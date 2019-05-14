2019-05-16T07:20:23+03:00
Общество

Детский день рождения в Челябинске: как удивить избалованного ребенка

Или «Мама, это было круто!»
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«Оранжевый ежик» — это незабываемое веселье!«Оранжевый ежик» — это незабываемое веселье!
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Я должна признаться: мой сын избалован праздниками. Каждый год мы устраиваем ему день рождения один другого лучше. Ну а как же? Ведь любимому ребенку хочется дать все самое-самое. Где только не были, что только не делали! Шоу мыльных пузырей, всевозможные мастер-классы, батуты... И вот к девятилетию Артемия я схватилась за голову: ну что еще можно придумать?

Сначала нужно подкрепиться...

Сначала нужно подкрепиться...

ОПЫТНЫЕ ВЕДУЩИЕ

Вспомнила, что лучше всего мы отпраздновали 4 года, и помог нам в этом Центр праздничных услуг «Оранжевый ежик».

В других местах случалось, что ведущий забывал текст, или даже не мог увлечь детей. И я не оставалась довольна на сто процентов. Но аниматоры «Оранжевого ежика» запомнились мне своим супер-профессионализмом. Поэтому я снова решила обратиться к ним. В четыре года нас развлекали Маша и Медведь. А в девять нужна программа посолиднее, поэтому я все же переживала.

… а теперь дискотека!

… а теперь дискотека!

На рынке развлечений этот Центр очень давно. Выбор его услуг огромен. Мне даже кажется, что тут есть все. Но в нашем случае нужно было учесть, что сын не любит квесты и пристальное внимание к себе. Мы обсудили это с администратором и выбрали Диско-шоу и Серебряное шоу.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ БЕЗ ХЛОПОТ

Угощения на праздник можно принести свои. Но я вспомнила, как раньше на именинах сына бегала с тарелками и все время что-то нарезала, раскладывала. А в этот раз на День Рождения было приглашено 20 детей, да еще взрослые. Это ого-го мероприятие!

Угодить серьезному имениннику — это задача для «Оранжевого ежика».

Угодить серьезному имениннику — это задача для «Оранжевого ежика».

— Уж лучше доверить все профессионалам, — подумала я. И не ошиблась.

В этот раз я наслаждалась праздником вместе с Темой и гостями. Официанты накрыли стол и следили, чтобы он всегда был чистым. У «Оранжевого ежика» есть детское и взрослое меню. Мы заранее все выбрали. Ребятам — пиццу, молочные коктейли и другую их любимую еду. Фишкой стола был шоколадный фонтан.

Кстати, помещение, где проходила наша вечеринка, выглядело современно, как клуб для детей. Светомузыка, неоновые детали интерьера… На входе гостей встречали разноцветными детскими коктейлями. Играли популярные сейчас песни, знакомые детям. Они прямо за столом начали хором подпевать.

Обожаемое детьми серебряное шоу.

Обожаемое детьми серебряное шоу.

ТАНЦУЮТ ВСЕ

Я волновалась, понравится ли имениннику. А вдруг он снова захочет свои любимые батуты, которые мне уже надоели… Когда мы только вошли, он про них и вспомнил. Но уже через пять минут забыл, и я ловила радостный взгляд Темы.

Вскоре началось диско-шоу — танцевально-музыкальная программа. И снова ведущая «Оранжевого ежика» оказалась на высоте. Дети с удовольствием участвовали в ее конкурсах, повторяли за ней модные движения, устроили хип-хоп баттл. Взрослые тоже не могли устоять на месте.

СЮРПРИЗ

Праздник продолжался три часа, а закончился сюрпризом для именинника и всех гостей — Серебряным шоу. Это эффектный фейерверк, вихрь из фольгированных лент. Дети купались в этом серебре, подбрасывали его в воздух и смеялись. Очень красиво и весело.

В Е-клубе «Оранжевого ежика».

В Е-клубе «Оранжевого ежика».

Гости были довольны. Говорили, что это лучший день рождения из всех, на которых они были. А я так и хотела.

— Мама, это было круто! — сказал счастливый девятилетний сын.

Центр праздничных услуг «Оранжевый ежик»

Комсомольский пр., 91

Тел.: +7(351)729-888-9

www.o-ejik.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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