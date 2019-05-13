Лесные пожары подбираются к пионерлагерям в Челябинской области

В самом начале апреля, когда еще в полях и лесах Челябинской области лежал снег, полыхнули первые лесные пожары. Самые нетерпеливые запалили костры для шашлыков. С тех пор пожарная охрана живет в режиме повышенной готовности.

— И число лесных пожаров, и их площадь в полтора раза превосходят показатели прошлого года. Огонь уже прошелся по площади в 9,5 тыс Га, — сказал и. о. заместителя губернатора — министра общественной безопасности Челябинской области Олег Климов.

Для понимания: площадь футбольного поля со стадионом — один гектар. То есть, огонь уничтожил площадь, равную девяти с половиной тысяч стадионам.

Пламя важно затушить в самом начале. Тогда трагедии не случится.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БИТЫЕ БУТЫЛКИ - ИСТОЧНИК ПОЖАРА

Большая часть пожаров — рукотворные. Но опасны и битые бутылочные стекла. Преломляясь сквозь изогнутое стекло, как сквозь линзу, солнечные луч нагревает сухую траву. Занимается огонь.

Каждый день идут совещания специального областного штаба, в который входят специалисты МЧС, Госпожнадзора, военные. Каждый день ответ держат главы городов и районам — по возгораниям, их предупреждению и ликвидации, очистке улиц, лесов и полей от сухого горючего мусора.

ТУШИЛИ ЧЕТВЕРО СУТОК

В праздники народ, не смотря на запрет, массово устремился в леса. А там сильный ветер раздувал пламя костров.

7 мая в Брединском районе пожар тушили четверо суток. Сильный ветер понес пламя на деревню Морозовка. Пожарным удалось отбить огненные атаки.

В том же огне сгорел деревянных забор детского оздоровительного лагеря. К счастью, территория его не пострадала. Выгорел хвойный лес на 3,5 тыс га.

— С неба воду сбрасывал вертолет МИ-8, которая заправлялась водой на ММК. Максимально близко к лесному пожару в Бредах подошел аварийно-восстановительный поезд, а два тяжелых бульдозера ушли в зону пожара, — сказал Олег Климов.

ПАТРУЛИ-ДОБРОВОЛЬЦЫ

Сейчас острая обстановка в регионе стабилизировалась, площади пожаров сократились, все возгорания потушены оперативно. Помогают добровольцы из жителей деревень: прочесывают леса, завидев дым. Кстати, уже возбужденные 10 уголовных дел по факту крупного ущерба.

Чтобы стихия не прошла, нужно вычищать поля от бурелома и сухой травы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Деревни в зонах возможных пожаров опахивают, убирают сухой сор. Но бурелом пока много.

Скоро закончится учебный год. Тысячи детей вывезут в загородные лагеря. В Челябинской области 60 загородных лагерей. Почти все они примыкают к лесам, значит, попадают в пожароопасную зону. Сейчас Госпожнадзор тщательно проверяет каждый, и уже найдены нарушения. В Чебаркульском районе рискует не открыться вовремя лагерь «Березка».

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