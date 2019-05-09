«От смерти меня спасло чудо»: магнитогорского ветерана ранил японский смертник

Владимир Голубович отмечает День Победы дважды в году. Первый — 9 мая, а второй — 3 сентября, когда закончилась советско-японская война. Ее сегодня часто называют «забытой», в отличие от Великой Отечественной. Но именно в этой короткой, но решающей борьбе с японцами, он встретился со смертником и чуть не погиб.

Владимиру Голубовичу из Магнитогорска 93 года. На войну он отправился добровольцем после первого курса института. У 17-летнего студента была бронь, освобождающая от армии. Но в 43-м семья получила сообщение, что отец пропал без вести на фронте, и Владимир пошел воевать.

После курсов молодого бойца Голубовича отправили на Дальний восток, где определили в батальон связи телефонистом. Было обидно — хотелось воевать, а пришлось до конца войны охранять восточные рубежи родины.

Владимиру Голубовичу из Магнитогорска сейчас 93 года.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

— На границе чувствовалось напряжение. Мы догадывались, что будет еще одна война. Когда 9 мая 45-го командир сказал : «Ребята, победа!», мы поняли, что пришла наша очередь. И не ошиблись. Вскоре нас отправили в Приморье на границу с Манчжурией, а 8 августа началась война с Японией, — рассказывает Владимир Васильевич.

Он тогда попал в пулеметную роту. В составе десанта их планировали высадить на Хоккайдо. Но не успели — опередили американцы. Воинскую часть Голубовича передислоцировали на Сахалин. Там и произошло первое в его жизни настоящее сражение.

— Сначала поступил приказ: «Занять круговую оборону!». Мы выкопали окопы. Слышим, командир кричит: «Отбой! Все на ужин!». Меня, как самого молодого, отправили за едой. Я собрал котелки, отошел от своего пулеметного расчета метров на 15, как вдруг грохнул взрыв. Я упал вместе с котелками. Когда очнулся — на месте пулемета воронка, два моих сослуживца погибли, я ранен осколком в ногу. Позже выяснилось, что лагерь обстреляли, а взрыв устроил камикадзе — солдат-смертник, который должен был выполнить поручение и погибнуть. Мы по своей оплошности не заметили, как он подобрался сзади.

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Война с японцами длилась всего три недели и закончилась 3 сентября победой советских войск.

— Сила и мощь нашей армии, флота, авиации оказались в тот период оказались столь велики, что в течение августа 45-го года мы полностью разгромили Квантунскую армию японцев. После этого ни о каком продолжении борьбы не могло идти и речи, — рассказывает Владимир Васильевич.

Голубович прослужил на Сахалине до 1950 года. Затем демобилизовался и продолжил учебу, получил направление в Белорецк. В 70-х перебрался в Магнитогорск, где 22 года трудился в должности главного экономиста в проектном институте «Гипромез».

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