Танец «Ласточки» ради спасения Лорда, Лени и Бублика: благотворительный концерт для помощи животным

21 мая зал ДК Железнодорожников станет местом встречи для всех, кто купит билеты на благотворительный концерт «Карен Даллакян собирает друзей». Это наш общий вклад в спасение животного мира России.

А расскажем мы сегодня о волке Лорде и его товарищах по несчастью — лисенке Лене и ондатре Бублике. Карен Даллакян выкупил зверей у владельца частного зоопарка, того самого, что находился в центре Челябинска в парке им А.Пушкина.

Увы, до сих пор есть люди, которые хотят получать доход от показа диких животных.

Двух волчат продали в зоопарк под видом канадских волков, а они оказались «обычными» — сибирскими. О чем долго сокрушался владелец тюрьмы для животных. Малышей плохо кормили. В результате они заболели рахитом и едва держались на ногах.

Их соседям тоже пришлось несладко, например, лисенок жил в аквариуме. В результате у животного деформировались лапы. Нормально ходить Леня уже никогда не сможет.

Дети, просто плакали, глядя на страдания животных. Когда Карен узнал о концлагере для четвероногих, он срочно объявил сбор средств на выкуп обитателей зоопарка. Спасибо неравнодушным челябинцам — малышей забрали, вылечили и поместили в приют «Спаси меня».

Теперь лисенок Леня взят под опекой рекрутинговой компанией «Тирс». Лорд остался в приюте, а второго волчонка — Грея переправили в «Солнечную долину», где для него созданы отличные условия.

Ондатра Бублик тоже обрел уютный дом в приюте и теперь он ведет сытую и довольную жизнь.

Помочь Лене, Бублику и Лорду легко — покупайте билеты на концерт и приходите пораньше: успеете познакомиться с тигровыми кошками. Перед концертом будет работать выставка.

А в поддержку диких животных, пострадавших от жестокости нелюдей, на благотворительном концерте выступит еще один творческий ансамбль. Это татаро-башкирский хореографический коллектив из Челябинска «Айгуль». Его руководитель Земфира Хайрулина считает ансамбль уникальным по нескольким причинам.

В нынешнем году «Айгуль» исполняется 60 лет! Несмотря на такой заслуженный возраст, в его составе 80 танцоров, большая часть из них молодежь до 20 лет.

Ансамбль татаро-башкирский, что сегодня также большая редкость.

— Мы смогли совместить в репертуаре «Айгуль» культуру двух народов, а высокий исполнительский уровень сделал ансамбль одним из самых популярных коллективов области. В месяц у нас всегда запланировано до шести выступлений! — Рассказала о коллективе Земфира Хайрулина. — В марте мы приняли участие в международном конкуре «Розы России», который проходил в Екатеринбурге, и залужили два диплома — мы стали лауреатами первой и второй степени.

На благотворительном концерте юные участницы «Айгуль» исполнят один из самых красивых и нежных башкирских танцев — «Ласточка».

Девочки в национальных костюмах так грациозно его танцуют, что неизменно вызывают шквал зрительских аплодисментов.

Напомним, что увидеть прекрасный весенний танец вы сможете 21 мая в ДК Железнодорожников.

Концерт организован Фондом защиты дикой природы «Спаси меня», группой компаний «ТИРС» и Фондом развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус.

Цель благотворительного мероприятия — собрать средства на просторные и благоустроенные вольеры для животных, оказавшихся в приюте в результате несчастных случаев и жестокого обращения.

Давайте поможем волку, лисам, рыси, косулям, лебедям и другим птицам жить в комфортных условиях, которые близки к их среде обитания.

Покупайте билеты на сайте тигржорик.рф