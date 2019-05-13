Задай вопрос доктору: сохранить нельзя удалить. Где ставить запятую?

Наталья Шимко более 20 лет в буквальном смысле спасает зубы челябинцев. Начав работать в государственной клинике со строгими стандартами по времени (на одного пациента дается не более 20 минут), Наталья Алексеевна приняла решение, что хочет открыть свою клинику эстетики и реставрации зубов MONA, где подход к пациенту будет более индивидуальным, а современные материалы и тщательное лечение позволит сохранить собственные зубы пациентов, тем самым отсрочив протезирование.

В своей клинике Наталья Алексеевна собрала команду единомышленников, которые так же уверены, что нет ничего лучше того, что дала нам природа и современные технологии нужно применять именно для сохранения зубов, а не прибегать к удалению. Потому что утерянный зуб обязательно нужно заменять протезом, иначе соседние зубы начнут смещаться, на них неправильно будет распределяться нагрузка, они тоже будут разрушаться.

Чтобы заменить отсутствующий зуб, нужно прибегнуть к установке коронок или имплантации. Минусом коронок, безусловно, является обточка соседних зубов. При этом желательно эти зубы депульпировать. Кроме того через 5-6 лет коронки нужно снимать и лечить зуб под коронкой. А если снять коронку через 10 лет, то, скорее всего, там уже нечего будет лечить. Таким образом, решая одну проблему, мы создаем себе новые.

Другой способ — имплантация. Но использовать ее нужно в крайних случаях. Каждый пациент должен понимать, что приживаться имплантат будет от 3 до 6 месяцев. И стоимость этой процедуры будет немаленькой ( что бы ни обещали на рекламных плакатах). А бывает и так, что прижившийся имплантат через 3-4 года выпадает. Так что даже если вы слышите такие диагнозы как пульпит периодонтит, киста зуба, гранулема и т.д., то это еще не приговор. За свои зубы надо бороться!

Клиника эстетики и реставрации зубов MONA — участник проекта народного голосования «Клиника года-2019». Чтобы отдать свой голос за, выберите соответствующие номинации на странице голосования.

г. Челябинск, ул. Героя России Александра Яковлева, 5;

Тел.: (351) 200-35-39;

mona.clinic

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