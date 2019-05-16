«Перегрызают провода в машинах и разносят заразу»: элитный дом в Челябинске атаковали крысы

Грызуны оккупировали двор дома на ул. Труда, 156-в, в микрорайоне «Западный луч». Бегают по тротуарам, детской площадке, наземной и подземной парковке. И даже у самого крыльца подъезда.

— Они залезают под капоты автомобилей. Двум машинам перегрызли провода. А если перегрызут тормозные шланги? Мусор у нас вывозят регулярно, площадки чистые. Но баки заполняются быстро, причем не жильцами — рядом ресторан и магазины выбрасывают еду. Мы жаловались, чтобы они в наши баки не выкидывали свои отходы, но бесполезно, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» жительница дома Елена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/708629" frameborder="0"></iframe> Крысы во дворе дома в центре Челябинска.Видео: жители дома! другой источник

Крысы во дворе промышляют не первый год. Но нынче они особенно обнаглели. Вылазки грызунов по двору начинаются обычно вечером, часов в восемь-девять. Днем их почти не видно. Люди переживают, соседство с крысами не только неприятно, но еще и опасно: они же переносчики многих заболеваний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="560" height="320" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/708628" frameborder="0"></iframe> Крысы атаковали двор в микрорайоне «Западный луч» в Челябинске.Видео: жители дома! другой источник

— Управляющую компанию мы замучили звонками. Они травили крыс. На какое-то время их количество уменьшалось. Но потом, почему-то, становилось больше, — говорит жительница Лариса.

Грызуны «наследили» под капотом машины. Притащили сюда даже мясные кости (фото справа). Фото: местные жители

За территорией дома необлагороженный участок. Здесь лежит строительный мусор, тут же находится собачий вольер. По словам жителей, «крысиное гнездо» именно тут. Собак много кто подкармливает, они все не съедают и крысы доедают за ними.

— В вольере живет одна собака, еще двое свободно бегают по двору. У дворняг есть хозяин. Но их еще подкармливают сердобольные сотрудники ресторана. Когда мы вызывали службу по отлову, работники выскочили и заступились за собак. Мы писали в прокуратуру, но результата это не дало. На днях вышли на хозяина. Он ответил, что земля ему принадлежит, есть «зеленка» — делает тут, что хочет. Но пообещал убрать собак подальше от домов, к гаражам через дорогу. Работников ресторана мы тоже попросили больше не подкармливать собак, — добавила Елена.

Крысиные норы находятся тут. Фото: местные жители

Жители взялись сами бороться с грызунами. Купили отраву, разложили у нор и там, где чаще всего бегают крысы. А еще написали жалобу в Роспотребнадзор.

КОММЕНТАРИЙ

«Травим в усиленном режиме»

— Из всего жилого комплекса «Западный луч» на крыс жалуются только жители этого дома. Стройка его велась на домах бывшего частного сектора, — прокомментировал ситуацию генеральный директор инженерного комплекса «Западный луч» Андрей Самохвалов. — Там частично остались норы крыс. Так сказать, перешли нам в наследство. Мы все эти норы перекопали, засыпали отравой. Контейнерную площадку перенесли на другое место. У них была на днях проверка Роспотребнадзора. Скоро тут будут проводиться земляные работы, будет монтироваться входная группа. Все перекопают и крыс не должно остаться. К тому же, мы сейчас травим крыс в усиленном режиме, еженедельно.

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