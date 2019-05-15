Долг неплатежом красен, или Как в Златоусте деньги за газ перекачивают из кармана в карман

В одном из крупнейших городов Челябинской области оценили масштабы бедствия. Точнее, результаты того, как выводятся средства задолженности за голубое топливо (некоторые склонны называть это дивидендами).

По официальной информации, муниципалитет накопил более полумиллиарда долгов за газ. Между тем приближенные к главе округа Вячеславу Жилину лица выдумывают схемы вывода этих средств. Вероятно, на свои нужды.

Суммы отданных в частные руки денег легко посчитать, если изучить публичную отчетность ООО «Теплоэнергетик» вкупе с изменениями уставных документов. Сегодня в открытых источниках доступны данные до 2017 года включительно.

Однако уже скоро появится информация с отчетностью года прошлого, тогда сведения можно будет легко скорректировать. Скорее всего, в сторону увеличения. Судя по всему, аппетиты у тех, кто приближен к властной «кормушке» в Златоусте, весьма высоки.

То покупают, то продают

Итак, способов вывода средств из компании, снабжающей теплом основную часть Златоуста, предостаточно. Создавая задолженность перед компанией «Новатэк», почему-то умудряются легко сбрасывать на МУП «Коммунальные сети» (МУП «КС»), оставляя себе свободные денежные средства для выплат учредителям.

Так, с согласия мэра Жилина «Теплоэнергетик» дважды переуступил свой долг МУПу на сумму, превышающую 400 миллионов рублей (сведения есть в открытом доступе). Сегодня, когда один из совладельцев фирмы, руководитель «Теплоэнергетика» Михаил Попов, арестован, у следователей появляются более обширные сведения о возможном мошенничестве. Однако, как бы ни скрывались денежные потоки в запутанных взаимоотношениях МУПа и ООО, генеральная схема вывода средств остается одна.

Опять же открытые источники свидетельствуют: ради этого в «Теплоэнергетике» с завидным постоянством меняются учредители. Одни и те же лица то покупают доли предприятия, то их вскоре продают. И это, кажущееся со стороны броуновским, движение повторяется из года в год.

Долги за газ напоминают замкнутый круг?

Непосвященному трудно разобраться, к чему такие метания: либо ты владеешь компанией, либо нет. Менять свое решение бесконечно невозможно. Но так — в обычной ситуации. В данном случае перед участниками процесса стоит задача перекачать деньги в личные карманы, и поэтому налоговики бесконечно фиксируют: есть учредитель — нет учредителя — снова есть — опять нет. Дело в том, что, становясь собственником, лицо покупает долю по номинальной стоимости. Продавая ее спустя несколько месяцев самому же «Теплоэнергетику», оно требует расчет уже по рыночной цене. Разница остается в руках экс-владельца.

Факты? Пожалуйста. В самом начале 2017 года «Теплоэнергетиком» обладали четверо граждан: сам Михаил Попов и его супруга Людмила (32 и 15,03 процента в доле соответственно), финансист фирмы Розалия Мухамадиева (18,31 процента) и ООО «УК «Златинвест», которым ранее полностью владел златоустовец Вячеслав Бахчев, (34,66 процента). Прошло всего пять месяцев, и состав собственников поменялся — из их числа вышли «УК «Златинвест», Попова и Мухамадиева. Место женщин заняли их сыновья, но с меньшими долями, чем у родителей. Совокупно собственники отдали 91,6 процента своих долей, часть из которых приобрели их родственники. Предположительно, подобные пируэты позволили вывести с предприятия деньгами 78,8 процента его активов.

На этом финансовая эквилибристика не закончилась. Уже к середине мая состав и доли учредителей снова изменились: вернулась Людмила Попова, а 20 июня из числа собственников вышел ее муж. На данный момент в числе владельцев снова числятся супруги Поповы и сын их сотрудницы Мухамадиевой Ильяс. Все эти данные также имеются в открытых источниках.

Деньги качают

Но при чем же здесь мэр Златоуста Вячеслав Жилин? Его фамилия, казалось бы, нигде не фигурирует. Однако ряд странных совпадений выводят наблюдателя на путь истинный. Итак, в числе собственников ООО «Теплоэнергетик», ежегодно ворочающего миллиардами рублей сборов за тепло с населения и организаций, постоянно значится то странная «УК «Златинвест», то ее владелец Вячеслав Бахчев.

Он здесь действительно, с первого взгляда, непонятная личность. Бизнесмен, владеющий магазином «Сантехник», числится также собственником ряда компаний — например, «РАЦ» и того же «УК «Златинвест». Обе фирмы зарегистрированы в Златоусте на проспекте 40-летия Победы, 9. Там же «проживает» компания «Златком», в числе владельцев которой — супруга мэра Ульяна Жилина. Подозрительное совпадение?

Но и оно не единственное. В компании «РАЦ» директор Александр Найперт. Ранее он возглавлял МУП «Рассчетно-кассовое бюро», бывшее в совладельцах ООО «Теплоэнергетик». Это вторая странность.

Вячеслав Бахчев в 2018 году выкупил долю у Михаила Попова в теплоснабжающей организации и в который раз стал ее соучредителем. Формально он купил ее за миллион с небольшим. Более точно назвать сумму сделки весьма затруднительно: при передаче доли от одного физического лица другому отследить факт передачи денег практически невозможно. Однако вскоре удастся узнать, почем продана доля (из бухгалтерского баланса видно, что предприятие за покупку долей потратило 45 268 тыс. руб., что превышает весь уставный фонд «Теплоэнергетика»). В начале декабря минувшего года она снова отошла к «Теплоэнергетику». И можно предположить, что компания рассчиталась с Бахчевым по действительной стоимости активов. Таким образом, поршень насоса, перекачивающего с предприятия деньги в личные карманы определенных лиц, заработал в очередной раз.

Можно предположить, что круг интересантов довольно узок: Поповы, Мухамадиевы и… Жилины. За 2017 год, с определенной степенью вероятности, эти господа вывели с предприятия 45 миллионов рублей. Неплохая прибавка к официальным зарплатам должностных лиц от предприятия, которое весь 2017 год и сейчас копит долги за полученный у компании «Новатэк» газ.