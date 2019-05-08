Спектакль «Сеанс гипноза для семейной пары» в Челябинске: где купить билеты
Даже в самой образцовой семье есть свои «скелеты в шкафу». В жизни супругов Бызовых появляется таинственный человек, благодаря которому всплывает то, что они тщательно скрывали друг от друга в течение всей своей жизни. А вот разрушит ли правда, открытая гипнотизером, их отношения, или им удастся сохранить крепкие семейные узы, станет понятно зрителю в конце спектакля «Сеанс гипноза для семейной пары» в Челябинске.
Культовый российский драматург Василий Сигарев, которого сравнивают с Шукшиным и Вампиловым, молодой режиссер Георгий Цнобиладзе — ученик легендарного Льва Додина и питерский художник Александр Храмцов — лауреат премии «Золотой софит» — авторы новой серьезной комедии.
Сеанс гипноза для семейной пары.
По пьесе Василия Сигарева
Режиссер: Георгий Цнобиладзе
В ролях: Олеся ЖЕЛЕЗНЯК, Андрей ИЛЬИН, Даниил СПИВАКОВСКИЙ
22 мая, Театр Драмы , 19.00
Билеты можно купить в Городских зрелищных кассах и на сайте.
Возрастное ограничение 16+.
ИСТОЧНИК KP.RU