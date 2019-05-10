В женской колонии Челябинска впервые состоялось венчание

У Елены впереди шесть лет заключения, да и то — если выйдет по УДО. А у Александра — шесть лет ожидания. Они женаты 17 лет, воспитывают двух дочерей. Семейное счастье рухнуло два года назад — Елену взяли за распространение наркотиков. Как утверждают супруги, Елена работала в такси, везла очередного клиента, который в итоге оказался сбытчиком. По дороге машину остановили полицейские. У пассажира нашли наркотики, Елену взяли, как соучастницу. То время они стараются не вспоминать, не бередить раны.

У Елены это вторая «ходка». Первая была давно, еще до брака. Когда Лена была на свободе, супруги мечтали обвенчаться. Но все откладывали.

— У Саши был старший брат и, когда он венчался с женой, у него потухла свечка. Бабульки начали шептаться, что он умрет вперед. Саша тогда сразу сказал: «Все, не хочу венчаться, не хочу знать, что скоро я умру или ты умрешь». Мы отодвинули эту идею. А сейчас, после пережитого, снова пришли к ней, — говорит Елена.

Причем, инициативу проявил Александр. Всю организацию взял на себя. Договорился с замначальника исправительной колонии №4, батюшкой, купил кольца и красивое подвенечное платье. Жене оставалось только присутствие. Проблем никаких не возникло: взысканий у Елены нет, она работает — ее должность фотограф, участвует во всех мероприятиях. Все пошли навстречу.

ОБВЕНЧАТЬСЯ ХОТЕЛИ ДАВНО

Погода не подвела: тепло, солнце, птицы поют, все кругом цветет. Елена сделала кудри, нарядилась — муж предусмотрел наряд до мелочей: даже привез маленькую светлую сумочку. На венчание приехал с дочками — Полиной и Машей. Привез большой и яркий букет-ассорти.

Обручальные кольца в колонии запрещены. А подвенечные разрешили.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Батюшка с матушкой постарались, чтобы таинство прошло торжественно. Купили печенье и конфеты для чаепития — все-таки праздник. Елена растерялась — такое продолжение не планировалось, не было обговорено с руководством колонии. Но сотрудники снова пошли навстречу, разрешили позвать женщин из отряда, с которыми Елена общается.

Праздничное застолье.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Протоиерей Димитрий уже сбился со счета, сколько он пар обвенчал. Но сегодня волновался как никогда.

— Я служу в храме при колонии с момента ее основания. Венчание тут прошло впервые. Для меня это очень трогательно и волнительно. Даже перехватывало горло, потому что я очень сочувствую женщинам, находящимся в заключении и радуюсь, что такое событие случилось. Другим женщинам в назидание и пример. Я не раз общался с Александром и Еленой перед венчанием. Их решение было действительно взвешенное, обдуманное, искреннее. Я надеюсь, что таинство укрепит их семью, поможет преодолеть годы разлуки, — рассказал священнослужитель.

Венчание было трогательным и волнительным даже для священнослужителя.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Елену покрестили в детстве. А Александр покрестился сам в подростковом возрасте. Дети у них тоже крещеные. Муж с женой ходят в храм. Елена посещает воскресную школу.

Супруги, как положено, выпили из одной чаши церковное вино.Фото: Валентина ВАГАНОВА

БОЛЬШЕ ВСЕХ СТРАДАЮТ ДЕТИ

Александр и Елена познакомились через общего друга. Елена тогда была в разводе, Александр — в поиске. Понравились друг другу сразу: вместе было как-то легко, спокойно. Да еще так совпало — у обоих на левом запястье одинаковые татуировки-аббревиатуры, только разным почерком: "свобода — это рай". Александр не сидел, набил тату по-молодости.

Через месяц Александр предложил Елене съехаться. Она засомневалась, попросила повременить — боялась снова обжечься. Но возлюбленный поступил напористо: сказал, что заедет после работы — либо с вещами выйдет, либо все — расстаемся.

Супруги уверены, их любви и терпения хватит, чтобы преодолеть испытание временем.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Вскоре родилась дочка Полина — поженились. Регистрация была не торжественная. Свадьбы тоже не было — просто посидели с близкими. Александр работал и работает на земснаряде, добывает песок. Елена сначала работала в небольшом магазинчике кассиром, затем устроилась товароведом в сетевик. Позже ее назначили директором. Через несколько лет у супругов родилась Маша. Александр стал ездить на вахту в Челябинск, потом на Север. Жили дружно, счастливо, пока Елену не задержали.

— Детям мы сразу сказали правду. У нас город небольшой, все равно бы узнали. Пока я была на КПЗ четыре дня, Маша не ела, не спала. Потом меня Саша забрал домой, на домашний арест, она поуспокоилась. Полину гнобили в школе: «Твоя мамаша строила из себя: председатель родительского комитета, помощник депутата и вот — контрабандистка». До сих пор дети не ездят ко мне на краткосрочные свидания, психолог говорит, они на грани нервного срыва, — говорит Елена.

В год осужденной положено шесть краткосрочных свиданий и четыре длительных — по три дня. Пишет домой письма, иногда даже разрешают позвонить близким.

— Наш разговор с Сашей всегда заканчивается словами «Я не могу без тебя». А в каждом письме старшей дочке добавляю, чтобы обходила плохие компании, не пробовала курить, тем более пить. Главное, чтобы не оступилась, как я. Дети очень страдают… раньше надо было думать о них…

Летом у обеих девочек выпускной: у Маши из четвертого класса, у Полины — из девятого. На этом ее учеба в школе закончится. Идти на праздник сестры не хотят.

— Я буду на вахте. Все дети придут с родителями, а они без. Есть бабушки, они мне помогают с воспитанием дочерей и по дому. Конечно, готовы поддержать девочек и прийти на выпускной. Но дочкам хочется, чтобы именно мы с Леной были рядом, — рассказывает Александр.

В семье двое дочерей. Они с трудом переживают разлуку с мамой.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Руководство колонии приготовило семье самый дорогой подарок — длительное свидание. Три дня они будут жить вместе в комнате свиданий. Апартаменты тут скромные, но достаточно уютные: четыре кровати, холодильник, микроволновка и телевизор. На этаже есть общая кухня и игровая для детей. Заключенные ходят тут «по гражданке».

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