябинске.

УЖАСНЫЕ ДОРОГИ

— Побывали сегодня на левобережном кладбище. Полнейшее бескультурье. Пора потребовать от руководства кладбища навести порядок! Необходимо восстановить асфальтовое покрытие центральных дорог и выровнять второстепенные. Нам что слабо сделать кладбище, как в цивилизованных городах? — возмутился Рустам Уральский в VK.

РЕКЛАМА НА НАДГРОБИЯХ

Это, конечно, вообще из ряда вон. Люди пришли к могилам своих родных и увидели, что они оклеены рекламой. Предприниматель предлагает обновление памятников. На претензии он ответил, что клеил объявления на те памятники, где от старости стерлись надписи.

Горе-бизнесмен наклеил свою рекламу прямо на надгробия. Фото: Ульяна Малышева.

— Я была в шоке. Мама расстроилась. Спрашивает: «У наших памятников, правда, такой плохой вид?» Но памятники у близких в нормальном состоянии: буквы и портреты видно четко, могилы не заброшены и убирают их регулярно. Памятники — это частная собственность! Причем вешают свои бумажки на ухоженные могилы, а не на заброшенные, — написала Ульяна Малышева в группе «Подслушано в Озерске» в ВК.

КЛЕЩИ

— Читал в новостях, что кладбища обработали от клещей. Иду по кладбищу, вижу на ноге два клеща сидят, — предупредил в группе «ВКонтакте» житель Магнитогорска.

Другие посетители также подтвердили, что видели клещей на кладбищах: и где не проводилась обработка, и где она действительно была. Будьте осторожны!

НЕАДЕКВАТНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ

Многие имеют обычай на кладбище залить за воротник. Из-за этого случаются различные неприятности.

— Молодые люди в непонятном состоянии гоняют по Левобережному кладбищу на авто. На всей скорости задом въехали в оградку. Помяли ее, развернулись и уехали, — написала жительница Магнитогорска Олеся Москаленко.

Люди не убирают за собой и даже подкидывают мусор к чужим могилам. Фото: vk.com/magnitkacity

ОТСУТСТВИЕ ТРАНСПОРТА

— Администрация всегда обещает, что в Родительский день будет много и автобусов, и маршруток. Но каждый год уехать с кладбища в город — большая проблема. Приходится очень долго ждать транспорт даже в обычные дни. А в родительский — люди просто штурмом берут маршрутки, — пожаловалась в магнитогорской группе «ВКонтакте» Зинаида Сарычева.

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