Зима близко: c пешеходной улицы Челябинска до сих пор не убрали опоры новогодней иллюминации

Главная пешеходная улица Челябинска с нетерпением ждет благоустройства. Пока здесь очень уныло. Помимо прочего, стоит два десятка металлических арок-подпор для новогодней иллюминации. Зимой челябинцы с удовольствием делали селфи под мерцающими огнями. Но зима закончилась. Электрические гирлянды сняты, а подпорки остались.

С челябинской Кировки до сих пор не убрали опоры новогодней иллюминации 00:00 00:00

Корреспонденты газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» дозвонились до замдиректора МАУ «Кировка» Игоря Клеина.

— Демонтаж планируется?

— Пока нет. Я не знаю, на чьем балансе находятся конструкции. Я вам больше скажу: они нам мешают убирать улицу: зимой невозможно проехать большой технике, чтобы вывезти снег. Приходится сметать его небольшими тракторами в кучи, перегружать кучи на малогабаритные грузовики, вывозить куда-то и уже там перегружать на большие самосвалы. А сейчас мы не можем запустить поливочную машину.

Тесно, уютно. Попробуй, вымети мусор!Фото: Ольга АНТОНОВА

В понедельник, 13 мая, после аппаратного совещания, главу города Владимир Елистратова спросили журналисты про дуги на Кировке:

— Понятия не имел, что они кому-то мешают. Сейчас изучаю этот вопрос.

"Нога" опоры в ливневке.Фото: Ольга АНТОНОВА

КСТАТИ

А что с ларьками?

Особое уродство Кировки — ларьки! Разнокалиберные, сколоченные из железа, дерева, пластика. Тут тебе — и шаурма, и тир, и банковский киоск, и кинозал формата 5D. Балаган! А ровно через год — саммиты ШОС и БРИКС…

— До конца года все ларьки уберем. У предпринимателей заканчиваются договоры аренды. Что будет взамен, сказать сложно. Предложенные эскизы павильонов депутаты Челябинской городской Думы раскритиковали. Им они показались унылыми. Сейчас готовим новые варианты, — сказал Игорь Клеин.

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